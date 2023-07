Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 967968969970> Додано: Пон 17 лип, 2023 17:07 stm написав: Hotab написав: stm , за Хотабами они скучают…

- Ну просто там все мужчины на себе зациклены… либо… прости господи … педерасты

- Ааа, ну я в общем-то догадывался…

Ленинград «Экстаз».





- я снова хочу попробовать Риз Визерспун…

- А что, ты ее уже ..???

Это точно.

Вопрос в условиях. У меня сотрудник пришел с красным дипломом ЛНР, прекрасно владеет украинским языком, я бы сказала уровень B2 давно позади. Это как девочки в Чехии с дипломом маркетолога. Что за хрень читают в каждом из наших ВУЗов что этот диплом нельзя нострифицировать я не знаю. Ин.яз нормально бакалаврат диплом принимают, бухов тоже. Там уже можно и на курсы какие после B2. Курсы обычно денег стоят в джоб центрах надо выбивать ногами по печени сотрудника такие курсы. Ах, да, без отрыва от производства почтовых доставок в пгт или селе за 2 штуки это вообще легко сделать

Тут небольшой завтык: что бы уже хотеть надо хоть раз увидеть ) ожидание vs реальность бывает фееричным провалом )))

Повідомлень: 3896 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 629 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лип, 2023 19:00 Для повернення в Україну повинно відбутися хоча б одне з двох:

1. закінчитися війна або

2. завершення програм допомоги.

Поки цього нема говорити про повернення одне й те саме по 25- му колу нема сенсу.

Да ладно)) Я что-то слышала про семь купальников.. Фотки уже есть? Выставить на форуме - не лучший вариант (из моего опыта))), хотя каких-то целей можно добиться

fler , не знаю какие цели, но тот каминг-аут я прозевал. Там Успих только сохранил , мечтая на очки…

Может с 7-ю купальниками повезет. 😄



Это невосполнимые потери в войне, не повезёт...

airmax78 написав: Вибачте за офтоп, но з якого дива коктейль в Алхіміку коштує майже 13 ОЙРО? За 5 діб до війни він коштував дешевше, в ОЙРО.

Бо вже вся країна знає, що ви з Відня приїхали, то й зустрічають

Бо вже вся країна знає, що ви з Відня приїхали, то й зустрічають Бо вже вся країна знає, що ви з Відня приїхали, то й зустрічають Faceless

Зустріла хлопця з курсів, який відразу вийшов після курсів на роботу) фірма монтує сонячні батареї). На роботу дуже хотів, бо " на курсах штани протираю, а в нас знайомі вже машину тут купили". Перше речення: дуже тяжко, друге: після роботи мене на соціал вже не візьмуть.

Машина, символ успіху

Надіюсь не така? https://www.olx.pl/d/oferta/deo-matiz-2 ... WlvKG.html

Машина, символ успіху

Надіюсь не така? https://www.olx.pl/d/oferta/deo-matiz-2 ... WlvKG.html Машина, символ успіхуНадіюсь не така? BIGor

