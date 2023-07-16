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Так, 76% опитаних українців, які наразі перебувають у країнах ЄС і Молдові, заявили про свої плани або сподівання назавжди повернутися на Батьківщину.
Причому українці, які перебувають у сусідніх з Україною країнах Європи, більше прагнуть повернутися додому, ніж ті, хто виїхав до більш віддалених країн європейського континенту (71% проти 57%).
Працювати за 1500 євро з ранку до ночі бажаючих мало, мову можуть вивчити лише 30 відсотків - закінчиться шарова оренда і соцдопомога - що вони будуть робити? Поїдуть домів крім тих у кого дійсно вже дому немає
Чого так песиместично? Навіть якщо за 1500 Євро (60 000 грн), то у моєму місті на батьківщині за таку ж роботу (безробіття 30%, треба ще мати вдачу знайти роботу) платять 8000-9000 грн. Ви б що вибрали? ПС я якраз з "третьої зміни на заводі", прийшов в свою "шарову" квартиру за 600 євро/місяць.
cherchiltank ИМХО основне питання при виборі повертатись чи ні буде в тому, чи будуть надійні гарантії відсутності повторення війни (зокрема можливість вільно перетинати кордон, відсутність мобілізації).
Дюрі-бачі написав:cherchiltank ИМХО основне питання при виборі повертатись чи ні буде в тому, чи будуть надійні гарантії відсутності повторення війни (зокрема можливість вільно перетинати кордон, відсутність мобілізації).
Як ви собі уявляєте можливість залишитися, якщо "закінчиться шарова оренда і соцдопомога", а "працювати за 1500 євро з ранку до ночі" бажання немає і мову не можуть вивчити? Який буде вибір у таких людей?
fler Працювати за 700 євро кілька годин на день і виживати, або чоловік приїде і буде зранку до ночі працювати за 1500 євро, або знайдуть місцевого "папіка". Впевнений, якщо б преЗЕдент на Новий рік замість шашликів сказав, що "після нападу москалів перекриємо кордон і оголосимо мобілізацію" то з України б поїхало не 12, а 24 млн. без всяких програм для біженців
antey1969 написав:Дошла свежая информация, что народ призывного пола и возраста нелегально сочится через границу с Молдовой. Проводники местные, прайс озвучивать не буду. Поток идет такой, что погранцы всерьез озаботились копанием рвов и дополнительными заграждениями с колючей проволокой.
смотрю на карте там граница либо с принденстровьем либо через Одессу ехать, а там пакуют злобно