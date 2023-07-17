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What kind of helicopters are in Rambo 3? Equipment. The Mi-24 Hind-D helicopters seen in the film are modified Aérospatiale SA 330 Puma transport helicopters with fabricated bolt-on wings similar to the real Hind-Ds which were mainly used in the former Eastern Bloc. The other helicopter depicted is a slightly reshaped Aerospatiale Gazelle.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 17 лип, 2023 13:27, всього редагувалось 1 раз.
барабашов , не, Рэмбы не смотрел. Не сильно любил этот весь чес с шестиствольными нулеметами вращающимся в руках у Арнольда и Сталлоне. В общем и целом вертолеты имеют легкую бронезащиту жизненоважных узлов: гидросистемы, двигатели, кокпит. Так что крупнокалиберные пулеметы достаточны для любого вертолета. Есть и другой подход: ацки дорогой и технологичный ударный вертолет ЮАР «Руйвок». «Картонный», легкий, не защищенный броней, но! Он неимоверно маневренный и защищен от ракет: как оповещение так и автоматический увод. Плюс его формы угловатые видимо добавляют ему незаметности на радарах (плюс напоминаю о картонности , то есть композиты, которые радионезаметны) , имеет ряд минусов, включая ангарное хранение обязательно! Но эти машины в горах в Африке в облаках огибают горы , подкрадываются, наносят удар и уходят. И им пулеметы побоку. Кароч если ударные (пилотируемые) вертолеты и имеют будущее, то имхо оно во такое.
antey1969 написав:Не спрашивали себя, откуда такой информационный вакуум?
как вариант западные партнеры попросили не рекламировать эмиграцию, или им за счастье платить 6 млн пособий? иногда складывается такое впечатление, после прочтения подобных статей. https://life.pravda.com.ua/projects/pry ... 16/255393/ "наконец то мы нашли страну где всё бесплатно, с утра до ночи лежим на пляже, пьём пиво". Про то, кем приходится работать и в каких условиях жить, очень мало информации. Что недвусмысленно намекает на её однобокость.
Если в условной загранице всё хорошо, откуда там бомжи и почему большинство моих соседей 40+ вернулось? На дверях моего жк каждый месяц вешают бумажку потребление э.э. за прошлый месяц и долг (поквартирно). Пустующих квартир не более 10% (летом 2022 было более 50%)
Вернувшиеся совсем не обязательно из-за границы. В подавляющем большинстве случаев возвращаются с запада-центра Украины. Во всяком случае, у нас так.