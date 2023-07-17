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#<1 ... 961962963964 Додано: Пон 17 лип, 2023 04:51 ЛАД написав: Палестинцы иждивенцы (не все), но далеко не бездельники. Многие очень даже заняты.

Догадайтесь чем. Палестинцы иждивенцы (не все), но далеко не бездельники. Многие очень даже заняты.Догадайтесь чем.

Например, приезжают на заработки в Израиль Из той же Газы или Берега.

Еврейское население не очень-то тянется к тяжелым и неквалифицированным работам.



Многие врачи там - бывшие "наши" или израильские арабы. Молодежь хочет всё и сразу, поэтому дороги в центр страны с утра и вечером забиты условными айтишниками, которые не хотят учиться на врача 8-10 лет. Не говоря уже о постоянном дефиците младшего персонала. Например, приезжают на заработки в ИзраильИз той же Газы или Берега.Еврейское население не очень-то тянется к тяжелым и неквалифицированным работам.Многие врачи там - бывшие "наши" или израильские арабы. Молодежь хочет всё и сразу, поэтому дороги в центр страны с утра и вечером забиты условными айтишниками, которые не хотят учиться на врача 8-10 лет. Не говоря уже о постоянном дефиците младшего персонала. Starikan 2 Повідомлень: 19588 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2543 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 05:36 Общение с ИИ и программами. Чем дальше в лес, тем больше прихожу в ужас от здешней системы регистрации на сайтах госслужб. Каждый раз застреваю на каком-то этапе идентификации, что то "не совпадает" с их данными. То есть я для них фактически не существую. И к чему такие сложности, если я могу зайти в свои страховые и банковские аккаунты без всякой многоступенчатой идентификации?



Никогда с таким говном не встречался. Хотя за компом с 1987 года. Starikan 2 Повідомлень: 19588 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2543 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 06:26 ЛАД написав: rjkz

Спасибо.

Прочитал статью и посмотрел видео.

По видео не во всём согласен. У него подход как на валютной ветке с предсказанием курса валют - то ли будет, то ли нет. Угадать, как лучше, как правильно, сложно. В частности евреи. выехавшие из Германии и Австрии в другие страны, далеко не всегда выиграли. Оказалось, что ещё нужно было угадать , в какую страну выезжать. Выиграли, например, те, кто выехал в Данию и (совершенно неожиданно) в Болгарию. Но большинство выехавших попали в те же лагеря и в то же время, что и оставшиеся.



По статье. Удивил выбор Швейцарии. Достаточно дорогая страна и, по-моему, заработать на жизнь там сложнее. Возможно, ошибаюсь? Спасибо.Прочитал статью и посмотрел видео.По видео не во всём согласен. У него подход как на валютной ветке с предсказанием курса валют - то ли будет, то ли нет. Угадать, как лучше, как правильно, сложно. В частности евреи. выехавшие из Германии и Австрии в другие страны, далеко не всегда выиграли. Оказалось, что ещё нужно было, в какую страну выезжать. Выиграли, например, те, кто выехал в Данию и (совершенно неожиданно) в Болгарию. Но большинство выехавших попали в те же лагеря и в то же время, что и оставшиеся.По статье. Удивил выбор Швейцарии. Достаточно дорогая страна и, по-моему, заработать на жизнь там сложнее. Возможно, ошибаюсь?



Вы понимаете, однозначно со 100% вероятности прогнозировать будущее невозможно.

Это видео вышло примерно за месяц до начала войны.

Он дал алгоритм действий, который каждый волен принять или нет.

Насчет евреев, говорить что кого-то постигла тяжелая судьба вне Германии и этим оправдывать нерешительность драпать от гитлера? Ну такое. Как говорится, кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдания.

Для меня было однозначным, что меня не устраивает подвергать опасности от росийского вторжения жизнь членов моей семьи.

Но такое не всем надо, некоторые привыкли к ракетным атакам и любые разговоры о релокации и тех кто уехал вызывают у них высокую степень раздражения.

Возможно, это до тех пор, пока не коснулось их лично. Как Веее, например.

А тех, кого убила очередная ракета или дрон, уже и не переспросишь или они переиграли-бы все заново. Жизнь, не компьютерная игра, фунции "СЕЙВ" не предусмотрено. Вы понимаете, однозначно со 100% вероятности прогнозировать будущее невозможно.Это видео вышло примерно за месяц до начала войны.Он дал алгоритм действий, который каждый волен принять или нет.Насчет евреев, говорить что кого-то постигла тяжелая судьба вне Германии и этим оправдывать нерешительность драпать от гитлера? Ну такое. Как говорится, кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдания.Для меня было однозначным, что меня не устраивает подвергать опасности от росийского вторжения жизнь членов моей семьи.Но такое не всем надо, некоторые привыкли к ракетным атакам и любые разговоры о релокации и тех кто уехал вызывают у них высокую степень раздражения.Возможно, это до тех пор, пока не коснулось их лично. Как Веее, например.А тех, кого убила очередная ракета или дрон, уже и не переспросишь или они переиграли-бы все заново. Жизнь, не компьютерная игра, фунции "СЕЙВ" не предусмотрено. rjkz

Повідомлень: 15030 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7800 раз. Подякували: 4767 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 961962963964 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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