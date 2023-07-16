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#<1 ... 959960961962> Додано: Нед 16 лип, 2023 17:23 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Для підприємств поменше і інших галузей пропорція не діятиме Для підприємств поменше і інших галузей пропорція не діятиме

Ага, буде один аутсор-бухгалтер, який раз в квартал за кілька днів буде рішати проблеми, які не зміг рішити софт... Ага, буде один аутсор-бухгалтер, який раз в квартал за кілька днів буде рішати проблеми, які не зміг рішити софт... Дюрі-бачі

Повідомлень: 976 З нами з: 29.07.22 Подякував: 111 раз. Подякували: 94 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 17:48 Re: Еміграція, заробітчанство Дошла свежая информация, что народ призывного пола и возраста нелегально сочится через границу с Молдовой. Проводники местные, прайс озвучивать не буду. Поток идет такой, что погранцы всерьез озаботились копанием рвов и дополнительными заграждениями с колючей проволокой. antey1969 1

Повідомлень: 11948 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1663 раз. Подякували: 3562 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 17:55 ЛАД написав: Starikan написав: Shaman написав: спробував уявити, як ви на аутсорсі проводите вдома дослідження

або ваш колега з фізтеху спробував уявити, як ви на аутсорсі проводите вдома дослідженняабо ваш колега з фізтеху

Для теоретика - элементарно.

Мой покойный шеф еще до всех этих ваших интернетов работал исключительно дома по ночам, часов в 6-7 утра выходил погулять, потом ложился спать. Для теоретика - элементарно.Мой покойный шеф еще до всех этих ваших интернетов работал исключительно дома по ночам, часов в 6-7 утра выходил погулять, потом ложился спать.

Но зарплату получал в институте. Но зарплату получал в институте.

Конечно. Я скорее имел в виду не аутсорс, а удаленку. Хотя оплата работы по грантам в известном смысле можно считать аутсорсом.



Но теоретики не пример. Экспериментаторов на порядки больше, для них удаленка невозможна.



Кстати, сейчас научным работникам, уехавшим из локации НИИ (в другой город или за границу - неважно), зарплата не платится. Преподавателям вузов удаленное чтение лекций оплачивается, уехавшему вспомогательному персоналу (лаборантам и т.п.) - нет. Конечно. Я скорее имел в виду не аутсорс, а удаленку. Хотя оплата работы по грантам в известном смысле можно считать аутсорсом.Но теоретики не пример. Экспериментаторов на порядки больше, для них удаленка невозможна.Кстати, сейчас научным работникам, уехавшим из локации НИИ (в другой город или за границу - неважно), зарплата не платится. Преподавателям вузов удаленное чтение лекций оплачивается, уехавшему вспомогательному персоналу (лаборантам и т.п.) - нет. Starikan 2 Повідомлень: 19585 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2542 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 18:04 flyman а ти підорок свічку тримав? BIGor

Повідомлень: 7901 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1196 раз. Подякували: 1619 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 18:16 antey1969 написав: Дошла свежая информация, что народ призывного пола и возраста нелегально сочится через границу с Молдовой. Проводники местные, прайс озвучивать не буду. Дошла свежая информация, что народ призывного пола и возраста нелегально сочится через границу с Молдовой. Проводники местные,

Чому ж? Озвучте, тут всі свої

На початку війни прайс був 500 дол. з людини. Не знаю, як довго трималася та ціна, але друзі мого чоловіка скористалися - виїжджали як на своєму авто, так і без. Чому ж? Озвучте, тут всі своїНа початку війни прайс був 500 дол. з людини. Не знаю, як довго трималася та ціна, але друзі мого чоловіка скористалися - виїжджали як на своєму авто, так і без. fler

Повідомлень: 4030 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1140 раз. Подякували: 1295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 18:18 fler написав: antey1969 написав: Дошла свежая информация, что народ призывного пола и возраста нелегально сочится через границу с Молдовой. Проводники местные, прайс озвучивать не буду. Дошла свежая информация, что народ призывного пола и возраста нелегально сочится через границу с Молдовой. Проводники местные,

Чому ж? Озвучте, тут всі свої

На початку війни прайс був 500 дол. з людини. Не знаю, як довго трималася та ціна, але друзі мого чоловіка скористалися - виїжджали як на своєму авто, так і без. Чому ж? Озвучте, тут всі своїНа початку війни прайс був 500 дол. з людини. Не знаю, як довго трималася та ціна, але друзі мого чоловіка скористалися - виїжджали як на своєму авто, так і без.

Тобто потім робився офіційний в'їзд в Молдавію, щоб потім легально з неї виїхати в третю країну? Тобто потім робився офіційний в'їзд в Молдавію, щоб потім легально з неї виїхати в третю країну? Bolt Повідомлень: 2089 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 18:31 Bolt написав: fler написав: antey1969 написав: Дошла свежая информация, что народ призывного пола и возраста нелегально сочится через границу с Молдовой. Проводники местные, прайс озвучивать не буду. Дошла свежая информация, что народ призывного пола и возраста нелегально сочится через границу с Молдовой. Проводники местные,

Чому ж? Озвучте, тут всі свої

На початку війни прайс був 500 дол. з людини. Не знаю, як довго трималася та ціна, але друзі мого чоловіка скористалися - виїжджали як на своєму авто, так і без. Чому ж? Озвучте, тут всі своїНа початку війни прайс був 500 дол. з людини. Не знаю, як довго трималася та ціна, але друзі мого чоловіка скористалися - виїжджали як на своєму авто, так і без.

Тобто потім робився офіційний в'їзд в Молдавію, щоб потім легально з неї виїхати в третю країну? Тобто потім робився офіційний в'їзд в Молдавію, щоб потім легально з неї виїхати в третю країну?

Чоловік не розпитував друзів про такі деталі, адже виїжджати він не збирається. Знаю, що один з друзів на авто поїхав і облаштувався у Франції (якесь невелике місто), інший пішки - в Нідерландах, третій - у Німеччині. Чоловік не розпитував друзів про такі деталі, адже виїжджати він не збирається. Знаю, що один з друзів на авто поїхав і облаштувався у Франції (якесь невелике місто), інший пішки - в Нідерландах, третій - у Німеччині. fler

Повідомлень: 4030 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1140 раз. Подякували: 1295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 18:35 Bolt написав: fler написав: antey1969 написав: Дошла свежая информация, что народ призывного пола и возраста нелегально сочится через границу с Молдовой. Проводники местные, прайс озвучивать не буду. Дошла свежая информация, что народ призывного пола и возраста нелегально сочится через границу с Молдовой. Проводники местные,

Чому ж? Озвучте, тут всі свої

На початку війни прайс був 500 дол. з людини. Не знаю, як довго трималася та ціна, але друзі мого чоловіка скористалися - виїжджали як на своєму авто, так і без. Чому ж? Озвучте, тут всі своїНа початку війни прайс був 500 дол. з людини. Не знаю, як довго трималася та ціна, але друзі мого чоловіка скористалися - виїжджали як на своєму авто, так і без.

Тобто потім робився офіційний в'їзд в Молдавію, щоб потім легально з неї виїхати в третю країну? Тобто потім робився офіційний в'їзд в Молдавію, щоб потім легально з неї виїхати в третю країну?

В начале войны особо не следили за официальным въездом. Если помните, пускали даже без загранпаспортов. В начале войны особо не следили за официальным въездом. Если помните, пускали даже без загранпаспортов. ЛАД 2 Повідомлень: 25162 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5072 раз. Подякували: 4724 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 18:43 ЛАД

Все гораздо проще.

Идут нелегально и уже в Молдове заявляют, что воевать не хотят и боятся репрессий. После этого им дают возможность ехать дальше на этом основании в Европу. Я так понял, схема уже отлажена.

Честно говоря, удивился. Думал, что она работала только первые месяцы войны.

Оказывается, работает до сих пор.

Парень, который это рассказал, сам из Кривого Рога, выехал уже после взрыва дамбы. То есть совсем свежая история. antey1969 1

Повідомлень: 11948 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1663 раз. Подякували: 3562 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 18:59 Був у Молдавії останнім часом кілька разів. Справді, найлояльніші прості вимоги до документів для українців. Наприклад, в кого в Туреччині великі проблеми з документами - летять літаками (!!! автобусом через Болгарію та Румунію не можна, якщо паспорт небіометричний) прямими рейсами - в Молдову; пускають на літак!!! всіх з будь-якими папірцями.

Там є два моменти:

– у Молдові працює посольство України і всі масово – особливо кримчани – оформляють без проблем українські закордонні паспорти. Нелегально прониклий може його оформити також легко, все питання в термінах - зазвичай близько двох/трьох місяців.

- між Молдовою та Румунією досить жорсткий (правильно сказати напевно «звичайний») прикордонний контроль, тобто проникнути без паспорта неможливо, хоча… Востаннє редагувалось akurt в Нед 16 лип, 2023 19:00, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8007 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3193 раз. Подякували: 1084 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 959960961962> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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