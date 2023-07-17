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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 961962963964
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 04:51

  ЛАД написав:Палестинцы иждивенцы (не все), но далеко не бездельники. Многие очень даже заняты.
Догадайтесь чем.

Например, приезжают на заработки в Израиль :wink: Из той же Газы или Берега.
Еврейское население не очень-то тянется к тяжелым и неквалифицированным работам.

Многие врачи там - бывшие "наши" или израильские арабы. Молодежь хочет всё и сразу, поэтому дороги в центр страны с утра и вечером забиты условными айтишниками, которые не хотят учиться на врача 8-10 лет. Не говоря уже о постоянном дефиците младшего персонала.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 05:36

Общение с ИИ и программами.

Чем дальше в лес, тем больше прихожу в ужас от здешней системы регистрации на сайтах госслужб. Каждый раз застреваю на каком-то этапе идентификации, что то "не совпадает" с их данными. То есть я для них фактически не существую. И к чему такие сложности, если я могу зайти в свои страховые и банковские аккаунты без всякой многоступенчатой идентификации?

Никогда с таким говном не встречался. Хотя за компом с 1987 года.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 06:26

  ЛАД написав:rjkz
Спасибо.
Прочитал статью и посмотрел видео.
По видео не во всём согласен. У него подход как на валютной ветке с предсказанием курса валют - то ли будет, то ли нет. Угадать, как лучше, как правильно, сложно. В частности евреи. выехавшие из Германии и Австрии в другие страны, далеко не всегда выиграли. Оказалось, что ещё нужно было угадать, в какую страну выезжать. Выиграли, например, те, кто выехал в Данию и (совершенно неожиданно) в Болгарию. Но большинство выехавших попали в те же лагеря и в то же время, что и оставшиеся.

По статье. Удивил выбор Швейцарии. Достаточно дорогая страна и, по-моему, заработать на жизнь там сложнее. Возможно, ошибаюсь?


Вы понимаете, однозначно со 100% вероятности прогнозировать будущее невозможно.
Это видео вышло примерно за месяц до начала войны.
Он дал алгоритм действий, который каждый волен принять или нет.
Насчет евреев, говорить что кого-то постигла тяжелая судьба вне Германии и этим оправдывать нерешительность драпать от гитлера? Ну такое. Как говорится, кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдания.
Для меня было однозначным, что меня не устраивает подвергать опасности от росийского вторжения жизнь членов моей семьи.
Но такое не всем надо, некоторые привыкли к ракетным атакам и любые разговоры о релокации и тех кто уехал вызывают у них высокую степень раздражения.
Возможно, это до тех пор, пока не коснулось их лично. Как Веее, например.
А тех, кого убила очередная ракета или дрон, уже и не переспросишь или они переиграли-бы все заново. Жизнь, не компьютерная игра, фунции "СЕЙВ" не предусмотрено.
rjkz
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