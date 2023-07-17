Додано: Пон 17 лип, 2023 12:13

Немає нічого спільного з гілкою 1.

але чинники зовсім інші

The ‘land of opportunity

Гадаю всі прислухаються до думки, оприлюдненоїінвестицій в село в 74 км від Києва в бік кордону з Білоруссю.В тексті тієї статті є одна помилка: ніякого замкненого ланцюжка не було, немає і не буде в найближчі 500 років.Акценти розставлені невірно:1) права гілка номер один викликана форс-мажором - війною. Та відкритими для українців можливостями. І більше нічим.2) права гілка номер 2 викликана всього навсього входженням Польщі до ЄС майже 20 років тому (Poland has been a member of the European Union since 1 May 2004) - ВІЛЬНЕ пересування та вільний вибір місця роботи. Чи повертаються поляки після 20 (!!!) років життя в Британії - повертаються, бо Велика Британія вже не в ЄС, потерпає від фінансових проблем і правила гри змінилися.3) нижній рядок та ліва нижня гілка можливо має місце -- бажання інвестувати власні гроші. Немає нічого спільного з гілками 1 та 2.Цифри сміхотворні: для країни з населенням в 64 000 000 людей: If you’re considering moving from the UK to the USA, you’re not alone. It’s a journey that more thanBritons a year undertake.With the added advantages of no language barrier for Brits and a significant rise in remote working, it is easy to see why so many people are relocating to the USA.Докладно про переїзд британців в США тут, і там все непросто. Ну і вже ніяк не можна порівнювати 20 000 бажаючих UK з половиною десятка мільйонів у відповідності до правої гілки номер 1: