Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 962963964965 Додано: Пон 17 лип, 2023 10:47 fler написав: nekefer написав: Canada to launch new permanent residency program for Ukrainians fleeing war

https://www.cbc.ca/news/politics/ukrain ... -1.6907999

останутся Canada to launch new permanent residency program for Ukrainians fleeing warостанутся

За вашим посиланням те, про що я говорила - "отримали візу" не означає, що збираються емігрувати:

Roughly 166,000 Ukrainians have come to Canada through the special visa program. That's about 21 per cent of the 800,000 emergency visas granted, from around 1.1 million applications, according to the government. За вашим посиланням те, про що я говорила - "отримали візу" не означає, що збираються емігрувати:Roughly 166,000 Ukrainiansthrough the special visa program. That'sof the 800,000 emergency visas granted, from around 1.1 million applications, according to the government.

Якщо буде 1 млмн віз, то уряд Канади сподівається, що якщо хоть 20% залишиться, то це 200 000 тис. потенційних канадійців Якщо буде 1 млмн віз, то уряд Канади сподівається, що якщо хоть 20% залишиться, то це 200 000 тис. потенційних канадійців flyman

Повідомлень: 31936 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1518 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 10:48 для Бігора ДОУ: рупор пропагандонів (голос акурта: хіхі) BIGor написав: antey1969 написав: lejko_vit написав: Ну звісно ж, куди там дослідженням ООН до ваших ощушений. Ну звісно ж, куди там дослідженням ООН до ваших ощушений.

Если я на каком-нибудь сайте напишу, что согласно исследованиям ООН, небо твердое вы тоже поверите?)))

Сейчас идёт информационная борьба за оставшихся, чтобы хоть как-то минимизировать потери трудоспособного населения.

Заметьте, уже давно из Телемарафона пропала тема "возвращается больше, чем выезжает", сейчас все построено на точечных вбросах, как "там" беженцам плохо.

Нет ни одного репортажа об успешно работающих, о детях в школах и детсадах, о величине пособия, о массовом посещении языковых курсов.

Не спрашивали себя, откуда такой информационный вакуум?

А стоило бы. Если я на каком-нибудь сайте напишу, что согласно исследованиям ООН, небо твердое вы тоже поверите?)))Сейчас идёт информационная борьба за оставшихся, чтобы хоть как-то минимизировать потери трудоспособного населения.Заметьте, уже давно из Телемарафона пропала тема "возвращается больше, чем выезжает", сейчас все построено на точечных вбросах, как "там" беженцам плохо.Нет ни одного репортажа об успешно работающих, о детях в школах и детсадах, о величине пособия, о массовом посещении языковых курсов.Не спрашивали себя, откуда такой информационный вакуум?А стоило бы.

Пропаганда хоч і топорно, але все таки працює. Навіть до війни це було видно по майже всім українським ІТ ресурсам - поширювали інфу - що на заході дуже пагано. Можете глянуть історію статей DOU. Зараз це перетворилось в більш професійний продукт.

Дуже запам'яталось інтервью так званого відомого українського блогера до війни про Польщу, дивився восени 2021 року



2,6 млн. переглядів на хвилиночку.



ПС: цікаво, де зараз герої цього випуску? Пропаганда хоч і топорно, але все таки працює. Навіть до війни це було видно по майже всім українським ІТ ресурсам - поширювали інфу - що на заході дуже пагано. Можете глянуть історію статей DOU. Зараз це перетворилось в більш професійний продукт.Дуже запам'яталось інтервью так званого відомого українського блогера до війни про Польщу, дивився восени 2021 року2,6 млн. переглядів на хвилиночку.ПС: цікаво, де зараз герої цього випуску?

я жив і працював 2 роки в Польщі (під час 1ї фази гібридної війни), вернувся, але твій вердик вже чув



для тих хто не в темі, зараз 2га фаза гібридної війни я жив і працював 2 роки в Польщі (під час 1ї фази гібридної війни), вернувся, але твій вердик вже чувдля тих хто не в темі, зараз 2га фаза гібридної війни flyman

Повідомлень: 31936 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1518 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 10:51 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: Сибарит написав: vitaliiangel написав: или что вы предлагаете? или что вы предлагаете?

Предлагаю оставить надежду на то, что что-то будет думать вместо нас. Предлагаю оставить надежду на то, что что-то будет думать вместо нас.

если думать о всякой ерунде, когда думать о Великом? если думать о всякой ерунде, когда думать о Великом? Про пародиста? Про пародиста? Faceless

Модератор Повідомлень: 33420 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7787 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 962963964965 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: Faceless