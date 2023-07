Додано: Пон 17 лип, 2023 10:43

nekefer написав: Canada to launch new permanent residency program for Ukrainians fleeing war

https://www.cbc.ca/news/politics/ukrain ... -1.6907999

останутся Canada to launch new permanent residency program for Ukrainians fleeing warостанутся

За вашим посиланням те, про що я говорила - "отримали візу" не означає, що збираються емігрувати:Roughly 166,000 Ukrainiansthrough the special visa program. That'sof the 800,000 emergency visas granted, from around 1.1 million applications, according to the government.