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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 лип, 2023 15:32
BIGor написав: ЛАД написав: flyman написав:
На даний момент в РП ВВР росте найшибче, але кордон із РФ, сувалківський коридор ... і в один момент "майбутнє Європи" іде по варенику
Не особо интересовался Польшей, но быстрый рост ВВП частично может объясняться большим количеством мигрантов (в т.ч. из Украины). При этом ВВП на душу населения должен расти ещё быстрее.
Если вдруг по каким-то причинам прекратится хотя бы миграция из Украины (заробитчанство) ВВП может сильно упасть.
До війни було два типи заробітчанства, постійні (робітники корпорацій або хто працює на постійній роботі) і тимчасові (збирали яблука/трускавку - і назад). Перша частина може емігрувати тільки далі в ЕС. А від другої частини ВВП не дуже залежить.
Почему Вы так решили?
Их количество достаточно велико (назывались цифры под миллион) и их работа создаёт достаточно приличную стоимость.
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Додано: Пон 17 лип, 2023 15:35
stm написав: antey1969 написав:
8)
Чтобы занять должность, нужен как минимум язык В2.
Пока все учатся. Кто вышел на работу без языка, в основном в промышленности, на почте, доставке или по уходу. ЗП от 1500 до 2000 на руки.
Все предсказуемо.
Сколько из этих людей нострифицировали свои дипломы? Тут нужны небольшие средства и пофиг владение языком.
Еще почти никто. Единицы. Сначала нужен В2
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Додано: Пон 17 лип, 2023 15:43
ЛАД написав:
Почему Вы так решили?
Их количество достаточно велико (назывались цифры под миллион) и их работа создаёт достаточно приличную стоимость.
Думаю, Бігор натякає на дві обставини:
- це низькооплачувані малокваліфіковані роботи, додана вартість, створена там, мінімальна
- зароблене заробітчанами по-мінімуму витрачається в Польщі, по-максимуму виводиться в Україну, то ж додатковий попит, і відповідно ВВП, створює мінімально
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Додано: Пон 17 лип, 2023 15:47
stm написав:
Антей, какие должности заняли все те выехавшие люди из вашего окружения кто хочет остаться? У меня большая часть не хочет... Куча работающих и нет, с детьми и без, с социалом и за свои, с нормальным образованием просто ждёт окончания войны.
stm, чому люди хочуть повернутися? Або чому не хочуть залишитись? Що не влаштовує у Чехії?
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Додано: Пон 17 лип, 2023 16:31
fler написав: stm написав:
Антей, какие должности заняли все те выехавшие люди из вашего окружения кто хочет остаться? У меня большая часть не хочет... Куча работающих и нет, с детьми и без, с социалом и за свои, с нормальным образованием просто ждёт окончания войны.
stm, чому люди хочуть повернутися? Або чому не хочуть залишитись? Що не влаштовує у Чехії?
Большая часть скучает за домом и налаженной жизнью. Не каждому баобабу понравилось бы быть пересаженным в Норвегию. Страна хорошая, но пустыня ближе и понятней )))
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Додано: Пон 17 лип, 2023 16:36
Faceless написав: ЛАД написав:
Почему Вы так решили?
Их количество достаточно велико (назывались цифры под миллион) и их работа создаёт достаточно приличную стоимость.
Думаю, Бігор натякає на дві обставини:
- це низькооплачувані малокваліфіковані роботи, додана вартість, створена там, мінімальна
- зароблене заробітчанами по-мінімуму витрачається в Польщі, по-максимуму виводиться в Україну, то ж додатковий попит, і відповідно ВВП, створює мінімально
Согласен, большую (или бОльшую?) часть зарплаты выводят в Украину, но достаточно много тратят и там. И "яблука/трускавка", которые они там собрали, имеют приличную стоимость. Это + к ВВП. При этом часть этой продукции импортируем и мы. И платим за это как бы не больше, чем зарплаты, кот. заробитчане привезли в Украину.
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Додано: Пон 17 лип, 2023 16:38
Вибачте за офтоп, но з якого дива коктейль в Алхіміку коштує майже 13 ОЙРО? За 5 діб до війни він коштував дешевше, в ОЙРО.
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Додано: Пон 17 лип, 2023 16:40
stm
, за Хотабами они скучают…
- Ну просто там все мужчины на себе зациклены… либо… прости господи … педерасты
- Ааа, ну я в общем-то догадывался…
Ленинград «Экстаз».
Макс, складові коктейлів здорожчали навіть у валюті. Може логістика зламалась.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 17 лип, 2023 16:49, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 17 лип, 2023 16:42
airmax78 написав:
Вибачте за офтоп, но з якого дива коктейль в Алхіміку коштує майже 13 ОЙРО? За 5 діб до війни він коштував дешевше, в ОЙРО.
З поверненням!?
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fler
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Додано: Пон 17 лип, 2023 16:51
Hotab написав:stm
, за Хотабами они скучают…
- Ну просто там все мужчины на себе зациклены… либо… прости господи … педерасты
- Ааа, ну я в общем-то догадывался…
Ленинград «Экстаз».
Макс, складові коктейлів здорожчали навіть у валюті. Може логістика зламалась.
Т.е. Хотаба уже попробовали многие )))
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