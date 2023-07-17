RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 961962963964>
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 21:03

  antey1969 написав:Дошла свежая информация, что народ призывного пола и возраста нелегально сочится через границу с Молдовой. Проводники местные, прайс озвучивать не буду. Поток идет такой, что погранцы всерьез озаботились копанием рвов и дополнительными заграждениями с колючей проволокой.

смотрю на карте там граница либо с принденстровьем либо через Одессу ехать, а там пакуют злобно :lol:
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 574
З нами з: 24.10.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 22:50

ЛАД

Тут недавно была ссылка на статью:

https://life.pravda.com.ua/projects/pry ... 16/255393/

"А ось коли підірвали мости, вимкнулося телебачення, почав зникати інтернет, пропадати телефонний звʼязок – стало дуже страшно, – говорить вона. – Не було розуміння, чи вороги вже десь тут, на підході, чи вони ще дуже далеко. Чи ми перемагаємо, чи вони?".

Усвідомлення, що треба виїжджати з Ірпеня, прийшло 1 березня. Тоді закритий у перші дні вторгнення величезний супермаркет відкрили – і дозволили людям забрати усі товари, які були в магазині:

"Сказали, що можна брати все. Просили тільки не ламати і не трощити. Ми були вже в оточенні, їжу не постачали. Люди хаотично змітали все з полиць. Я стояла збоку, дивилася на це – і зрозуміла, що треба виїжджати, що буде дедалі важче"

Сейчас она в Швейцарии, а может кто-то из тех, кто сметал с полок халявные продукты, был убит.
Это тот ролик, про который я говорил. Там есть и про евреев. И про крестьян (чуть чуть в видеоряде). И записан он был за несколько дней ДО войны (январь, кажется).
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15030
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7799 раз.
Подякували: 4767 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 23:43

  Дюрі-бачі написав:fler
Працювати за 700 євро кілька годин на день і виживати, або чоловік приїде і буде зранку до ночі працювати за 1500 євро, або знайдуть місцевого "папіка".
Впевнений, якщо б преЗЕдент на Новий рік замість шашликів сказав, що "після нападу москалів перекриємо кордон і оголосимо мобілізацію" то з України б поїхало не 12, а 24 млн. без всяких програм для біженців


А как надо было?
Он - госслужащий, его задача - соблюдать интересы государства.
Скажи он это и половина тех мобилизированных, которые не сами пошли в военкоматы сбрилась-бы. Я уж не говорю, что банки обвалили-бы межбанк и вывели бабки в офшоры.
У государства - одни цели, у каждого отдельного индивидума могут быть другие.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15030
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7799 раз.
Подякували: 4767 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 00:22

  antey1969 написав:
  Shaman написав:є й такі дослідження
Більшість переселенців з України планують повернутися додому з країн ЄС, – дослідження ООН
Так, 76% опитаних українців, які наразі перебувають у країнах ЄС і Молдові, заявили про свої плани або сподівання назавжди повернутися на Батьківщину.

Причому українці, які перебувають у сусідніх з Україною країнах Європи, більше прагнуть повернутися додому, ніж ті, хто виїхав до більш віддалених країн європейського континенту (71% проти 57%).

Вы еще предложите верить нашему Госстату, а не своему кошельку)))
Настроения вижу каждый день, цифры и рядом не лежали.
По ощущениям:
весной 2022 остаться думали 30-35%, столько же колебалось.
осенью 2022 остаться думали 50-60%, около 20% колебались.
Сейчас, многие из тех, кто хотел вернуться, уже вернулись.
не менее 80% надеются остаться на ПМЖ, 15% непонятно, что думают, они живут как живут, не думая о том, что будет дальше - работать не хотят, учиться не хотят, около 5% озвучили, что вернутся.
По Польше данных не знаю.

Ну звісно ж, куди там дослідженням ООН до ваших ощушений.
lejko_vit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 135
З нами з: 07.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 02:52

  lejko_vit написав:
  antey1969 написав:-----------------------
Shaman
є й такі дослідження
Більшість переселенців з України планують повернутися додому з країн ЄС, – дослідження ООН
Так, 76% опитаних українців, які наразі перебувають у країнах ЄС і Молдові, заявили про свої плани або сподівання назавжди повернутися на Батьківщину.

Причому українці, які перебувають у сусідніх з Україною країнах Європи, більше прагнуть повернутися додому, ніж ті, хто виїхав до більш віддалених країн європейського континенту (71% проти 57%).

------------------------
Вы еще предложите верить нашему Госстату, а не своему кошельку)))
Настроения вижу каждый день, цифры и рядом не лежали.
По ощущениям:
весной 2022 остаться думали 30-35%, столько же колебалось.
осенью 2022 остаться думали 50-60%, около 20% колебались.
Сейчас, многие из тех, кто хотел вернуться, уже вернулись.
не менее 80% надеются остаться на ПМЖ, 15% непонятно, что думают, они живут как живут, не думая о том, что будет дальше - работать не хотят, учиться не хотят, около 5% озвучили, что вернутся.
По Польше данных не знаю.

Ну звісно ж, куди там дослідженням ООН до ваших ощушений.

А Вы открывали ссылку Shaman"а?
Там есть ссылка на другой опрос, опубликованный Агентством ЄС з основних прав (FRA) - https://lb.ua/society/2023/02/28/547402_tretina_ukrainskih_pereselentsiv.html. Там несколько другие цифры. А вообще, специалисты (как наши, так и западные) давно прогнозировали, что чем больше пройдёт времени, тем больше будет желающих остаться. Как уж получится, другой вопрос.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25152
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5072 раз.
Подякували: 4725 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 03:07

rjkz
Спасибо.
Прочитал статью и посмотрел видео.
По видео не во всём согласен. У него подход как на валютной ветке с предсказанием курса валют - то ли будет, то ли нет. Угадать, как лучше, как правильно, сложно. В частности евреи. выехавшие из Германии и Австрии в другие страны, далеко не всегда выиграли. Оказалось, что ещё нужно было угадать, в какую страну выезжать. Выиграли, например, те, кто выехал в Данию и (совершенно неожиданно) в Болгарию. Но большинство выехавших попали в те же лагеря и в то же время, что и оставшиеся.

По статье. Удивил выбор Швейцарии. Достаточно дорогая страна и, по-моему, заработать на жизнь там сложнее. Возможно, ошибаюсь?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25152
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5072 раз.
Подякували: 4725 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 04:51

  ЛАД написав:Палестинцы иждивенцы (не все), но далеко не бездельники. Многие очень даже заняты.
Догадайтесь чем.

Например, приезжают на заработки в Израиль :wink: Из той же Газы или Берега.
Еврейское население не очень-то тянется к тяжелым и неквалифицированным работам.

Многие врачи там - бывшие "наши" или израильские арабы. Молодежь хочет всё и сразу, поэтому дороги в центр страны с утра и вечером забиты условными айтишниками, которые не хотят учиться на врача 8-10 лет. Не говоря уже о постоянном дефиците младшего персонала.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19586
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2543 раз.
Подякували: 3106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 05:36

Общение с ИИ и программами.

Чем дальше в лес, тем больше прихожу в ужас от здешней системы регистрации на сайтах госслужб. Каждый раз застреваю на каком-то этапе идентификации, что то "не совпадает" с их данными. То есть я для них фактически не существую. И к чему такие сложности, если я могу зайти в свои страховые и банковские аккаунты без всякой многоступенчатой идентификации?

Никогда с таким говном не встречался. Хотя за компом с 1987 года.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19586
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2543 раз.
Подякували: 3106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 06:26

  ЛАД написав:rjkz
Спасибо.
Прочитал статью и посмотрел видео.
По видео не во всём согласен. У него подход как на валютной ветке с предсказанием курса валют - то ли будет, то ли нет. Угадать, как лучше, как правильно, сложно. В частности евреи. выехавшие из Германии и Австрии в другие страны, далеко не всегда выиграли. Оказалось, что ещё нужно было угадать, в какую страну выезжать. Выиграли, например, те, кто выехал в Данию и (совершенно неожиданно) в Болгарию. Но большинство выехавших попали в те же лагеря и в то же время, что и оставшиеся.

По статье. Удивил выбор Швейцарии. Достаточно дорогая страна и, по-моему, заработать на жизнь там сложнее. Возможно, ошибаюсь?


Вы понимаете, однозначно со 100% вероятности прогнозировать будущее невозможно.
Это видео вышло примерно за месяц до начала войны.
Он дал алгоритм действий, который каждый волен принять или нет.
Насчет евреев, говорить что кого-то постигла тяжелая судьба вне Германии и этим оправдывать нерешительность драпать от гитлера? Ну такое. Как говорится, кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдания.
Для меня было однозначным, что меня не устраивает подвергать опасности от росийского вторжения жизнь членов моей семьи.
Но такое не всем надо, некоторые привыкли к ракетным атакам и любые разговоры о релокации и тех кто уехал вызывают у них высокую степень раздражения.
Возможно, это до тех пор, пока не коснулось их лично. Как Веее, например.
А тех, кого убила очередная ракета или дрон, уже и не переспросишь или они переиграли-бы все заново. Жизнь, не компьютерная игра, фунции "СЕЙВ" не предусмотрено.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15030
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7799 раз.
Подякували: 4767 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 08:51

  rjkz написав:Возможно, это до тех пор, пока не коснулось их лично. Как Веее, например.
А тех, кого убила очередная ракета или дрон, уже и не переспросишь или они переиграли-бы все заново. Жизнь, не компьютерная игра, фунции "СЕЙВ" не предусмотрено.
справедливости ради, большинство таки осталось. Не только Веее. Но я вас не осуждаю, человек - птица свободная, захотел улетел, независимо от того что именно каждого "коснулось лично", на то оно и "лично", чтобы не обсуждать публично. В том смысле, что навязывание "правильных" моделей поведения это манипуляция. То что правильно для вас, может быть неправильно для Веее.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 17 лип, 2023 08:57, всього редагувалось 4 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18379
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2171 раз.
Подякували: 3112 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 961962963964>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, vitaliiangel, Кочевник і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.