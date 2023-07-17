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#<1 ... 964965966967968> Додано: Пон 17 лип, 2023 13:26 What kind of helicopters are in Rambo 3?

Equipment. The Mi-24 Hind-D helicopters seen in the film are modified Aérospatiale SA 330 Puma transport helicopters with fabricated bolt-on wings similar to the real Hind-Ds which were mainly used in the former Eastern Bloc. The other helicopter depicted is a slightly reshaped Aerospatiale Gazelle. Востаннє редагувалось akurt в Пон 17 лип, 2023 13:27, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8013 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3195 раз. Подякували: 1086 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 13:27 барабашов , не, Рэмбы не смотрел. Не сильно любил этот весь чес с шестиствольными нулеметами вращающимся в руках у Арнольда и Сталлоне.

В общем и целом вертолеты имеют легкую бронезащиту жизненоважных узлов: гидросистемы, двигатели, кокпит.

Так что крупнокалиберные пулеметы достаточны для любого вертолета.

Есть и другой подход: ацки дорогой и технологичный ударный вертолет ЮАР «Руйвок». «Картонный», легкий, не защищенный броней, но! Он неимоверно маневренный и защищен от ракет: как оповещение так и автоматический увод. Плюс его формы угловатые видимо добавляют ему незаметности на радарах (плюс напоминаю о картонности , то есть композиты, которые радионезаметны) , имеет ряд минусов, включая ангарное хранение обязательно!

Но эти машины в горах в Африке в облаках огибают горы , подкрадываются, наносят удар и уходят. И им пулеметы побоку. Кароч если ударные (пилотируемые) вертолеты и имеют будущее, то имхо оно во такое. Hotab Повідомлень: 9463 З нами з: 15.02.09 Подякував: 592 раз. Подякували: 2023 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 13:40 vitaliiangel написав: antey1969 написав: Не спрашивали себя, откуда такой информационный вакуум? Не спрашивали себя, откуда такой информационный вакуум? как вариант западные партнеры попросили не рекламировать эмиграцию, или им за счастье платить 6 млн пособий? иногда складывается такое впечатление, после прочтения подобных статей. https://life.pravda.com.ua/projects/pry ... 16/255393/ "наконец то мы нашли страну где всё бесплатно, с утра до ночи лежим на пляже, пьём пиво". Про то, кем приходится работать и в каких условиях жить, очень мало информации. Что недвусмысленно намекает на её однобокость.



Если в условной загранице всё хорошо, откуда там бомжи и почему большинство моих соседей 40+ вернулось? На дверях моего жк каждый месяц вешают бумажку потребление э.э. за прошлый месяц и долг (поквартирно). Пустующих квартир не более 10% (летом 2022 было более 50%) как вариант западные партнеры попросили не рекламировать эмиграцию, или им за счастье платить 6 млн пособий? иногда складывается такое впечатление, после прочтения подобных статей."наконец то мы нашли страну где всё бесплатно, с утра до ночи лежим на пляже, пьём пиво". Про то, кем приходится работать и в каких условиях жить, очень мало информации. Что недвусмысленно намекает на её однобокость.Если в условной загранице всё хорошо, откуда там бомжи и

Вернувшиеся совсем не обязательно из-за границы.

В подавляющем большинстве случаев возвращаются с запада-центра Украины. Во всяком случае, у нас так. Вернувшиеся совсем не обязательно из-за границы.В подавляющем большинстве случаев возвращаются с запада-центра Украины. Во всяком случае, у нас так. ЛАД 2 Повідомлень: 25157 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5072 раз. Подякували: 4726 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 14:12 ЛАД написав: vitaliiangel написав: antey1969 написав: Не спрашивали себя, откуда такой информационный вакуум? Не спрашивали себя, откуда такой информационный вакуум? как вариант западные партнеры попросили не рекламировать эмиграцию, или им за счастье платить 6 млн пособий? иногда складывается такое впечатление, после прочтения подобных статей. https://life.pravda.com.ua/projects/pry ... 16/255393/ "наконец то мы нашли страну где всё бесплатно, с утра до ночи лежим на пляже, пьём пиво". Про то, кем приходится работать и в каких условиях жить, очень мало информации. Что недвусмысленно намекает на её однобокость.



Если в условной загранице всё хорошо, откуда там бомжи и почему большинство моих соседей 40+ вернулось? На дверях моего жк каждый месяц вешают бумажку потребление э.э. за прошлый месяц и долг (поквартирно). Пустующих квартир не более 10% (летом 2022 было более 50%) как вариант западные партнеры попросили не рекламировать эмиграцию, или им за счастье платить 6 млн пособий? иногда складывается такое впечатление, после прочтения подобных статей."наконец то мы нашли страну где всё бесплатно, с утра до ночи лежим на пляже, пьём пиво". Про то, кем приходится работать и в каких условиях жить, очень мало информации. Что недвусмысленно намекает на её однобокость.Если в условной загранице всё хорошо, откуда там бомжи и

Вернувшиеся совсем не обязательно из-за границы.

В подавляющем большинстве случаев возвращаются с запада-центра Украины. Во всяком случае, у нас так. Вернувшиеся совсем не обязательно из-за границы.В подавляющем большинстве случаев возвращаются с запада-центра Украины. Во всяком случае, у нас так.

То есть, по международным данным за пределами Украины сейчас более 10 млн, но если в какой-то определенной дом вернулось 90%, смело уменьшаем количество выехавших в 10 раз. Теперь все прояснилось. Все вернулись, расходимся... То есть, по международным данным за пределами Украины сейчас более 10 млн, но если в какой-то определенной дом вернулось 90%, смело уменьшаем количество выехавших в 10 раз. Теперь все прояснилось. Все вернулись, расходимся... antey1969 1

Повідомлень: 11953 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1663 раз. Подякували: 3565 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 14:17 Звідки інфо о 10мил? Наче 8 було на піку, +/- половина повернулась. Може помиляюсь. lejko_vit

Повідомлень: 141 З нами з: 07.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 14:20 lejko_vit написав: Звідки інфо о 10мил? Наче 8 було на піку, +/- половина повернулась. Може помиляюсь. Звідки інфо о 10мил? Наче 8 було на піку, +/- половина повернулась. Може помиляюсь.

"Звідки інфо" про "+/- половина повернулась"?

Из тех, о ком знаю лично, не вернулся почти никто. Практически все вернувшиеся - ВПЛ в Украине. "Звідки інфо" про "+/- половина повернулась"?Из тех, о ком знаю лично, не вернулся почти никто. Практически все вернувшиеся - ВПЛ в Украине. ЛАД 2 Повідомлень: 25157 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5072 раз. Подякували: 4726 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 14:24 Якщо знайду , дам ссилку. Не наголошую, може посиляюсь lejko_vit

Повідомлень: 141 З нами з: 07.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 14:25 antey1969 написав: в какой-то определенной дом вернулось 90% в какой-то определенной дом вернулось 90% vitaliiangel написав: летом 2022 было более 50% летом 2022 было более 50% было 50% vitaliiangel написав: Пустующих квартир не более 10% Пустующих квартир не более 10%

стало 90% значит вернулось тоже 90% ?

М=математика было 50%стало 90% значит вернулось тоже 90% ?М=математика vitaliiangel

Повідомлень: 18383 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2173 раз. Подякували: 3112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 14:38 https://www.google.com/amp/s/thepage.ua ... evropu/amp

Не те що я читав, але схожа інфо. +/- 8мил було, 5 залишилось Не те що я читав, але схожа інфо. +/- 8мил було, 5 залишилось lejko_vit

Повідомлень: 141 З нами з: 07.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 14:46 lejko_vit написав: https://www.google.com/amp/s/thepage.ua/news/8-millionov-ukrainskih-bezhencev-vyehali-v-evropu/amp

Не те що я читав, але схожа інфо. +/- 8мил було, 5 залишилось https://www.google.com/amp/s/thepage.ua/news/8-millionov-ukrainskih-bezhencev-vyehali-v-evropu/ampНе те що я читав, але схожа інфо. +/- 8мил було, 5 залишилось

Можно еще ссылку на Телемарафон дать для полной надёжности данных.

Новостной сегмент ua доверия не вызывает, весь инфопоток контролируется и правится как надо власти. Кстати, мера во время войны вполне понятная.

Но я исхожу, что мы живём в реальном мире, а не в раскрашенном цветными фломастерами как нужно. Соответственно не нуждаюсь в натягиваемых со стороны розовых очках.

Кстати, отписался я только потому, что был запрос на информацию, дескать ее нет почти. Но как только я ее дал, мне посыпалось в ответ "вывсеврете".

Да господи, могу ничего не писать. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Можно еще ссылку на Телемарафон дать для полной надёжности данных.Новостной сегмент ua доверия не вызывает, весь инфопоток контролируется и правится как надо власти. Кстати, мера во время войны вполне понятная.Но я исхожу, что мы живём в реальном мире, а не в раскрашенном цветными фломастерами как нужно. Соответственно не нуждаюсь в натягиваемых со стороны розовых очках.Кстати, отписался я только потому, что был запрос на информацию, дескать ее нет почти. Но как только я ее дал, мне посыпалось в ответ "вывсеврете".Да господи, могу ничего не писать. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 17 лип, 2023 14:56, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 11953 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1663 раз. Подякували: 3565 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 964965966967968> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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