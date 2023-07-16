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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 960961962963
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 20:40

  cherchiltank написав:
  Shaman написав:є й такі дослідження
Більшість переселенців з України планують повернутися додому з країн ЄС, – дослідження ООН
Так, 76% опитаних українців, які наразі перебувають у країнах ЄС і Молдові, заявили про свої плани або сподівання назавжди повернутися на Батьківщину.

Причому українці, які перебувають у сусідніх з Україною країнах Європи, більше прагнуть повернутися додому, ніж ті, хто виїхав до більш віддалених країн європейського континенту (71% проти 57%).

Працювати за 1500 євро з ранку до ночі бажаючих мало, мову можуть вивчити лише 30 відсотків - закінчиться шарова оренда і соцдопомога - що вони будуть робити? Поїдуть домів крім тих у кого дійсно вже дому немає

Чого так песиместично? Навіть якщо за 1500 Євро (60 000 грн), то у моєму місті на батьківщині за таку ж роботу (безробіття 30%, треба ще мати вдачу знайти роботу) платять 8000-9000 грн.
Ви б що вибрали?
ПС я якраз з "третьої зміни на заводі", прийшов в свою "шарову" квартиру за 600 євро/місяць.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 20:45

cherchiltank ИМХО основне питання при виборі повертатись чи ні буде в тому, чи будуть надійні гарантії відсутності повторення війни (зокрема можливість вільно перетинати кордон, відсутність мобілізації).
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 20:53

  Дюрі-бачі написав:cherchiltank ИМХО основне питання при виборі повертатись чи ні буде в тому, чи будуть надійні гарантії відсутності повторення війни (зокрема можливість вільно перетинати кордон, відсутність мобілізації).

Як ви собі уявляєте можливість залишитися, якщо "закінчиться шарова оренда і соцдопомога", а "працювати за 1500 євро з ранку до ночі" бажання немає і мову не можуть вивчити? Який буде вибір у таких людей?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 20:55

fler
Працювати за 700 євро кілька годин на день і виживати, або чоловік приїде і буде зранку до ночі працювати за 1500 євро, або знайдуть місцевого "папіка".
Впевнений, якщо б преЗЕдент на Новий рік замість шашликів сказав, що "після нападу москалів перекриємо кордон і оголосимо мобілізацію" то з України б поїхало не 12, а 24 млн. без всяких програм для біженців
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 21:03

  antey1969 написав:Дошла свежая информация, что народ призывного пола и возраста нелегально сочится через границу с Молдовой. Проводники местные, прайс озвучивать не буду. Поток идет такой, что погранцы всерьез озаботились копанием рвов и дополнительными заграждениями с колючей проволокой.

смотрю на карте там граница либо с принденстровьем либо через Одессу ехать, а там пакуют злобно :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 22:50

ЛАД

Тут недавно была ссылка на статью:

https://life.pravda.com.ua/projects/pry ... 16/255393/

"А ось коли підірвали мости, вимкнулося телебачення, почав зникати інтернет, пропадати телефонний звʼязок – стало дуже страшно, – говорить вона. – Не було розуміння, чи вороги вже десь тут, на підході, чи вони ще дуже далеко. Чи ми перемагаємо, чи вони?".

Усвідомлення, що треба виїжджати з Ірпеня, прийшло 1 березня. Тоді закритий у перші дні вторгнення величезний супермаркет відкрили – і дозволили людям забрати усі товари, які були в магазині:

"Сказали, що можна брати все. Просили тільки не ламати і не трощити. Ми були вже в оточенні, їжу не постачали. Люди хаотично змітали все з полиць. Я стояла збоку, дивилася на це – і зрозуміла, що треба виїжджати, що буде дедалі важче"

Сейчас она в Швейцарии, а может кто-то из тех, кто сметал с полок халявные продукты, был убит.
Это тот ролик, про который я говорил. Там есть и про евреев. И про крестьян (чуть чуть в видеоряде). И записан он был за несколько дней ДО войны (январь, кажется).
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 23:43

  Дюрі-бачі написав:fler
Працювати за 700 євро кілька годин на день і виживати, або чоловік приїде і буде зранку до ночі працювати за 1500 євро, або знайдуть місцевого "папіка".
Впевнений, якщо б преЗЕдент на Новий рік замість шашликів сказав, що "після нападу москалів перекриємо кордон і оголосимо мобілізацію" то з України б поїхало не 12, а 24 млн. без всяких програм для біженців


А как надо было?
Он - госслужащий, его задача - соблюдать интересы государства.
Скажи он это и половина тех мобилизированных, которые не сами пошли в военкоматы сбрилась-бы. Я уж не говорю, что банки обвалили-бы межбанк и вывели бабки в офшоры.
У государства - одни цели, у каждого отдельного индивидума могут быть другие.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 00:22

  antey1969 написав:
  Shaman написав:є й такі дослідження
Більшість переселенців з України планують повернутися додому з країн ЄС, – дослідження ООН
Так, 76% опитаних українців, які наразі перебувають у країнах ЄС і Молдові, заявили про свої плани або сподівання назавжди повернутися на Батьківщину.

Причому українці, які перебувають у сусідніх з Україною країнах Європи, більше прагнуть повернутися додому, ніж ті, хто виїхав до більш віддалених країн європейського континенту (71% проти 57%).

Вы еще предложите верить нашему Госстату, а не своему кошельку)))
Настроения вижу каждый день, цифры и рядом не лежали.
По ощущениям:
весной 2022 остаться думали 30-35%, столько же колебалось.
осенью 2022 остаться думали 50-60%, около 20% колебались.
Сейчас, многие из тех, кто хотел вернуться, уже вернулись.
не менее 80% надеются остаться на ПМЖ, 15% непонятно, что думают, они живут как живут, не думая о том, что будет дальше - работать не хотят, учиться не хотят, около 5% озвучили, что вернутся.
По Польше данных не знаю.

Ну звісно ж, куди там дослідженням ООН до ваших ощушений.
lejko_vit
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  #<1 ... 960961962963
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