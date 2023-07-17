Додано: Пон 17 лип, 2023 06:26

ЛАД написав: rjkz

Спасибо.

Прочитал статью и посмотрел видео.

По видео не во всём согласен. У него подход как на валютной ветке с предсказанием курса валют - то ли будет, то ли нет. Угадать, как лучше, как правильно, сложно. В частности евреи. выехавшие из Германии и Австрии в другие страны, далеко не всегда выиграли. Оказалось, что ещё нужно было угадать , в какую страну выезжать. Выиграли, например, те, кто выехал в Данию и (совершенно неожиданно) в Болгарию. Но большинство выехавших попали в те же лагеря и в то же время, что и оставшиеся.



По статье. Удивил выбор Швейцарии. Достаточно дорогая страна и, по-моему, заработать на жизнь там сложнее. Возможно, ошибаюсь? Спасибо.Прочитал статью и посмотрел видео.По видео не во всём согласен. У него подход как на валютной ветке с предсказанием курса валют - то ли будет, то ли нет. Угадать, как лучше, как правильно, сложно. В частности евреи. выехавшие из Германии и Австрии в другие страны, далеко не всегда выиграли. Оказалось, что ещё нужно было, в какую страну выезжать. Выиграли, например, те, кто выехал в Данию и (совершенно неожиданно) в Болгарию. Но большинство выехавших попали в те же лагеря и в то же время, что и оставшиеся.По статье. Удивил выбор Швейцарии. Достаточно дорогая страна и, по-моему, заработать на жизнь там сложнее. Возможно, ошибаюсь?

Вы понимаете, однозначно со 100% вероятности прогнозировать будущее невозможно.Это видео вышло примерно за месяц до начала войны.Он дал алгоритм действий, который каждый волен принять или нет.Насчет евреев, говорить что кого-то постигла тяжелая судьба вне Германии и этим оправдывать нерешительность драпать от гитлера? Ну такое. Как говорится, кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдания.Для меня было однозначным, что меня не устраивает подвергать опасности от росийского вторжения жизнь членов моей семьи.Но такое не всем надо, некоторые привыкли к ракетным атакам и любые разговоры о релокации и тех кто уехал вызывают у них высокую степень раздражения.Возможно, это до тех пор, пока не коснулось их лично. Как Веее, например.А тех, кого убила очередная ракета или дрон, уже и не переспросишь или они переиграли-бы все заново. Жизнь, не компьютерная игра, фунции "СЕЙВ" не предусмотрено.