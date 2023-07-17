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antey1969 написав:Дошла свежая информация, что народ призывного пола и возраста нелегально сочится через границу с Молдовой. Проводники местные, прайс озвучивать не буду. Поток идет такой, что погранцы всерьез озаботились копанием рвов и дополнительными заграждениями с колючей проволокой.
смотрю на карте там граница либо с принденстровьем либо через Одессу ехать, а там пакуют злобно
"А ось коли підірвали мости, вимкнулося телебачення, почав зникати інтернет, пропадати телефонний звʼязок – стало дуже страшно, – говорить вона. – Не було розуміння, чи вороги вже десь тут, на підході, чи вони ще дуже далеко. Чи ми перемагаємо, чи вони?".
Усвідомлення, що треба виїжджати з Ірпеня, прийшло 1 березня. Тоді закритий у перші дні вторгнення величезний супермаркет відкрили – і дозволили людям забрати усі товари, які були в магазині:
"Сказали, що можна брати все. Просили тільки не ламати і не трощити. Ми були вже в оточенні, їжу не постачали. Люди хаотично змітали все з полиць. Я стояла збоку, дивилася на це – і зрозуміла, що треба виїжджати, що буде дедалі важче"
Сейчас она в Швейцарии, а может кто-то из тех, кто сметал с полок халявные продукты, был убит. Это тот ролик, про который я говорил. Там есть и про евреев. И про крестьян (чуть чуть в видеоряде). И записан он был за несколько дней ДО войны (январь, кажется).
Дюрі-бачі написав:fler Працювати за 700 євро кілька годин на день і виживати, або чоловік приїде і буде зранку до ночі працювати за 1500 євро, або знайдуть місцевого "папіка". Впевнений, якщо б преЗЕдент на Новий рік замість шашликів сказав, що "після нападу москалів перекриємо кордон і оголосимо мобілізацію" то з України б поїхало не 12, а 24 млн. без всяких програм для біженців
А как надо было? Он - госслужащий, его задача - соблюдать интересы государства. Скажи он это и половина тех мобилизированных, которые не сами пошли в военкоматы сбрилась-бы. Я уж не говорю, что банки обвалили-бы межбанк и вывели бабки в офшоры. У государства - одни цели, у каждого отдельного индивидума могут быть другие.
Так, 76% опитаних українців, які наразі перебувають у країнах ЄС і Молдові, заявили про свої плани або сподівання назавжди повернутися на Батьківщину.
Причому українці, які перебувають у сусідніх з Україною країнах Європи, більше прагнуть повернутися додому, ніж ті, хто виїхав до більш віддалених країн європейського континенту (71% проти 57%).
Вы еще предложите верить нашему Госстату, а не своему кошельку))) Настроения вижу каждый день, цифры и рядом не лежали. По ощущениям: весной 2022 остаться думали 30-35%, столько же колебалось. осенью 2022 остаться думали 50-60%, около 20% колебались. Сейчас, многие из тех, кто хотел вернуться, уже вернулись. не менее 80% надеются остаться на ПМЖ, 15% непонятно, что думают, они живут как живут, не думая о том, что будет дальше - работать не хотят, учиться не хотят, около 5% озвучили, что вернутся. По Польше данных не знаю.
Ну звісно ж, куди там дослідженням ООН до ваших ощушений.
Так, 76% опитаних українців, які наразі перебувають у країнах ЄС і Молдові, заявили про свої плани або сподівання назавжди повернутися на Батьківщину.
Причому українці, які перебувають у сусідніх з Україною країнах Європи, більше прагнуть повернутися додому, ніж ті, хто виїхав до більш віддалених країн європейського континенту (71% проти 57%).
------------------------ Вы еще предложите верить нашему Госстату, а не своему кошельку))) Настроения вижу каждый день, цифры и рядом не лежали. По ощущениям: весной 2022 остаться думали 30-35%, столько же колебалось. осенью 2022 остаться думали 50-60%, около 20% колебались. Сейчас, многие из тех, кто хотел вернуться, уже вернулись. не менее 80% надеются остаться на ПМЖ, 15% непонятно, что думают, они живут как живут, не думая о том, что будет дальше - работать не хотят, учиться не хотят, около 5% озвучили, что вернутся. По Польше данных не знаю.
Ну звісно ж, куди там дослідженням ООН до ваших ощушений.
А Вы открывали ссылку Shaman"а? Там есть ссылка на другой опрос, опубликованный Агентством ЄС з основних прав (FRA) - https://lb.ua/society/2023/02/28/547402_tretina_ukrainskih_pereselentsiv.html. Там несколько другие цифры. А вообще, специалисты (как наши, так и западные) давно прогнозировали, что чем больше пройдёт времени, тем больше будет желающих остаться. Как уж получится, другой вопрос.
rjkz Спасибо. Прочитал статью и посмотрел видео. По видео не во всём согласен. У него подход как на валютной ветке с предсказанием курса валют - то ли будет, то ли нет. Угадать, как лучше, как правильно, сложно. В частности евреи. выехавшие из Германии и Австрии в другие страны, далеко не всегда выиграли. Оказалось, что ещё нужно было угадать, в какую страну выезжать. Выиграли, например, те, кто выехал в Данию и (совершенно неожиданно) в Болгарию. Но большинство выехавших попали в те же лагеря и в то же время, что и оставшиеся.
По статье. Удивил выбор Швейцарии. Достаточно дорогая страна и, по-моему, заработать на жизнь там сложнее. Возможно, ошибаюсь?
ЛАД написав:Палестинцы иждивенцы (не все), но далеко не бездельники. Многие очень даже заняты. Догадайтесь чем.
Например, приезжают на заработки в Израиль Из той же Газы или Берега. Еврейское население не очень-то тянется к тяжелым и неквалифицированным работам.
Многие врачи там - бывшие "наши" или израильские арабы. Молодежь хочет всё и сразу, поэтому дороги в центр страны с утра и вечером забиты условными айтишниками, которые не хотят учиться на врача 8-10 лет. Не говоря уже о постоянном дефиците младшего персонала.
Чем дальше в лес, тем больше прихожу в ужас от здешней системы регистрации на сайтах госслужб. Каждый раз застреваю на каком-то этапе идентификации, что то "не совпадает" с их данными. То есть я для них фактически не существую. И к чему такие сложности, если я могу зайти в свои страховые и банковские аккаунты без всякой многоступенчатой идентификации?
Никогда с таким говном не встречался. Хотя за компом с 1987 года.
ЛАД написав:rjkz Спасибо. Прочитал статью и посмотрел видео. По видео не во всём согласен. У него подход как на валютной ветке с предсказанием курса валют - то ли будет, то ли нет. Угадать, как лучше, как правильно, сложно. В частности евреи. выехавшие из Германии и Австрии в другие страны, далеко не всегда выиграли. Оказалось, что ещё нужно было угадать, в какую страну выезжать. Выиграли, например, те, кто выехал в Данию и (совершенно неожиданно) в Болгарию. Но большинство выехавших попали в те же лагеря и в то же время, что и оставшиеся.
По статье. Удивил выбор Швейцарии. Достаточно дорогая страна и, по-моему, заработать на жизнь там сложнее. Возможно, ошибаюсь?
Вы понимаете, однозначно со 100% вероятности прогнозировать будущее невозможно. Это видео вышло примерно за месяц до начала войны. Он дал алгоритм действий, который каждый волен принять или нет. Насчет евреев, говорить что кого-то постигла тяжелая судьба вне Германии и этим оправдывать нерешительность драпать от гитлера? Ну такое. Как говорится, кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдания. Для меня было однозначным, что меня не устраивает подвергать опасности от росийского вторжения жизнь членов моей семьи. Но такое не всем надо, некоторые привыкли к ракетным атакам и любые разговоры о релокации и тех кто уехал вызывают у них высокую степень раздражения. Возможно, это до тех пор, пока не коснулось их лично. Как Веее, например. А тех, кого убила очередная ракета или дрон, уже и не переспросишь или они переиграли-бы все заново. Жизнь, не компьютерная игра, фунции "СЕЙВ" не предусмотрено.
rjkz написав:Возможно, это до тех пор, пока не коснулось их лично. Как Веее, например. А тех, кого убила очередная ракета или дрон, уже и не переспросишь или они переиграли-бы все заново. Жизнь, не компьютерная игра, фунции "СЕЙВ" не предусмотрено.
справедливости ради, большинство таки осталось. Не только Веее. Но я вас не осуждаю, человек - птица свободная, захотел улетел, независимо от того что именно каждого "коснулось лично", на то оно и "лично", чтобы не обсуждать публично. В том смысле, что навязывание "правильных" моделей поведения это манипуляция. То что правильно для вас, может быть неправильно для Веее.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 17 лип, 2023 08:57, всього редагувалось 4 разів.