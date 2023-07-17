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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 961962963964
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 08:53

Re: Еміграція, заробітчанство

Canada to launch new permanent residency program for Ukrainians fleeing war
https://www.cbc.ca/news/politics/ukrain ... -1.6907999
останутся
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 09:11

  lejko_vit написав:Ну звісно ж, куди там дослідженням ООН до ваших ощушений.

Если я на каком-нибудь сайте напишу, что согласно исследованиям ООН, небо твердое вы тоже поверите?)))
Сейчас идёт информационная борьба за оставшихся, чтобы хоть как-то минимизировать потери трудоспособного населения.
Заметьте, уже давно из Телемарафона пропала тема "возвращается больше, чем выезжает", сейчас все построено на точечных вбросах, как "там" беженцам плохо.
Нет ни одного репортажа об успешно работающих, о детях в школах и детсадах, о величине пособия, о массовом посещении языковых курсов.
Не спрашивали себя, откуда такой информационный вакуум?
А стоило бы.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 09:16

  antey1969 написав:Не спрашивали себя, откуда такой информационный вакуум?
как вариант западные партнеры попросили не рекламировать эмиграцию, или им за счастье платить 6 млн пособий? иногда складывается такое впечатление, после прочтения подобных статей. https://life.pravda.com.ua/projects/pry ... 16/255393/ "наконец то мы нашли страну где всё бесплатно, с утра до ночи лежим на пляже, пьём пиво"
vitaliiangel
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