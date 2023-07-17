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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 962963964965>
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 08:53

Re: Еміграція, заробітчанство

Canada to launch new permanent residency program for Ukrainians fleeing war
https://www.cbc.ca/news/politics/ukrain ... -1.6907999
останутся
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 09:11

  lejko_vit написав:Ну звісно ж, куди там дослідженням ООН до ваших ощушений.

Если я на каком-нибудь сайте напишу, что согласно исследованиям ООН, небо твердое вы тоже поверите?)))
Сейчас идёт информационная борьба за оставшихся, чтобы хоть как-то минимизировать потери трудоспособного населения.
Заметьте, уже давно из Телемарафона пропала тема "возвращается больше, чем выезжает", сейчас все построено на точечных вбросах, как "там" беженцам плохо.
Нет ни одного репортажа об успешно работающих, о детях в школах и детсадах, о величине пособия, о массовом посещении языковых курсов.
Не спрашивали себя, откуда такой информационный вакуум?
А стоило бы.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 09:16

  antey1969 написав:Не спрашивали себя, откуда такой информационный вакуум?
как вариант западные партнеры попросили не рекламировать эмиграцию, или им за счастье платить 6 млн пособий? иногда складывается такое впечатление, после прочтения подобных статей. https://life.pravda.com.ua/projects/pry ... 16/255393/ "наконец то мы нашли страну где всё бесплатно, с утра до ночи лежим на пляже, пьём пиво". Про то, кем приходится работать и в каких условиях жить, очень мало информации. Что недвусмысленно намекает на её однобокость.

Если в условной загранице всё хорошо, откуда там бомжи и почему большинство моих соседей 40+ вернулось? На дверях моего жк каждый месяц вешают бумажку потребление э.э. за прошлый месяц и долг (поквартирно). Пустующих квартир не более 10% (летом 2022 было более 50%)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 09:38

  antey1969 написав:
  lejko_vit написав:Ну звісно ж, куди там дослідженням ООН до ваших ощушений.

Если я на каком-нибудь сайте напишу, что согласно исследованиям ООН, небо твердое вы тоже поверите?)))
Сейчас идёт информационная борьба за оставшихся, чтобы хоть как-то минимизировать потери трудоспособного населения.
Заметьте, уже давно из Телемарафона пропала тема "возвращается больше, чем выезжает", сейчас все построено на точечных вбросах, как "там" беженцам плохо.
Нет ни одного репортажа об успешно работающих, о детях в школах и детсадах, о величине пособия, о массовом посещении языковых курсов.
Не спрашивали себя, откуда такой информационный вакуум?
А стоило бы.

з приводу працюючих - у тих, хто дивиться трохи далі є розуміння, що виходити на низькооплачувану роботу - це втратити допомогу, що часто-густо невигідно. на курси всі ходять, тому що знову ж таки можуть зменшити допомогу - а яка кількість потім отримує сертифікати - є статистика?. про школи - законодавство таке, що діти зобов'язані ходити до школи.

більшість бажала б залишитися, але якби нічого не робити для цього. а так боротьбу з німецькою мовою вони поки що програють.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 09:39

  antey1969 написав:
  lejko_vit написав:Ну звісно ж, куди там дослідженням ООН до ваших ощушений.

Если я на каком-нибудь сайте напишу, что согласно исследованиям ООН, небо твердое вы тоже поверите?)))
Сейчас идёт информационная борьба за оставшихся, чтобы хоть как-то минимизировать потери трудоспособного населения.
Заметьте, уже давно из Телемарафона пропала тема "возвращается больше, чем выезжает", сейчас все построено на точечных вбросах, как "там" беженцам плохо.
Нет ни одного репортажа об успешно работающих, о детях в школах и детсадах, о величине пособия, о массовом посещении языковых курсов.
Не спрашивали себя, откуда такой информационный вакуум?
А стоило бы.

Пропаганда хоч і топорно, але все таки працює. Навіть до війни це було видно по майже всім українським ІТ ресурсам - поширювали інфу - що на заході дуже пагано. Можете глянуть історію статей DOU. Зараз це перетворилось в більш професійний продукт.
Дуже запам'яталось інтервью так званого відомого українського блогера до війни про Польщу, дивився восени 2021 року

2,6 млн. переглядів на хвилиночку.

ПС: цікаво, де зараз герої цього випуску?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 09:44

Re: Еміграція, заробітчанство

  antey1969 написав:исследованиям ООН,

там ще слід враховувати контекст самого питання. Цілом ймовірне бажання повернутись 50%+, але за 2 умов, які я вже писав. І головна умова - гарантії безпеки і неповторення війни, про які навіть обіцянок (запрошення в НАТО з конкретними умовами) ми не бачимо
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 09:44

Re: Еміграція, заробітчанство

  vitaliiangel написав:Если в условной загранице всё хорошо, откуда там бомжи и почему большинство моих соседей 40+ вернулось?

Що можна сказати про бомжів. В Києві в районі де жив - було дуже багато бомжів, типу прицентралля. А от в депресивному пгт України - взагалі нема бомжів.

А Ваші знайому можливо не хотіли трохи прикласти зусилль, щоб лишитися, а можливо є прикормлені місця на Батьківщині, а можливо невдахи і нічого не мали в Україні. Чи тримає нерухомість, як от Максима чи Черчільтанка. Це все дуже індивідуально.
Ну і ще є вираз, який часто пише пан Акурт, закордоном дійсно так "А що ти вмієш робити?".
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 10:20

  Дюрі-бачі написав:
  antey1969 написав:исследованиям ООН,

там ще слід враховувати контекст самого питання. Цілом ймовірне бажання повернутись 50%+, але за 2 умов, які я вже писав. І головна умова - гарантії безпеки і неповторення війни, про які навіть обіцянок (запрошення в НАТО з конкретними умовами) ми не бачимо

Про яке повернення взагалі можна говорити, якщо перспектив закінчення війни в ближчі місяці немає, економіка продовжує падіння, нас готують до ще гіршої зими, ніж минула?
Влада не має чого запропонувати ні тим мільонам, що сидять в Європі, ні тим сотням тисяч, що виїхали подалі. Отже готуймося жити поряд з новими українцями родом з азійських країн, Африки.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 10:43

  nekefer написав:Canada to launch new permanent residency program for Ukrainians fleeing war
https://www.cbc.ca/news/politics/ukrain ... -1.6907999
останутся

За вашим посиланням те, про що я говорила - "отримали візу" не означає, що збираються емігрувати:
Roughly 166,000 Ukrainians have come to Canada through the special visa program. That's about 21 per cent of the 800,000 emergency visas granted, from around 1.1 million applications, according to the government.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 10:45

  gonchik74 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  antey1969 написав:исследованиям ООН,

там ще слід враховувати контекст самого питання. Цілом ймовірне бажання повернутись 50%+, але за 2 умов, які я вже писав. І головна умова - гарантії безпеки і неповторення війни, про які навіть обіцянок (запрошення в НАТО з конкретними умовами) ми не бачимо

Про яке повернення взагалі можна говорити, якщо перспектив закінчення війни в ближчі місяці немає, економіка продовжує падіння, нас готують до ще гіршої зими, ніж минула?
Влада не має чого запропонувати ні тим мільонам, що сидять в Європі, ні тим сотням тисяч, що виїхали подалі. Отже готуймося жити поряд з новими українцями родом з азійських країн, Африки.

1. Фронт стоїть від осені минулого року АТО2 (АТО1 від 2014)
2. В % це скільки від грудня 2022?
3. Владі нема що запропонувати українцям, але є що новим з Азії/Африки.

Афтар, жгі істчо
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