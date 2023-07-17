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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 966967968969
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 17:07

  stm написав:
  Hotab написав:stm , за Хотабами они скучают…
- Ну просто там все мужчины на себе зациклены… либо… прости господи … педерасты
- Ааа, ну я в общем-то догадывался…
Ленинград «Экстаз».
:D

Макс, складові коктейлів здорожчали навіть у валюті. Може логістика зламалась.

Т.е. Хотаба уже попробовали многие )))

- я снова хочу попробовать Риз Визерспун…
- А что, ты ее уже ..???
- Уже хотел…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 17:16

  stm написав:
  fler написав:........
stm, чому люди хочуть повернутися? Або чому не хочуть залишитись? Що не влаштовує у Чехії?

Большая часть скучает за домом и налаженной жизнью. Не каждому баобабу понравилось бы быть пересаженным в Норвегию. Страна хорошая, но пустыня ближе и понятней )))

Это точно.
Но чем дальше, тем больше баобаб укореняется и отвыкает от пустыни. И вспоминает о ней как о далёком счастливом детстве.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 17:20

  ЛАД написав:
  stm написав:
  fler написав:........
stm, чому люди хочуть повернутися? Або чому не хочуть залишитись? Що не влаштовує у Чехії?

Большая часть скучает за домом и налаженной жизнью. Не каждому баобабу понравилось бы быть пересаженным в Норвегию. Страна хорошая, но пустыня ближе и понятней )))

Это точно.
Но чем дальше, тем больше баобаб укореняется и отвыкает от пустыни. И вспоминает о ней как о далёком счастливом детстве.

Вопрос в условиях. У меня сотрудник пришел с красным дипломом ЛНР, прекрасно владеет украинским языком, я бы сказала уровень B2 давно позади. Это как девочки в Чехии с дипломом маркетолога. Что за хрень читают в каждом из наших ВУЗов что этот диплом нельзя нострифицировать я не знаю. Ин.яз нормально бакалаврат диплом принимают, бухов тоже. Там уже можно и на курсы какие после B2. Курсы обычно денег стоят в джоб центрах надо выбивать ногами по печени сотрудника такие курсы. Ах, да, без отрыва от производства почтовых доставок в пгт или селе за 2 штуки это вообще легко сделать :)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 17:49

  Hotab написав:- я снова хочу попробовать Риз Визерспун…
- А что, ты ее уже ..???
- Уже хотел…

Тут небольшой завтык: что бы уже хотеть надо хоть раз увидеть ) ожидание vs реальность бывает фееричным провалом )))
stm
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