ЛАД написав:

rjkz написав: .........

Нормальный ответ.

Или Вы не помните кто выпил всю воду из крана? .........Нормальный ответ.Или Вы не помните кто выпил всю воду из крана?

Насчет Освенцима - не очень красивый ход с Вашей стороны.

Но раз уж вспомнили об этом...

Давайте вспомним опять Эйнштейна, который в 1933 году сделал "все так" и свалил из Германии.

Я выкладывал в самом начале войны видео ЮСФлиппера, там был экскурс в историю евреев во время нацизма в Германии. Их ошибочной оценки ситуации. И что надо было делать. В Освенцим попали те, кто не поступил как Эйнштейн.

Для евреев Третьего рейха, по известному высказыванию Хаима Вейцмана (впоследствии — первого президента Израиля), «Мир разделился на два лагеря: на страны, не желающие иметь у себя евреев, и страны, не желающие впускать их в свою страну»

Свойство пойти вопреки "стадному инстинкту" - тоже свободный человек может.

Были и крестьяне, которые бросали все в совке и перебирались в Канаду. Вы не знали? Многие гибли на этом пути. Я тут услышал историю не помню от кого, предки человека вырвались с территории бывшего совка. Один из супругов смог через западную границу, второй через всю страну, Маньчжурию кораблем в Сан-фрациско. Это где-то в 20-е годы.

Не все

И именно те, кто стадом писал "Мы - не рабы, рабы - не мы" и были рабами. Толпой рабов.

Помню.Не вижу ничего некрасивого в связи с рассуждениями раввина.Видео не видел, т.к. не заходил на эту ветку.Вы серьёзный человек и поехали в США после достаточно серьёзной подготовки.Вы сравниваете Эйнштейна с рядовым (или даже не очень) немецким евреем?Нападки конкретно на Эйнштейна начались гораздо раньше и с приходом нацистов к власти резко усилились. При этом Эйнштейну гарантированно была обеспечена работа в США, рядовому еврею (или даже владельцу магазина/завода) в США ничего не светило. А антисемитизм в Европе был для них привычен. Он то обострялся, то затухал, но окончательно никогда не исчезал. Есть и сегодня. Да и "весь мир" (в т.ч. и США) не особо пускал их к себе. Не буду вдаваться в подробности, ноЦитата из Вики "Еврейские беженцы от нацизма".ЗнаюСпорный вопрос. Но обсуждение может потянуть на отдельную ветку и кучу диссертаций.А вообще человек, конечно, обладает свободой воли. Но Вы её несколько преувеличиваете.