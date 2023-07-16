Ага, буде один аутсор-бухгалтер, який раз в квартал за кілька днів буде рішати проблеми, які не зміг рішити софт...
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Додано: Нед 16 лип, 2023 17:23
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 16 лип, 2023 17:48
Re: Еміграція, заробітчанство
Дошла свежая информация, что народ призывного пола и возраста нелегально сочится через границу с Молдовой. Проводники местные, прайс озвучивать не буду. Поток идет такой, что погранцы всерьез озаботились копанием рвов и дополнительными заграждениями с колючей проволокой.
Додано: Нед 16 лип, 2023 17:55
Конечно. Я скорее имел в виду не аутсорс, а удаленку. Хотя оплата работы по грантам в известном смысле можно считать аутсорсом.
Но теоретики не пример. Экспериментаторов на порядки больше, для них удаленка невозможна.
Кстати, сейчас научным работникам, уехавшим из локации НИИ (в другой город или за границу - неважно), зарплата не платится. Преподавателям вузов удаленное чтение лекций оплачивается, уехавшему вспомогательному персоналу (лаборантам и т.п.) - нет.
Додано: Нед 16 лип, 2023 18:16
Чому ж? Озвучте, тут всі свої
На початку війни прайс був 500 дол. з людини. Не знаю, як довго трималася та ціна, але друзі мого чоловіка скористалися - виїжджали як на своєму авто, так і без.
Додано: Нед 16 лип, 2023 18:18
Тобто потім робився офіційний в'їзд в Молдавію, щоб потім легально з неї виїхати в третю країну?
Додано: Нед 16 лип, 2023 18:31
Чоловік не розпитував друзів про такі деталі, адже виїжджати він не збирається. Знаю, що один з друзів на авто поїхав і облаштувався у Франції (якесь невелике місто), інший пішки - в Нідерландах, третій - у Німеччині.
Додано: Нед 16 лип, 2023 18:35
В начале войны особо не следили за официальным въездом. Если помните, пускали даже без загранпаспортов.
Додано: Нед 16 лип, 2023 18:43
ЛАД
Все гораздо проще.
Идут нелегально и уже в Молдове заявляют, что воевать не хотят и боятся репрессий. После этого им дают возможность ехать дальше на этом основании в Европу. Я так понял, схема уже отлажена.
Честно говоря, удивился. Думал, что она работала только первые месяцы войны.
Оказывается, работает до сих пор.
Парень, который это рассказал, сам из Кривого Рога, выехал уже после взрыва дамбы. То есть совсем свежая история.
Додано: Нед 16 лип, 2023 18:59
Був у Молдавії останнім часом кілька разів. Справді, найлояльніші прості вимоги до документів для українців. Наприклад, в кого в Туреччині великі проблеми з документами - летять літаками (!!! автобусом через Болгарію та Румунію не можна, якщо паспорт небіометричний) прямими рейсами - в Молдову; пускають на літак!!! всіх з будь-якими папірцями.
Там є два моменти:
– у Молдові працює посольство України і всі масово – особливо кримчани – оформляють без проблем українські закордонні паспорти. Нелегально прониклий може його оформити також легко, все питання в термінах - зазвичай близько двох/трьох місяців.
- між Молдовою та Румунією досить жорсткий (правильно сказати напевно «звичайний») прикордонний контроль, тобто проникнути без паспорта неможливо, хоча…
Востаннє редагувалось akurt в Нед 16 лип, 2023 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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