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lejko_vit написав:Ну звісно ж, куди там дослідженням ООН до ваших ощушений.
Если я на каком-нибудь сайте напишу, что согласно исследованиям ООН, небо твердое вы тоже поверите?))) Сейчас идёт информационная борьба за оставшихся, чтобы хоть как-то минимизировать потери трудоспособного населения. Заметьте, уже давно из Телемарафона пропала тема "возвращается больше, чем выезжает", сейчас все построено на точечных вбросах, как "там" беженцам плохо. Нет ни одного репортажа об успешно работающих, о детях в школах и детсадах, о величине пособия, о массовом посещении языковых курсов. Не спрашивали себя, откуда такой информационный вакуум? А стоило бы.
Пропаганда хоч і топорно, але все таки працює. Навіть до війни це було видно по майже всім українським ІТ ресурсам - поширювали інфу - що на заході дуже пагано. Можете глянуть історію статей DOU. Зараз це перетворилось в більш професійний продукт. Дуже запам'яталось інтервью так званого відомого українського блогера до війни про Польщу, дивився восени 2021 року
2,6 млн. переглядів на хвилиночку.
ПС: цікаво, де зараз герої цього випуску?
я жив і працював 2 роки в Польщі (під час 1ї фази гібридної війни), вернувся, але твій вердик вже чув
для тих хто не в темі, зараз 2га фаза гібридної війни
We can draw several learnings from this observation.
There’s no longer a “perfect place”. In the 1950s, most people moved to America…and that was it. Americans weren’t moving out like they do today.
Emigration is accelerating in Western Europe and decreasing in Eastern Europe: this is part of a trend I have named “the rise of the East”. As Western countries’ standards of living are decreasing, the higher middle class is starting online businesses and moving to safer, better-built “developing” countries.
Meanwhile, the educated immigrant population from the East is going back to their country of origin to participate in the further development of the economy, as Poland or Romania show.
Don’t invest in real estate in the West. With emigration increasing and birth rates falling, I struggle to see how the net gain in real estate value will continue in the future. Especially at that current speed.
Цікавий останній висновок: "не інвестуйте в РН країн Заходу"
lejko_vit написав:Ну звісно ж, куди там дослідженням ООН до ваших ощушений.
Если я на каком-нибудь сайте напишу, что согласно исследованиям ООН, небо твердое вы тоже поверите?))) Сейчас идёт информационная борьба за оставшихся, чтобы хоть как-то минимизировать потери трудоспособного населения. Заметьте, уже давно из Телемарафона пропала тема "возвращается больше, чем выезжает", сейчас все построено на точечных вбросах, как "там" беженцам плохо. Нет ни одного репортажа об успешно работающих, о детях в школах и детсадах, о величине пособия, о массовом посещении языковых курсов. Не спрашивали себя, откуда такой информационный вакуум? А стоило бы.
Дослідження цілком реальні, а не фраза написана на якомусь сайті. Так, чим більше пройде часу тим більше людей залишаться в Европах, але ми ж розуміємо що хотіти залишитись не достатньо? А більша частина біженців - соціальшики, тобто по закінченні війни - на вихід. Але ж знов, яка буде статистика через рік, побачимо.
Гадаю всі прислухаються до думки, оприлюдненої пропагандоном інвестицій в село в 74 км від Києва в бік кордону з Білоруссю. В тексті тієї статті є одна помилка: ніякого замкненого ланцюжка не було, немає і не буде в найближчі 500 років. Акценти розставлені невірно: 1) права гілка номер один викликана форс-мажором - війною. Та відкритими для українців можливостями. І більше нічим. 2) права гілка номер 2 викликана всього навсього входженням Польщі до ЄС майже 20 років тому (Poland has been a member of the European Union since 1 May 2004) - ВІЛЬНЕ пересування та вільний вибір місця роботи. Чи повертаються поляки після 20 (!!!) років життя в Британії - повертаються, бо Велика Британія вже не в ЄС, потерпає від фінансових проблем і правила гри змінилися. Немає нічого спільного з гілкою 1. 3) нижній рядок та ліва нижня гілка можливо має місце - але чинники зовсім інші - бажання інвестувати власні гроші. Немає нічого спільного з гілками 1 та 2. Цифри сміхотворні: для країни з населенням в 64 000 000 людей: If you’re considering moving from the UK to the USA, you’re not alone. It’s a journey that more than 20,000 Britons a year undertake. The ‘land of opportunity’ is a vast country that offers something for everyone. With the added advantages of no language barrier for Brits and a significant rise in remote working, it is easy to see why so many people are relocating to the USA. Докладно про переїзд британців в США тут, і там все непросто. Ну і вже ніяк не можна порівнювати 20 000 бажаючих UK з половиною десятка мільйонів у відповідності до правої гілки номер 1: https://www.shipit.co.uk/blog/moving-to ... 0undertake.