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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 лип, 2023 10:47
fler написав:
За вашим посиланням те, про що я говорила - "отримали візу" не означає, що збираються емігрувати:
Roughly 166,000 Ukrainians have come to Canada
through the special visa program. That's about 21 per cent
of the 800,000 emergency visas granted, from around 1.1 million applications, according to the government.
Якщо буде 1 млмн віз, то уряд Канади сподівається, що якщо хоть 20% залишиться, то це 200 000 тис. потенційних канадійців
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Додано: Пон 17 лип, 2023 10:48
BIGor написав: antey1969 написав: lejko_vit написав:
Ну звісно ж, куди там дослідженням ООН до ваших ощушений.
Если я на каком-нибудь сайте напишу, что согласно исследованиям ООН, небо твердое вы тоже поверите?)))
Сейчас идёт информационная борьба за оставшихся, чтобы хоть как-то минимизировать потери трудоспособного населения.
Заметьте, уже давно из Телемарафона пропала тема "возвращается больше, чем выезжает", сейчас все построено на точечных вбросах, как "там" беженцам плохо.
Нет ни одного репортажа об успешно работающих, о детях в школах и детсадах, о величине пособия, о массовом посещении языковых курсов.
Не спрашивали себя, откуда такой информационный вакуум?
А стоило бы.
Пропаганда хоч і топорно, але все таки працює. Навіть до війни це було видно по майже всім українським ІТ ресурсам - поширювали інфу - що на заході дуже пагано. Можете глянуть історію статей DOU. Зараз це перетворилось в більш професійний продукт.
Дуже запам'яталось інтервью так званого відомого українського блогера до війни про Польщу, дивився восени 2021 року
2,6 млн. переглядів на хвилиночку.
ПС: цікаво, де зараз герої цього випуску?
я жив і працював 2 роки в Польщі (під час 1ї фази гібридної війни), вернувся, але твій вердик вже чув
для тих хто не в темі, зараз 2га фаза гібридної війни
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Додано: Пон 17 лип, 2023 10:51
vitaliiangel написав: Сибарит написав: vitaliiangel написав:
или что вы предлагаете?
Предлагаю оставить надежду на то, что что-то будет думать вместо нас.
если думать о всякой ерунде, когда думать о Великом?
Про пародиста?
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