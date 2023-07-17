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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 967968969970>
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 17:07

  stm написав:
  Hotab написав:stm , за Хотабами они скучают…
- Ну просто там все мужчины на себе зациклены… либо… прости господи … педерасты
- Ааа, ну я в общем-то догадывался…
Ленинград «Экстаз».
:D

Макс, складові коктейлів здорожчали навіть у валюті. Може логістика зламалась.

Т.е. Хотаба уже попробовали многие )))

- я снова хочу попробовать Риз Визерспун…
- А что, ты ее уже ..???
- Уже хотел…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 17:16

  stm написав:
  fler написав:........
stm, чому люди хочуть повернутися? Або чому не хочуть залишитись? Що не влаштовує у Чехії?

Большая часть скучает за домом и налаженной жизнью. Не каждому баобабу понравилось бы быть пересаженным в Норвегию. Страна хорошая, но пустыня ближе и понятней )))

Это точно.
Но чем дальше, тем больше баобаб укореняется и отвыкает от пустыни. И вспоминает о ней как о далёком счастливом детстве.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 17:20

  ЛАД написав:
  stm написав:
  fler написав:........
stm, чому люди хочуть повернутися? Або чому не хочуть залишитись? Що не влаштовує у Чехії?

Большая часть скучает за домом и налаженной жизнью. Не каждому баобабу понравилось бы быть пересаженным в Норвегию. Страна хорошая, но пустыня ближе и понятней )))

Это точно.
Но чем дальше, тем больше баобаб укореняется и отвыкает от пустыни. И вспоминает о ней как о далёком счастливом детстве.

Вопрос в условиях. У меня сотрудник пришел с красным дипломом ЛНР, прекрасно владеет украинским языком, я бы сказала уровень B2 давно позади. Это как девочки в Чехии с дипломом маркетолога. Что за хрень читают в каждом из наших ВУЗов что этот диплом нельзя нострифицировать я не знаю. Ин.яз нормально бакалаврат диплом принимают, бухов тоже. Там уже можно и на курсы какие после B2. Курсы обычно денег стоят в джоб центрах надо выбивать ногами по печени сотрудника такие курсы. Ах, да, без отрыва от производства почтовых доставок в пгт или селе за 2 штуки это вообще легко сделать :)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 17:49

  Hotab написав:- я снова хочу попробовать Риз Визерспун…
- А что, ты ее уже ..???
- Уже хотел…

Тут небольшой завтык: что бы уже хотеть надо хоть раз увидеть ) ожидание vs реальность бывает фееричным провалом )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 19:00

Для повернення в Україну повинно відбутися хоча б одне з двох:
1. закінчитися війна або
2. завершення програм допомоги.
Поки цього нема говорити про повернення одне й те саме по 25- му колу нема сенсу.
Зустріла хлопця з курсів, який відразу вийшов після курсів на роботу) фірма монтує сонячні батареї). На роботу дуже хотів, бо " на курсах штани протираю, а в нас знайомі вже машину тут купили". Перше речення: дуже тяжко, друге: після роботи мене на соціал вже не візьмуть.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 19:03

  stm написав:
  Hotab написав:- я снова хочу попробовать Риз Визерспун…
- А что, ты ее уже ..???
- Уже хотел…

Тут небольшой завтык: что бы уже хотеть надо хоть раз увидеть ) ожидание vs реальность бывает фееричным провалом )))

Да ладно)) Я что-то слышала про семь купальников.. Фотки уже есть? :wink: Выставить на форуме - не лучший вариант (из моего опыта))), хотя каких-то целей можно добиться :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 19:07

fler , не знаю какие цели, но тот каминг-аут я прозевал. Там Успих только сохранил , мечтая на очки…

Может с 7-ю купальниками повезет. 😄
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 19:45

  Hotab написав:fler , не знаю какие цели, но тот каминг-аут я прозевал. Там Успих только сохранил , мечтая на очки…

Может с 7-ю купальниками повезет. 😄

Это невосполнимые потери в войне, не повезёт...
stm
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 19:52

  airmax78 написав:Вибачте за офтоп, но з якого дива коктейль в Алхіміку коштує майже 13 ОЙРО? За 5 діб до війни він коштував дешевше, в ОЙРО.

Бо вже вся країна знає, що ви з Відня приїхали, то й зустрічають
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 19:55

Re: Еміграція, заробітчанство

  Wisznia2021 написав:Зустріла хлопця з курсів, який відразу вийшов після курсів на роботу) фірма монтує сонячні батареї). На роботу дуже хотів, бо " на курсах штани протираю, а в нас знайомі вже машину тут купили". Перше речення: дуже тяжко, друге: після роботи мене на соціал вже не візьмуть.

Машина, символ успіху :D
Надіюсь не така? https://www.olx.pl/d/oferta/deo-matiz-2 ... WlvKG.html
BIGor
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