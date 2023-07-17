RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 964965966967968>
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 13:26

What kind of helicopters are in Rambo 3?
Equipment. The Mi-24 Hind-D helicopters seen in the film are modified Aérospatiale SA 330 Puma transport helicopters with fabricated bolt-on wings similar to the real Hind-Ds which were mainly used in the former Eastern Bloc. The other helicopter depicted is a slightly reshaped Aerospatiale Gazelle.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 17 лип, 2023 13:27, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8013
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3195 раз.
Подякували: 1086 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 13:27

барабашов , не, Рэмбы не смотрел. Не сильно любил этот весь чес с шестиствольными нулеметами вращающимся в руках у Арнольда и Сталлоне.
В общем и целом вертолеты имеют легкую бронезащиту жизненоважных узлов: гидросистемы, двигатели, кокпит.
Так что крупнокалиберные пулеметы достаточны для любого вертолета.
Есть и другой подход: ацки дорогой и технологичный ударный вертолет ЮАР «Руйвок». «Картонный», легкий, не защищенный броней, но! Он неимоверно маневренный и защищен от ракет: как оповещение так и автоматический увод. Плюс его формы угловатые видимо добавляют ему незаметности на радарах (плюс напоминаю о картонности , то есть композиты, которые радионезаметны) , имеет ряд минусов, включая ангарное хранение обязательно!
Но эти машины в горах в Африке в облаках огибают горы , подкрадываются, наносят удар и уходят. И им пулеметы побоку. Кароч если ударные (пилотируемые) вертолеты и имеют будущее, то имхо оно во такое.
Hotab
 
Повідомлень: 9463
З нами з: 15.02.09
Подякував: 592 раз.
Подякували: 2023 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 13:40

  vitaliiangel написав:
  antey1969 написав:Не спрашивали себя, откуда такой информационный вакуум?
как вариант западные партнеры попросили не рекламировать эмиграцию, или им за счастье платить 6 млн пособий? иногда складывается такое впечатление, после прочтения подобных статей. https://life.pravda.com.ua/projects/pry ... 16/255393/ "наконец то мы нашли страну где всё бесплатно, с утра до ночи лежим на пляже, пьём пиво". Про то, кем приходится работать и в каких условиях жить, очень мало информации. Что недвусмысленно намекает на её однобокость.

Если в условной загранице всё хорошо, откуда там бомжи и почему большинство моих соседей 40+ вернулось? На дверях моего жк каждый месяц вешают бумажку потребление э.э. за прошлый месяц и долг (поквартирно). Пустующих квартир не более 10% (летом 2022 было более 50%)

Вернувшиеся совсем не обязательно из-за границы.
В подавляющем большинстве случаев возвращаются с запада-центра Украины. Во всяком случае, у нас так.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25157
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5072 раз.
Подякували: 4726 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 14:12

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:
  antey1969 написав:Не спрашивали себя, откуда такой информационный вакуум?
как вариант западные партнеры попросили не рекламировать эмиграцию, или им за счастье платить 6 млн пособий? иногда складывается такое впечатление, после прочтения подобных статей. https://life.pravda.com.ua/projects/pry ... 16/255393/ "наконец то мы нашли страну где всё бесплатно, с утра до ночи лежим на пляже, пьём пиво". Про то, кем приходится работать и в каких условиях жить, очень мало информации. Что недвусмысленно намекает на её однобокость.

Если в условной загранице всё хорошо, откуда там бомжи и почему большинство моих соседей 40+ вернулось? На дверях моего жк каждый месяц вешают бумажку потребление э.э. за прошлый месяц и долг (поквартирно). Пустующих квартир не более 10% (летом 2022 было более 50%)

Вернувшиеся совсем не обязательно из-за границы.
В подавляющем большинстве случаев возвращаются с запада-центра Украины. Во всяком случае, у нас так.

То есть, по международным данным за пределами Украины сейчас более 10 млн, но если в какой-то определенной дом вернулось 90%, смело уменьшаем количество выехавших в 10 раз. Теперь все прояснилось. Все вернулись, расходимся...
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11953
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1663 раз.
Подякували: 3565 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 14:17

Звідки інфо о 10мил? Наче 8 було на піку, +/- половина повернулась. Може помиляюсь.
lejko_vit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 141
З нами з: 07.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 14:20

  lejko_vit написав:Звідки інфо о 10мил? Наче 8 було на піку, +/- половина повернулась. Може помиляюсь.

"Звідки інфо" про "+/- половина повернулась"?
Из тех, о ком знаю лично, не вернулся почти никто. Практически все вернувшиеся - ВПЛ в Украине.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25157
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5072 раз.
Подякували: 4726 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 14:24

Якщо знайду , дам ссилку. Не наголошую, може посиляюсь
lejko_vit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 141
З нами з: 07.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 14:25

  antey1969 написав:в какой-то определенной дом вернулось 90%
  vitaliiangel написав:летом 2022 было более 50%
было 50%
  vitaliiangel написав:Пустующих квартир не более 10%

стало 90% значит вернулось тоже 90% ?
М=математика
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18383
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2173 раз.
Подякували: 3112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 14:38

https://www.google.com/amp/s/thepage.ua ... evropu/amp
Не те що я читав, але схожа інфо. +/- 8мил було, 5 залишилось
lejko_vit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 141
З нами з: 07.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 14:46

  lejko_vit написав:https://www.google.com/amp/s/thepage.ua/news/8-millionov-ukrainskih-bezhencev-vyehali-v-evropu/amp
Не те що я читав, але схожа інфо. +/- 8мил було, 5 залишилось

Можно еще ссылку на Телемарафон дать для полной надёжности данных.
Новостной сегмент ua доверия не вызывает, весь инфопоток контролируется и правится как надо власти. Кстати, мера во время войны вполне понятная.
Но я исхожу, что мы живём в реальном мире, а не в раскрашенном цветными фломастерами как нужно. Соответственно не нуждаюсь в натягиваемых со стороны розовых очках.
Кстати, отписался я только потому, что был запрос на информацию, дескать ее нет почти. Но как только я ее дал, мне посыпалось в ответ "вывсеврете".
Да господи, могу ничего не писать. Мне от этого ни холодно, ни жарко.
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 17 лип, 2023 14:56, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11953
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1663 раз.
Подякували: 3565 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 964965966967968>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969, BIGor і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1883)
17.07.2023 15:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.