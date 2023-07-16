Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 959960961962 Додано: Нед 16 лип, 2023 19:00 Starikan написав: ЛАД написав: Starikan написав: ......

Для теоретика - элементарно.

Мой покойный шеф еще до всех этих ваших интернетов работал исключительно дома по ночам, часов в 6-7 утра выходил погулять, потом ложился спать. ......Для теоретика - элементарно.Мой покойный шеф еще до всех этих ваших интернетов работал исключительно дома по ночам, часов в 6-7 утра выходил погулять, потом ложился спать.

Но зарплату получал в институте. Но зарплату получал в институте.

Конечно. Я скорее имел в виду не аутсорс, а удаленку. Хотя оплата работы по грантам в известном смысле можно считать аутсорсом.



Но теоретики не пример. Экспериментаторов на порядки больше, для них удаленка невозможна.



Кстати, сейчас научным работникам, уехавшим из локации НИИ (в другой город или за границу - неважно), зарплата не платится. Преподавателям вузов удаленное чтение лекций оплачивается, уехавшему вспомогательному персоналу (лаборантам и т.п.) - нет. Конечно. Я скорее имел в виду не аутсорс, а удаленку. Хотя оплата работы по грантам в известном смысле можно считать аутсорсом.Но теоретики не пример. Экспериментаторов на порядки больше, для них удаленка невозможна.Кстати, сейчас научным работникам, уехавшим из локации НИИ (в другой город или за границу - неважно), зарплата не платится. Преподавателям вузов удаленное чтение лекций оплачивается, уехавшему вспомогательному персоналу (лаборантам и т.п.) - нет.

В духе того разговора удалёнка не имеет значения. Он всё равно наёмный работник. В духе того разговора удалёнка не имеет значения. Он всё равно наёмный работник. ЛАД 2 Повідомлень: 25162 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5072 раз. Подякували: 4724 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 19:14 antey1969 написав: ЛАД

Все гораздо проще.

Идут нелегально и уже в Молдове заявляют, что воевать не хотят и боятся репрессий. После этого им дают возможность ехать дальше на этом основании в Европу. Я так понял, схема уже отлажена.

Честно говоря, удивился. Думал, что она работала только первые месяцы войны.

Оказывается, работает до сих пор.

Парень, который это рассказал, сам из Кривого Рога, выехал уже после взрыва дамбы. То есть совсем свежая история. Все гораздо проще.Идут нелегально и уже в Молдове заявляют, что воевать не хотят и боятся репрессий. После этого им дают возможность ехать дальше на этом основании в Европу. Я так понял, схема уже отлажена.Честно говоря, удивился. Думал, что она работала только первые месяцы войны.Оказывается, работает до сих пор.Парень, который это рассказал, сам из Кривого Рога, выехал уже после взрыва дамбы. То есть совсем свежая история.

Читал такое о Румынии. Реальных историй не знаю. У меня так никто не выезжал. Самая смешная реальная история, которую знаю, - не выпустили парня с женой и 2 детьми (один 3-месячный), из-за наложенного до война запрета по долгам за алименты первой жене. Читал такое о Румынии. Реальных историй не знаю. У меня так никто не выезжал. Самая смешная реальная история, которую знаю, - не выпустили парня с женой и 2 детьми (один 3-месячный), из-за наложенного до война запрета по долгам за алименты первой жене. ЛАД 2 Повідомлень: 25162 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5072 раз. Подякували: 4724 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 19:17 Faceless написав: Shaman написав: Gastarbaiter написав: Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет. Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет.

це ви не представляєте наскільки це реально. більшість бухгалтерів та економістів або вносять документи, або заповнюють стандартизовані таблиці. якщо це правильно стандартизовано в програмі, то вони не потрібні. в Приваті стверджують, що на весь у банк у них в бухгалтерії - менше 10 людей.



а складні кейси на це є головний бухгалтер та пара його замів. а для бюджету - фіндір та пара аналітиків - й все. тобто правильно читайте повідомлення - рядових економістів та бухгалтерів замінять правильно налаштовані програми. й взагалі коли кажуть про автоматизацію - маються на увазі в першу чергу рядові посади.



впровадити такі програми - це дорого й не так легко. але ми рухаємося цим шляхом, й колись його подужаємо. це ви не представляєте наскільки це реально. більшість бухгалтерів та економістів або вносять документи, або заповнюють стандартизовані таблиці. якщо це правильно стандартизовано в програмі, то вони не потрібні. в Приваті стверджують, що на весь у банк у них в бухгалтерії - менше 10 людей.а складні кейси на це є головний бухгалтер та пара його замів. а для бюджету - фіндір та пара аналітиків - й все. тобто правильно читайте повідомлення - рядових економістів та бухгалтерів замінять правильно налаштовані програми. й взагалі коли кажуть про автоматизацію - маються на увазі в першу чергу рядові посади.впровадити такі програми - це дорого й не так легко. але ми рухаємося цим шляхом, й колись його подужаємо. В банках бухгалтерів дійсно стало дуже небагато, не тільки в Приваті. Але це тому, що:

- є багато спеціалістів з обліку, що формально не є бухгалтерами, але можуть коректно все налаштувати

- добре працює ефект масштабу

- доступні капіталовкладення в софт і інтеграцію



Тому й вистачає умовно десятка бухгалтерів (в деяких банках менше) на організацію в тисячі співробітників



Для підприємств поменше і інших галузей пропорція не діятиме В банках бухгалтерів дійсно стало дуже небагато, не тільки в Приваті. Але це тому, що:- є багато спеціалістів з обліку, що формально не є бухгалтерами, але можуть коректно все налаштувати- добре працює ефект масштабу- доступні капіталовкладення в софт і інтеграціюТому й вистачає умовно десятка бухгалтерів (в деяких банках менше) на організацію в тисячі співробітниківДля підприємств поменше і інших галузей пропорція не діятиме

ще одна важлива причина - це так організувати облік, щоб всі дані були в одній базі - Приват в цьому свого часу був першим. як зараз не знаю.



коли немає руху ТМЦ, лише гроші - так, це простіше. але 15 бухгалтерів й на завод з 1 000 людей - це вже реальність. й то треба зменшувати ще одна важлива причина - це так організувати облік, щоб всі дані були в одній базі - Приват в цьому свого часу був першим. як зараз не знаю.коли немає руху ТМЦ, лише гроші - так, це простіше. але 15 бухгалтерів й на завод з 1 000 людей - це вже реальність. й то треба зменшувати Shaman

Повідомлень: 3851 З нами з: 29.09.19 Подякував: 462 раз. Подякували: 1088 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лип, 2023 19:26 ЛАД написав: rjkz написав: .........

Нормальный ответ.

Или Вы не помните кто выпил всю воду из крана? .........Нормальный ответ.Или Вы не помните кто выпил всю воду из крана?

Помню.



Насчет Освенцима - не очень красивый ход с Вашей стороны.

Не вижу ничего некрасивого в связи с рассуждениями раввина.



Но раз уж вспомнили об этом...

Давайте вспомним опять Эйнштейна, который в 1933 году сделал "все так" и свалил из Германии.

Я выкладывал в самом начале войны видео ЮСФлиппера, там был экскурс в историю евреев во время нацизма в Германии. Их ошибочной оценки ситуации. И что надо было делать. В Освенцим попали те, кто не поступил как Эйнштейн.

Видео не видел, т.к. не заходил на эту ветку.

Вы серьёзный человек и поехали в США после достаточно серьёзной подготовки.

Вы сравниваете Эйнштейна с рядовым (или даже не очень) немецким евреем?

Нападки конкретно на Эйнштейна начались гораздо раньше и с приходом нацистов к власти резко усилились. При этом Эйнштейну гарантированно была обеспечена работа в США, рядовому еврею (или даже владельцу магазина/завода) в США ничего не светило. А антисемитизм в Европе был для них привычен. Он то обострялся, то затухал, но окончательно никогда не исчезал. Есть и сегодня. Да и "весь мир" (в т.ч. и США) не особо пускал их к себе. Не буду вдаваться в подробности, но

Для евреев Третьего рейха, по известному высказыванию Хаима Вейцмана (впоследствии — первого президента Израиля), «Мир разделился на два лагеря: на страны, не желающие иметь у себя евреев, и страны, не желающие впускать их в свою страну»

Цитата из Вики "Еврейские беженцы от нацизма".



Свойство пойти вопреки "стадному инстинкту" - тоже свободный человек может.

Были и крестьяне, которые бросали все в совке и перебирались в Канаду. Вы не знали? Многие гибли на этом пути. Я тут услышал историю не помню от кого, предки человека вырвались с территории бывшего совка. Один из супругов смог через западную границу, второй через всю страну, Маньчжурию кораблем в Сан-фрациско. Это где-то в 20-е годы.

Знаю

Не все на такое способны.



И именно те, кто стадом писал "Мы - не рабы, рабы - не мы" и были рабами. Толпой рабов.

Спорный вопрос. Но обсуждение может потянуть на отдельную ветку и кучу диссертаций.

А вообще человек, конечно, обладает свободой воли. Но Вы её несколько преувеличиваете. Помню.Не вижу ничего некрасивого в связи с рассуждениями раввина.Видео не видел, т.к. не заходил на эту ветку.Вы серьёзный человек и поехали в США после достаточно серьёзной подготовки.Вы сравниваете Эйнштейна с рядовым (или даже не очень) немецким евреем?Нападки конкретно на Эйнштейна начались гораздо раньше и с приходом нацистов к власти резко усилились. При этом Эйнштейну гарантированно была обеспечена работа в США, рядовому еврею (или даже владельцу магазина/завода) в США ничего не светило. А антисемитизм в Европе был для них привычен. Он то обострялся, то затухал, но окончательно никогда не исчезал. Есть и сегодня. Да и "весь мир" (в т.ч. и США) не особо пускал их к себе. Не буду вдаваться в подробности, ноЦитата из Вики "Еврейские беженцы от нацизма".ЗнаюСпорный вопрос. Но обсуждение может потянуть на отдельную ветку и кучу диссертаций.А вообще человек, конечно, обладает свободой воли. Но Вы её несколько преувеличиваете.



В подчеркнутом - глубокий смысл.

Способны физически почти все, кроме инвалидов.

Способны психологически НЕ все.

Кто не смог преодолеть психологический барьер - попали в мясорубку.

И украинские крестьяне и немецкие евреи.

Антисемитская политика Германии 30-х годов шла по нарастающей, не было такого, что проснулись и всех к стенке. Было время на принятие решения. Сложного решения.

Если уж затронули эту тему, очень печальную тему, то также показательна история Бабьего яра. К тому моменту все было достаточно однозначно, но почему-то десятки тысяч евреев не эвакуировались из Киева при наступлении немцев, и потом выщли из своих домов, построились в колонны и пошли на свою собственную казнь.

Почему?

Для меня это - загадка.

У меня есть пример, когда в 30-е годы человек был в системе нквд, служил на Дальнем Востоке, в часть прибыли его "коллеги" из мацквы с целью его ареста, на утро его не было на построении, он оказал сопротивление и сбежал. Пытался добраться на территорию Украины, откуда был родом. За ним были высланы ликвидационные группы, уже при подъезде к Украине, его догнали, в перестрелке он был убит. При его задержании были им застрелены несколько гэбистов.

Результат вроде как одинаков - и те и он погибли, но в одном случае вероятность смерти была 100%, во втором человек сопротивлялся и были шансы.

Это разные типы психологии людей. В подчеркнутом - глубокий смысл.Способны физически почти все, кроме инвалидов.Способны психологически НЕ все.Кто не смог преодолеть психологический барьер - попали в мясорубку.И украинские крестьяне и немецкие евреи.Антисемитская политика Германии 30-х годов шла по нарастающей, не было такого, что проснулись и всех к стенке. Было время на принятие решения. Сложного решения.Если уж затронули эту тему, очень печальную тему, то также показательна история Бабьего яра. К тому моменту все было достаточно однозначно, но почему-то десятки тысяч евреев не эвакуировались из Киева при наступлении немцев, и потом выщли из своих домов, построились в колонны и пошли на свою собственную казнь.Почему?Для меня это - загадка.У меня есть пример, когда в 30-е годы человек был в системе нквд, служил на Дальнем Востоке, в часть прибыли его "коллеги" из мацквы с целью его ареста, на утро его не было на построении, он оказал сопротивление и сбежал. Пытался добраться на территорию Украины, откуда был родом. За ним были высланы ликвидационные группы, уже при подъезде к Украине, его догнали, в перестрелке он был убит. При его задержании были им застрелены несколько гэбистов.Результат вроде как одинаков - и те и он погибли, но в одном случае вероятность смерти была 100%, во втором человек сопротивлялся и были шансы.Это разные типы психологии людей. rjkz

Повідомлень: 15026 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7798 раз. Подякували: 4767 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 959960961962 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 6 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор