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Starikan написав:...... Для теоретика - элементарно. Мой покойный шеф еще до всех этих ваших интернетов работал исключительно дома по ночам, часов в 6-7 утра выходил погулять, потом ложился спать.
Но зарплату получал в институте.
Конечно. Я скорее имел в виду не аутсорс, а удаленку. Хотя оплата работы по грантам в известном смысле можно считать аутсорсом.
Но теоретики не пример. Экспериментаторов на порядки больше, для них удаленка невозможна.
Кстати, сейчас научным работникам, уехавшим из локации НИИ (в другой город или за границу - неважно), зарплата не платится. Преподавателям вузов удаленное чтение лекций оплачивается, уехавшему вспомогательному персоналу (лаборантам и т.п.) - нет.
В духе того разговора удалёнка не имеет значения. Он всё равно наёмный работник.
antey1969 написав:ЛАД Все гораздо проще. Идут нелегально и уже в Молдове заявляют, что воевать не хотят и боятся репрессий. После этого им дают возможность ехать дальше на этом основании в Европу. Я так понял, схема уже отлажена. Честно говоря, удивился. Думал, что она работала только первые месяцы войны. Оказывается, работает до сих пор. Парень, который это рассказал, сам из Кривого Рога, выехал уже после взрыва дамбы. То есть совсем свежая история.
Читал такое о Румынии. Реальных историй не знаю. У меня так никто не выезжал. Самая смешная реальная история, которую знаю, - не выпустили парня с женой и 2 детьми (один 3-месячный), из-за наложенного до война запрета по долгам за алименты первой жене.
Gastarbaiter написав:Вы себе даже не представляете, насколько это нереально. Я искренне хочу посмотреть на этот ИИ, который сможет разобраться в бухгалтерском кейсе или составить нормальный бюджет.
це ви не представляєте наскільки це реально. більшість бухгалтерів та економістів або вносять документи, або заповнюють стандартизовані таблиці. якщо це правильно стандартизовано в програмі, то вони не потрібні. в Приваті стверджують, що на весь у банк у них в бухгалтерії - менше 10 людей.
а складні кейси на це є головний бухгалтер та пара його замів. а для бюджету - фіндір та пара аналітиків - й все. тобто правильно читайте повідомлення - рядових економістів та бухгалтерів замінять правильно налаштовані програми. й взагалі коли кажуть про автоматизацію - маються на увазі в першу чергу рядові посади.
впровадити такі програми - це дорого й не так легко. але ми рухаємося цим шляхом, й колись його подужаємо.
В банках бухгалтерів дійсно стало дуже небагато, не тільки в Приваті. Але це тому, що: - є багато спеціалістів з обліку, що формально не є бухгалтерами, але можуть коректно все налаштувати - добре працює ефект масштабу - доступні капіталовкладення в софт і інтеграцію
Тому й вистачає умовно десятка бухгалтерів (в деяких банках менше) на організацію в тисячі співробітників
Для підприємств поменше і інших галузей пропорція не діятиме
ще одна важлива причина - це так організувати облік, щоб всі дані були в одній базі - Приват в цьому свого часу був першим. як зараз не знаю.
коли немає руху ТМЦ, лише гроші - так, це простіше. але 15 бухгалтерів й на завод з 1 000 людей - це вже реальність. й то треба зменшувати
rjkz написав:......... Нормальный ответ. Или Вы не помните кто выпил всю воду из крана?
Помню.
Насчет Освенцима - не очень красивый ход с Вашей стороны.
Не вижу ничего некрасивого в связи с рассуждениями раввина.
Но раз уж вспомнили об этом... Давайте вспомним опять Эйнштейна, который в 1933 году сделал "все так" и свалил из Германии. Я выкладывал в самом начале войны видео ЮСФлиппера, там был экскурс в историю евреев во время нацизма в Германии. Их ошибочной оценки ситуации. И что надо было делать. В Освенцим попали те, кто не поступил как Эйнштейн.
Видео не видел, т.к. не заходил на эту ветку. Вы серьёзный человек и поехали в США после достаточно серьёзной подготовки. Вы сравниваете Эйнштейна с рядовым (или даже не очень) немецким евреем? Нападки конкретно на Эйнштейна начались гораздо раньше и с приходом нацистов к власти резко усилились. При этом Эйнштейну гарантированно была обеспечена работа в США, рядовому еврею (или даже владельцу магазина/завода) в США ничего не светило. А антисемитизм в Европе был для них привычен. Он то обострялся, то затухал, но окончательно никогда не исчезал. Есть и сегодня. Да и "весь мир" (в т.ч. и США) не особо пускал их к себе. Не буду вдаваться в подробности, но
Для евреев Третьего рейха, по известному высказыванию Хаима Вейцмана (впоследствии — первого президента Израиля), «Мир разделился на два лагеря: на страны, не желающие иметь у себя евреев, и страны, не желающие впускать их в свою страну»
Цитата из Вики "Еврейские беженцы от нацизма".
Свойство пойти вопреки "стадному инстинкту" - тоже свободный человек может. Были и крестьяне, которые бросали все в совке и перебирались в Канаду. Вы не знали? Многие гибли на этом пути. Я тут услышал историю не помню от кого, предки человека вырвались с территории бывшего совка. Один из супругов смог через западную границу, второй через всю страну, Маньчжурию кораблем в Сан-фрациско. Это где-то в 20-е годы.
Знаю Не все на такое способны.
И именно те, кто стадом писал "Мы - не рабы, рабы - не мы" и были рабами. Толпой рабов.
Спорный вопрос. Но обсуждение может потянуть на отдельную ветку и кучу диссертаций. А вообще человек, конечно, обладает свободой воли. Но Вы её несколько преувеличиваете.
В подчеркнутом - глубокий смысл. Способны физически почти все, кроме инвалидов. Способны психологически НЕ все. Кто не смог преодолеть психологический барьер - попали в мясорубку. И украинские крестьяне и немецкие евреи. Антисемитская политика Германии 30-х годов шла по нарастающей, не было такого, что проснулись и всех к стенке. Было время на принятие решения. Сложного решения. Если уж затронули эту тему, очень печальную тему, то также показательна история Бабьего яра. К тому моменту все было достаточно однозначно, но почему-то десятки тысяч евреев не эвакуировались из Киева при наступлении немцев, и потом выщли из своих домов, построились в колонны и пошли на свою собственную казнь. Почему? Для меня это - загадка. У меня есть пример, когда в 30-е годы человек был в системе нквд, служил на Дальнем Востоке, в часть прибыли его "коллеги" из мацквы с целью его ареста, на утро его не было на построении, он оказал сопротивление и сбежал. Пытался добраться на территорию Украины, откуда был родом. За ним были высланы ликвидационные группы, уже при подъезде к Украине, его догнали, в перестрелке он был убит. При его задержании были им застрелены несколько гэбистов. Результат вроде как одинаков - и те и он погибли, но в одном случае вероятность смерти была 100%, во втором человек сопротивлялся и были шансы. Это разные типы психологии людей.
vitaliiangel написав:я далёк от бухгалтерии (уж простите) но вижу это примерно так. любая транзакция (приход/затраты), под нужным кодом автоматом летит в налоговую, так за отчётный период формуется база налогообложения. В день уплаты налога с банковского счёта автоматически снимается нужная сумма. Бухгалтером выступает ваш налоговый испектор со своим ПО и банк. В итоге бухгалтеры не нужны, проверки не нужны, ряд человеческих факторов исключён.
И сразу вспоминается старый анекдот: Если Ваш бухгалтер платит все налоги, пусть налоговая и платит ему зарплату.
Для справки: в ОГА (США) специалисты, которые заполняют гражданам налоговые декларации называются лоерами, как и адвокаты. И это не от бедности языка. В любой системе, которая сложнее единого налога, бывают разночтения, позволяющие по-разному трактовать ту или иную операцию. Автоматизации это поддается плохо.
Ну и есть одна проблема, которая проявляется уже, при не столь продвинутом уровне автоматизации. Когда происходит ошибка, а ошибки в программах неизбежны, мы уже часто слышим: "А это программа так посчитала, я ничего не могу сделать". Знакомо? Почему-то страшно боясь зависимости от человека-работодателя, с которым можно договориться или которого можно поменять, мы с радостью лезем в полную зависимость от бездушной машины.
ЗЫ Мне страшно от того, как часто анекдоты становятся реальностью. Даже анекдот про резиновую бабу с ИИ, которая не дала, уже воплотили в жизнь
ИИ - его можно бояться или нет, но это - объективная реальность НТП, который как раньше говорились "не остановить". С точки зрения здравого смысла и ядерного оружия не стоило создавать и обычного тоже. Но все это есть. С ИИ придется сосуществовать.
antey1969 написав:Дошла свежая информация, что народ призывного пола и возраста нелегально сочится через границу с Молдовой. Проводники местные, прайс озвучивать не буду. Поток идет такой, что погранцы всерьез озаботились копанием рвов и дополнительными заграждениями с колючей проволокой.
В Україні зараз 28 мільйонів осіб - навіть пару тисяч в місяць - це вже поток)
Так, 76% опитаних українців, які наразі перебувають у країнах ЄС і Молдові, заявили про свої плани або сподівання назавжди повернутися на Батьківщину.
Причому українці, які перебувають у сусідніх з Україною країнах Європи, більше прагнуть повернутися додому, ніж ті, хто виїхав до більш віддалених країн європейського континенту (71% проти 57%).
Працювати за 1500 євро з ранку до ночі бажаючих мало, мову можуть вивчити лише 30 відсотків - закінчиться шарова оренда і соцдопомога - що вони будуть робити? Поїдуть домів крім тих у кого дійсно вже дому немає
Так, 76% опитаних українців, які наразі перебувають у країнах ЄС і Молдові, заявили про свої плани або сподівання назавжди повернутися на Батьківщину.
Причому українці, які перебувають у сусідніх з Україною країнах Європи, більше прагнуть повернутися додому, ніж ті, хто виїхав до більш віддалених країн європейського континенту (71% проти 57%).
Вы еще предложите верить нашему Госстату, а не своему кошельку))) Настроения вижу каждый день, цифры и рядом не лежали. По ощущениям: весной 2022 остаться думали 30-35%, столько же колебалось. осенью 2022 остаться думали 50-60%, около 20% колебались. Сейчас, многие из тех, кто хотел вернуться, уже вернулись. не менее 80% надеются остаться на ПМЖ, 15% непонятно, что думают, они живут как живут, не думая о том, что будет дальше - работать не хотят, учиться не хотят, около 5% озвучили, что вернутся. По Польше данных не знаю.
rjkz написав:......... Способны физически почти все, кроме инвалидов. Способны психологически НЕ все. Кто не смог преодолеть психологический барьер - попали в мясорубку. И украинские крестьяне и немецкие евреи. Антисемитская политика Германии 30-х годов шла по нарастающей, не было такого, что проснулись и всех к стенке. Было время на принятие решения. Сложного решения. Если уж затронули эту тему, очень печальную тему, то также показательна история Бабьего яра. К тому моменту все было достаточно однозначно, но почему-то десятки тысяч евреев не эвакуировались из Киева при наступлении немцев, и потом выщли из своих домов, построились в колонны и пошли на свою собственную казнь. Почему? Для меня это - загадка.
Загадка не сложная. Всё "достаточно однозначно" с высоты сегодняшнего дня. В 41-42 было не так. К физическому уничтожению нацисты перешли уже после начала войны с Союзом. Многие помнили немцев по 1 мировой: "Культурная нация. Нормально себя ведут". Запад позже уже знал, было много свидетельств и сообщений, но долго "не верил". Тем не менее до начала войны из Германии, Австрии и Чехословакии выехали сотни тысяч евреев. В основном в Европу. Позже были захвачены нацистами уже в европейских странах. Евреям особо некуда было бежать. Уже писал, но ещё одна фраза:
Международная конференция по беженцам, в Эвиане (Франция) в июле 1938 года, созванная по инициативе президента США Франклина Рузвельта, закончилась полным провалом. Кроме Доминиканской республики, ни одна из 32 участвовавших стран не дала ожидаемым беженцам из Германии и Австрии ни малейшего шанса. К тому же Великобритания ограничивала приток мигрантов в подконтрольную ей Палестину.
Когда их выводили из гетто для отправки в лагеря уничтожения или на расстрел, им об этом не сообщали, рассказывали об "эвакуации". В Союзе в большинстве это были старики, женщины и дети (среди гражданских). Надеюсь, понятно, что оказать сопротивление они не могли. Ну и военнопленные - там, конечно, мужчины. И не думайте, что в Союзе так легко было эвакуироваться. Далеко не просто. Организованно эвакуировали партхозактив как наиболее угрожаемую часть населения и работников оборонных предприятий вместе с заводами. В основном всё. Тяжело было. Очень тяжело. Недаром наши родители десятилетиями повторяли: "Лишь бы не было войны" и поэтому терпели многое после войны, чтобы армия имела всё. А примеры были разные. Было и восстание в Варшавском гетто.
У меня есть пример, когда в 30-е годы человек был в системе нквд, служил на Дальнем Востоке, в часть прибыли его "коллеги" из мацквы с целью его ареста, на утро его не было на построении, он оказал сопротивление и сбежал. Пытался добраться на территорию Украины, откуда был родом. За ним были высланы ликвидационные группы, уже при подъезде к Украине, его догнали, в перестрелке он был убит. При его задержании были им застрелены несколько гэбистов. Результат вроде как одинаков - и те и он погибли, но в одном случае вероятность смерти была 100%, во втором человек сопротивлялся и были шансы. Это разные типы психологии людей.
Этот пример отличается тем, что "человек в системе нквд" точно знал, что его ожидает и терять было нечего.
Так что далеко не всё объясняется психологией людей.