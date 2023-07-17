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#<1 ... 965966967968 Додано: Пон 17 лип, 2023 15:32 BIGor написав: ЛАД написав: flyman написав: На даний момент в РП ВВР росте найшибче, але кордон із РФ, сувалківський коридор ... і в один момент "майбутнє Європи" іде по варенику На даний момент в РП ВВР росте найшибче, але кордон із РФ, сувалківський коридор ... і в один момент "майбутнє Європи" іде по варенику

Не особо интересовался Польшей, но быстрый рост ВВП частично может объясняться большим количеством мигрантов (в т.ч. из Украины). При этом ВВП на душу населения должен расти ещё быстрее.

Если вдруг по каким-то причинам прекратится хотя бы миграция из Украины (заробитчанство) ВВП может сильно упасть. Не особо интересовался Польшей, но быстрый рост ВВП частично может объясняться большим количеством мигрантов (в т.ч. из Украины). При этом ВВП на душу населения должен расти ещё быстрее.Если вдруг по каким-то причинам прекратится хотя бы миграция из Украины (заробитчанство) ВВП может сильно упасть.

До війни було два типи заробітчанства, постійні (робітники корпорацій або хто працює на постійній роботі) і тимчасові (збирали яблука/трускавку - і назад). Перша частина може емігрувати тільки далі в ЕС. А від другої частини ВВП не дуже залежить. До війни було два типи заробітчанства, постійні (робітники корпорацій або хто працює на постійній роботі) і тимчасові (збирали яблука/трускавку - і назад). Перша частина може емігрувати тільки далі в ЕС.

Почему Вы так решили?

Их количество достаточно велико (назывались цифры под миллион) и их работа создаёт достаточно приличную стоимость. Почему Вы так решили?Их количество достаточно велико (назывались цифры под миллион) и их работа создаёт достаточно приличную стоимость. ЛАД 2 Повідомлень: 25158 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5072 раз. Подякували: 4726 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 15:35 stm написав: antey1969 написав: 8)

Чтобы занять должность, нужен как минимум язык В2.

Пока все учатся. Кто вышел на работу без языка, в основном в промышленности, на почте, доставке или по уходу. ЗП от 1500 до 2000 на руки.

Все предсказуемо. 8)Чтобы занять должность, нужен как минимум язык В2.Пока все учатся. Кто вышел на работу без языка, в основном в промышленности, на почте, доставке или по уходу. ЗП от 1500 до 2000 на руки.Все предсказуемо.

Сколько из этих людей нострифицировали свои дипломы? Тут нужны небольшие средства и пофиг владение языком. Сколько из этих людей нострифицировали свои дипломы? Тут нужны небольшие средства и пофиг владение языком.

Еще почти никто. Единицы. Сначала нужен В2 Еще почти никто. Единицы. Сначала нужен В2 antey1969 1

Повідомлень: 11955 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1663 раз. Подякували: 3565 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 15:43 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Почему Вы так решили?

Их количество достаточно велико (назывались цифры под миллион) и их работа создаёт достаточно приличную стоимость. Почему Вы так решили?Их количество достаточно велико (назывались цифры под миллион) и их работа создаёт достаточно приличную стоимость.

Думаю, Бігор натякає на дві обставини:

- це низькооплачувані малокваліфіковані роботи, додана вартість, створена там, мінімальна

- зароблене заробітчанами по-мінімуму витрачається в Польщі, по-максимуму виводиться в Україну, то ж додатковий попит, і відповідно ВВП, створює мінімально Думаю, Бігор натякає на дві обставини:- це низькооплачувані малокваліфіковані роботи, додана вартість, створена там, мінімальна- зароблене заробітчанами по-мінімуму витрачається в Польщі, по-максимуму виводиться в Україну, то ж додатковий попит, і відповідно ВВП, створює мінімально Faceless

Модератор Повідомлень: 33426 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7787 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 15:47 stm написав: Антей, какие должности заняли все те выехавшие люди из вашего окружения кто хочет остаться? У меня большая часть не хочет... Куча работающих и нет, с детьми и без, с социалом и за свои, с нормальным образованием просто ждёт окончания войны. Антей, какие должности заняли все те выехавшие люди из вашего окружения кто хочет остаться? У меня большая часть не хочет... Куча работающих и нет, с детьми и без, с социалом и за свои, с нормальным образованием просто ждёт окончания войны.

stm, чому люди хочуть повернутися? Або чому не хочуть залишитись? Що не влаштовує у Чехії? stm, чому люди хочуть повернутися? Або чому не хочуть залишитись? Що не влаштовує у Чехії? fler

Повідомлень: 4032 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1140 раз. Подякували: 1295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 16:31 fler написав: stm написав: Антей, какие должности заняли все те выехавшие люди из вашего окружения кто хочет остаться? У меня большая часть не хочет... Куча работающих и нет, с детьми и без, с социалом и за свои, с нормальным образованием просто ждёт окончания войны. Антей, какие должности заняли все те выехавшие люди из вашего окружения кто хочет остаться? У меня большая часть не хочет... Куча работающих и нет, с детьми и без, с социалом и за свои, с нормальным образованием просто ждёт окончания войны.

stm, чому люди хочуть повернутися? Або чому не хочуть залишитись? Що не влаштовує у Чехії? stm, чому люди хочуть повернутися? Або чому не хочуть залишитись? Що не влаштовує у Чехії?

Большая часть скучает за домом и налаженной жизнью. Не каждому баобабу понравилось бы быть пересаженным в Норвегию. Страна хорошая, но пустыня ближе и понятней ))) Большая часть скучает за домом и налаженной жизнью. Не каждому баобабу понравилось бы быть пересаженным в Норвегию. Страна хорошая, но пустыня ближе и понятней ))) stm

Повідомлень: 3892 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 627 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 16:36 Faceless написав: ЛАД написав: Почему Вы так решили?

Их количество достаточно велико (назывались цифры под миллион) и их работа создаёт достаточно приличную стоимость. Почему Вы так решили?Их количество достаточно велико (назывались цифры под миллион) и их работа создаёт достаточно приличную стоимость.

Думаю, Бігор натякає на дві обставини:

- це низькооплачувані малокваліфіковані роботи, додана вартість, створена там, мінімальна

- зароблене заробітчанами по-мінімуму витрачається в Польщі, по-максимуму виводиться в Україну, то ж додатковий попит, і відповідно ВВП, створює мінімально Думаю, Бігор натякає на дві обставини:- це низькооплачувані малокваліфіковані роботи, додана вартість, створена там, мінімальна- зароблене заробітчанами по-мінімуму витрачається в Польщі, по-максимуму виводиться в Україну, то ж додатковий попит, і відповідно ВВП, створює мінімально

Согласен, большую (или бОльшую?) часть зарплаты выводят в Украину, но достаточно много тратят и там. И "яблука/трускавка", которые они там собрали, имеют приличную стоимость. Это + к ВВП. При этом часть этой продукции импортируем и мы. И платим за это как бы не больше, чем зарплаты, кот. заробитчане привезли в Украину. Согласен, большую (или бОльшую?) часть зарплаты выводят в Украину, но достаточно много тратят и там. И "яблука/трускавка", которые они там собрали, имеют приличную стоимость. Это + к ВВП. При этом часть этой продукции импортируем и мы. И платим за это как бы не больше, чем зарплаты, кот. заробитчане привезли в Украину. ЛАД 2 Повідомлень: 25158 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5072 раз. Подякували: 4726 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 16:38 Re: Еміграція, заробітчанство Вибачте за офтоп, но з якого дива коктейль в Алхіміку коштує майже 13 ОЙРО? За 5 діб до війни він коштував дешевше, в ОЙРО. airmax78 Повідомлень: 42461 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 16:40 stm , за Хотабами они скучают…

- Ну просто там все мужчины на себе зациклены… либо… прости господи … педерасты

- Ааа, ну я в общем-то догадывался…

Ленинград «Экстаз».





Макс, складові коктейлів здорожчали навіть у валюті. Може логістика зламалась. , за Хотабами они скучают…- Ну просто там все мужчины на себе зациклены… либо… прости господи … педерасты- Ааа, ну я в общем-то догадывался…Ленинград «Экстаз».Макс, складові коктейлів здорожчали навіть у валюті. Може логістика зламалась. Востаннє редагувалось Hotab в Пон 17 лип, 2023 16:49, всього редагувалось 2 разів. Hotab Повідомлень: 9464 З нами з: 15.02.09 Подякував: 592 раз. Подякували: 2023 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 16:42 Та невже? airmax78 написав: Вибачте за офтоп, но з якого дива коктейль в Алхіміку коштує майже 13 ОЙРО? За 5 діб до війни він коштував дешевше, в ОЙРО. Вибачте за офтоп, но з якого дива коктейль в Алхіміку коштує майже 13 ОЙРО? За 5 діб до війни він коштував дешевше, в ОЙРО.



З поверненням!? З поверненням!? fler

Повідомлень: 4032 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1140 раз. Подякували: 1295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 16:51 Hotab написав: stm , за Хотабами они скучают…

- Ну просто там все мужчины на себе зациклены… либо… прости господи … педерасты

- Ааа, ну я в общем-то догадывался…

Ленинград «Экстаз».





Макс, складові коктейлів здорожчали навіть у валюті. Може логістика зламалась. , за Хотабами они скучают…- Ну просто там все мужчины на себе зациклены… либо… прости господи … педерасты- Ааа, ну я в общем-то догадывался…Ленинград «Экстаз».Макс, складові коктейлів здорожчали навіть у валюті. Може логістика зламалась.

Т.е. Хотаба уже попробовали многие ))) Т.е. Хотаба уже попробовали многие ))) stm

Повідомлень: 3892 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 627 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 965966967968 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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