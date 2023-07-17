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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 965966967968> Додано: Пон 17 лип, 2023 14:48 flyman написав: BIGor написав: flyman написав: Цікавий останній висновок: "не інвестуйте в РН країн Заходу" Цікавий останній висновок: "не інвестуйте в РН країн Заходу"

Так-так, і тут же автор пише Poland is the future of Europe. Так-так, і тут же автор пише

На даний момент в РП ВВР росте найшибче, але кордон із РФ, сувалківський коридор ... і в один момент "майбутнє Європи" іде по варенику На даний момент в РП ВВР росте найшибче, але кордон із РФ, сувалківський коридор ... і в один момент "майбутнє Європи" іде по варенику

Не особо интересовался Польшей, но быстрый рост ВВП частично может объясняться большим количеством мигрантов (в т.ч. из Украины). При этом ВВП на душу населения должен расти ещё быстрее.

Если вдруг по каким-то причинам прекратится хотя бы миграция из Украины (заробитчанство) ВВП может сильно упасть. Не особо интересовался Польшей, но быстрый рост ВВП частично может объясняться большим количеством мигрантов (в т.ч. из Украины). При этом ВВП на душу населения должен расти ещё быстрее.Если вдруг по каким-то причинам прекратится хотя бы миграция из Украины (заробитчанство) ВВП может сильно упасть. ЛАД 2 Повідомлень: 25157 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5072 раз. Подякували: 4726 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 14:55 antey1969 написав: lejko_vit написав: https://www.google.com/amp/s/thepage.ua/news/8-millionov-ukrainskih-bezhencev-vyehali-v-evropu/amp

Не те що я читав, але схожа інфо. +/- 8мил було, 5 залишилось https://www.google.com/amp/s/thepage.ua/news/8-millionov-ukrainskih-bezhencev-vyehali-v-evropu/ampНе те що я читав, але схожа інфо. +/- 8мил було, 5 залишилось

Можно еще ссылку на Телемарафон дать для полной надёжности данных.

Новостной сегмент ua доверия не вызывает, весь инфопоток контролируется и правится как надо власти. Кстати, мера во время войны вполне понятная.

Но я исхожу, что мы живём в реальном мире, а не в раскрашенном цветными фломастерами как нужно. Соответственно не нуждаюсь в натягиваемых со стороны розовых очках. Можно еще ссылку на Телемарафон дать для полной надёжности данных.Новостной сегмент ua доверия не вызывает, весь инфопоток контролируется и правится как надо власти. Кстати, мера во время войны вполне понятная.Но я исхожу, что мы живём в реальном мире, а не в раскрашенном цветными фломастерами как нужно. Соответственно не нуждаюсь в натягиваемых со стороны розовых очках.

Антей, какие должности заняли все те выехавшие люди из вашего окружения кто хочет остаться? У меня большая часть не хочет, семья которая очень хочет причём и муж и жена с ребенком пока сидят на социале. Одна девочка бухгалтер, мы её хотим оставить в Чехии, но она жалуется что денег впритык на аренду квартиры и житьё не сидит на социале. Куча работающих и нет, с детьми и без, с социалом и за свои, с нормальным образованием просто ждёт окончания войны. Антей, какие должности заняли все те выехавшие люди из вашего окружения кто хочет остаться? У меня большая часть не хочет, семья которая очень хочет причём и муж и жена с ребенком пока сидят на социале. Одна девочка бухгалтер, мы её хотим оставить в Чехии, но она жалуется что денег впритык на аренду квартиры и житьё не сидит на социале. Куча работающих и нет, с детьми и без, с социалом и за свои, с нормальным образованием просто ждёт окончания войны. stm

Повідомлень: 3890 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 625 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 15:03 stm написав: antey1969 написав: lejko_vit написав: https://www.google.com/amp/s/thepage.ua/news/8-millionov-ukrainskih-bezhencev-vyehali-v-evropu/amp

Не те що я читав, але схожа інфо. +/- 8мил було, 5 залишилось https://www.google.com/amp/s/thepage.ua/news/8-millionov-ukrainskih-bezhencev-vyehali-v-evropu/ampНе те що я читав, але схожа інфо. +/- 8мил було, 5 залишилось

Можно еще ссылку на Телемарафон дать для полной надёжности данных.

Новостной сегмент ua доверия не вызывает, весь инфопоток контролируется и правится как надо власти. Кстати, мера во время войны вполне понятная.

Но я исхожу, что мы живём в реальном мире, а не в раскрашенном цветными фломастерами как нужно. Соответственно не нуждаюсь в натягиваемых со стороны розовых очках. Можно еще ссылку на Телемарафон дать для полной надёжности данных.Новостной сегмент ua доверия не вызывает, весь инфопоток контролируется и правится как надо власти. Кстати, мера во время войны вполне понятная.Но я исхожу, что мы живём в реальном мире, а не в раскрашенном цветными фломастерами как нужно. Соответственно не нуждаюсь в натягиваемых со стороны розовых очках.

Антей, какие должности заняли все те выехавшие люди из вашего окружения кто хочет остаться? У меня большая часть не хочет, семья которая очень хочет причём и муж и жена с ребенком пока сидят на социале. Одна девочка бухгалтер, мы её хотим оставить в Чехии, но она жалуется что денег впритык на аренду квартиры и житьё не сидит на социале. Куча работающих и нет, с детьми и без, с социалом и за свои, с нормальным образованием просто ждёт окончания войны. Антей, какие должности заняли все те выехавшие люди из вашего окружения кто хочет остаться? У меня большая часть не хочет, семья которая очень хочет причём и муж и жена с ребенком пока сидят на социале. Одна девочка бухгалтер, мы её хотим оставить в Чехии, но она жалуется что денег впритык на аренду квартиры и житьё не сидит на социале. Куча работающих и нет, с детьми и без, с социалом и за свои, с нормальным образованием просто ждёт окончания войны.

Чтобы занять должность, нужен как минимум язык В2.

Пока все учатся. Кто вышел на работу без языка, в основном в промышленности, на почте, доставке или по уходу. ЗП от 1500 до 2000 на руки.

Но уже есть учитель английского, который временно работает учителем на полставки, есть девочка, которая переводчиком в Социаламте уже с В1. Но это скорее исключение.

Все предсказуемо. Чтобы занять должность, нужен как минимум язык В2.Пока все учатся. Кто вышел на работу без языка, в основном в промышленности, на почте, доставке или по уходу. ЗП от 1500 до 2000 на руки.Но уже есть учитель английского, который временно работает учителем на полставки, есть девочка, которая переводчиком в Социаламте уже с В1. Но это скорее исключение.Все предсказуемо. Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 17 лип, 2023 15:21, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 11953 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1663 раз. Подякували: 3565 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 15:08 lejko_vit написав: https://www.google.com/amp/s/thepage.ua/news/8-millionov-ukrainskih-bezhencev-vyehali-v-evropu/amp

Не те що я читав, але схожа інфо. +/- 8мил було, 5 залишилось https://www.google.com/amp/s/thepage.ua/news/8-millionov-ukrainskih-bezhencev-vyehali-v-evropu/ampНе те що я читав, але схожа інфо. +/- 8мил було, 5 залишилось

Тут более не менее объективная цифра:

В целом с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года в Европе (вместе с не членами ЕС и Турцией) зафиксировали более 7 млн 915 тыс. беженцев из Украины. Из них 4 млн 905 тыс. остались за границей. Они зарегистрированы в национальных программах по защите беженцев.

Это, вроде, совпадает с приведенными Вами цифрами.

А так

По информации УВКБ, с 24 февраля 2022 года границу с Украиной в направлении Европы пересекли более 17 млн человек, в обратном направлении – 9,2 млн. Следует отметить, что эти цифры означают перемещение через пункты пропуска, а не количество физических лиц.



«Возвращение в Украину может носить маятниковый характер и не обязательно указывает на стойкую тенденцию, поскольку ситуация в Украине остается очень нестабильной и непредсказуемой», — комментируют статистику на сайте УВКБ.



+ не все выехавшие регистрировались как беженцы.

+ лично знаю людей, которые выезжали через границу "в направлении Европы", а затем ехали куда-нибудь дальше. Например, в США или Израиль.

Боюсь, что хотя бы относительно точные цифры мы не узнаем никогда. И не потому, что их скрывают, а просто потому, что их достаточно сложно определить.



Ну и согласен с antey1969, что "новостной сегмент ua доверия не вызывает" по вполне понятным и оправданным причинам. Тут более не менее объективная цифра:Это, вроде, совпадает с приведенными Вами цифрами.А так+ не все выехавшие регистрировались как беженцы.+ лично знаю людей, которые выезжали через границу "в направлении Европы", а затем ехали куда-нибудь дальше. Например, в США или Израиль.Боюсь, что хотя бы относительно точные цифры мы не узнаем никогда. И не потому, что их скрывают, а просто потому, что их достаточно сложно определить.Ну и согласен с, что "новостной сегмент ua доверия не вызывает" по вполне понятным и оправданным причинам. ЛАД 2 Повідомлень: 25157 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5072 раз. Подякували: 4726 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 15:08 antey1969 написав: lejko_vit написав: https://www.google.com/amp/s/thepage.ua/news/8-millionov-ukrainskih-bezhencev-vyehali-v-evropu/amp

Не те що я читав, але схожа інфо. +/- 8мил було, 5 залишилось https://www.google.com/amp/s/thepage.ua/news/8-millionov-ukrainskih-bezhencev-vyehali-v-evropu/ampНе те що я читав, але схожа інфо. +/- 8мил було, 5 залишилось

Можно еще ссылку на Телемарафон дать для полной надёжности данных.

Новостной сегмент ua доверия не вызывает, весь инфопоток контролируется и правится как надо власти. Кстати, мера во время войны вполне понятная.

Но я исхожу, что мы живём в реальном мире, а не в раскрашенном цветными фломастерами как нужно. Соответственно не нуждаюсь в натягиваемых со стороны розовых очках.

Кстати, отписался я только потому, что был запрос на информацию, дескать ее нет почти. Но как только я ее дал, мне посыпалось в ответ "вывсеврете".

Да господи, могу ничего не писать. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Можно еще ссылку на Телемарафон дать для полной надёжности данных.Новостной сегмент ua доверия не вызывает, весь инфопоток контролируется и правится как надо власти. Кстати, мера во время войны вполне понятная.Но я исхожу, что мы живём в реальном мире, а не в раскрашенном цветными фломастерами как нужно. Соответственно не нуждаюсь в натягиваемых со стороны розовых очках.Кстати, отписался я только потому, что был запрос на информацию, дескать ее нет почти. Но как только я ее дал, мне посыпалось в ответ "вывсеврете".Да господи, могу ничего не писать. Мне от этого ни холодно, ни жарко.

По перше, ніхто не натягуе розови очки, по друге йде норм дискусія, по трете люди хоч якісь ссилки дають, у вас ссилка тільки на ошущения! Ні кого ні в чому не убеждаю, та не спорю звісно. Просто цікава тема. Так, як погано "там" чути було і до війни, згоден. По перше, ніхто не натягуе розови очки, по друге йде норм дискусія, по трете люди хоч якісь ссилки дають, у вас ссилка тільки на ошущения! Ні кого ні в чому не убеждаю, та не спорю звісно. Просто цікава тема. Так, як погано "там" чути було і до війни, згоден. Востаннє редагувалось lejko_vit в Пон 17 лип, 2023 15:10, всього редагувалось 1 раз. lejko_vit

Повідомлень: 141 З нами з: 07.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 15:09 antey1969 написав: 8)

Чтобы занять должность, нужен как минимум язык В2.

Пока все учатся. Кто вышел на работу без языка, в основном в промышленности, на почте, доставке или по уходу. ЗП от 1500 до 2000 на руки.

Все предсказуемо. 8)Чтобы занять должность, нужен как минимум язык В2.Пока все учатся. Кто вышел на работу без языка, в основном в промышленности, на почте, доставке или по уходу. ЗП от 1500 до 2000 на руки.Все предсказуемо.

Сколько из этих людей нострифицировали свои дипломы? Тут нужны небольшие средства и пофиг владение языком. Сколько из этих людей нострифицировали свои дипломы? Тут нужны небольшие средства и пофиг владение языком. stm

Повідомлень: 3890 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 625 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 15:12 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: я жив і працював 2 роки в Польщі (під час 1ї фази гібридної війни), вернувся, але твій вердик вже чув



для тих хто не в темі, зараз 2га фаза гібридної війни я жив і працював 2 роки в Польщі (під час 1ї фази гібридної війни), вернувся, але твій вердик вже чувдля тих хто не в темі, зараз 2га фаза гібридної війни

Тобто твої дії при 1ї фази гібридної війни - вернутись назад, і скупляти кавалірки - тобто копитами в бетон. Цікаво, чи розумна стратегія... Тобто твої дії при 1ї фази гібридної війни - вернутись назад, і скупляти кавалірки - тобто копитами в бетон. Цікаво, чи розумна стратегія... BIGor

Повідомлень: 7906 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1199 раз. Подякували: 1622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 15:13 Re: Еміграція, заробітчанство antey1969 написав: Новостной сегмент ua доверия не вызывает, весь инфопоток контролируется и правится как надо власти. Новостной сегмент ua доверия не вызывает, весь инфопоток контролируется и правится как надо власти.

Весь ніяк не контролюється, у нас це й нереально, не рашка ж. Підтверджується широким діапазоном публікацій від гіпероптимізму до всьопрапала, шукачів зради та критики влади в нас теж завжди вистачало Весь ніяк не контролюється, у нас це й нереально, не рашка ж. Підтверджується широким діапазоном публікацій від гіпероптимізму до всьопрапала, шукачів зради та критики влади в нас теж завжди вистачало Faceless

Модератор Повідомлень: 33425 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7787 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 15:15 stm

Насколько понимаю, Ваш круг общения включает людей, которые в Украине были достаточно неплохо обеспечены ("средний" класс и "средний +"). У них и требования повыше, при этом возможности "там" пока не очень из за того, о чём написал antey1969.

И далеко не на всех работах "пофиг владение языком".



Ну и посмотрим, что будет, если они там просидят ещё год (не хотелось бы). ЛАД 2 Повідомлень: 25157 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5072 раз. Подякували: 4726 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 15:26 ЛАД написав: flyman написав: На даний момент в РП ВВР росте найшибче, але кордон із РФ, сувалківський коридор ... і в один момент "майбутнє Європи" іде по варенику На даний момент в РП ВВР росте найшибче, але кордон із РФ, сувалківський коридор ... і в один момент "майбутнє Європи" іде по варенику

Не особо интересовался Польшей, но быстрый рост ВВП частично может объясняться большим количеством мигрантов (в т.ч. из Украины). При этом ВВП на душу населения должен расти ещё быстрее.

Если вдруг по каким-то причинам прекратится хотя бы миграция из Украины (заробитчанство) ВВП может сильно упасть. Не особо интересовался Польшей, но быстрый рост ВВП частично может объясняться большим количеством мигрантов (в т.ч. из Украины). При этом ВВП на душу населения должен расти ещё быстрее.Если вдруг по каким-то причинам прекратится хотя бы миграция из Украины (заробитчанство) ВВП может сильно упасть.

До війни було два типи заробітчанства, постійні (робітники корпорацій або хто працює на постійній роботі) і тимчасові (збирали яблука/трускавку - і назад). Перша частина може емігрувати тільки далі в ЕС. А від другої частини ВВП не дуже залежить. До війни було два типи заробітчанства, постійні (робітники корпорацій або хто працює на постійній роботі) і тимчасові (збирали яблука/трускавку - і назад). Перша частина може емігрувати тільки далі в ЕС. А від другої частини ВВП не дуже залежить. BIGor

Повідомлень: 7906 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1199 раз. Подякували: 1622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 965966967968> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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