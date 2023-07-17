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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 967968969970
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 20:02

  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:Зустріла хлопця з курсів, який відразу вийшов після курсів на роботу) фірма монтує сонячні батареї). На роботу дуже хотів, бо " на курсах штани протираю, а в нас знайомі вже машину тут купили". Перше речення: дуже тяжко, друге: після роботи мене на соціал вже не візьмуть.

Машина, символ успіху :D
Надіюсь не така? https://www.olx.pl/d/oferta/deo-matiz-2 ... WlvKG.html

Пробіг 121 км🤔
Bolt
 
Повідомлень: 2090
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 20:06

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:Зустріла хлопця з курсів, який відразу вийшов після курсів на роботу) фірма монтує сонячні батареї). На роботу дуже хотів, бо " на курсах штани протираю, а в нас знайомі вже машину тут купили". Перше речення: дуже тяжко, друге: після роботи мене на соціал вже не візьмуть.

Машина, символ успіху :D
Надіюсь не така? https://www.olx.pl/d/oferta/deo-matiz-2 ... WlvKG.html

Пробіг 121 км🤔

А по сідушці і не скажеш :mrgreen:
Faceless
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  #<1 ... 967968969970
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