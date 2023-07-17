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Wisznia2021 написав:Зустріла хлопця з курсів, який відразу вийшов після курсів на роботу) фірма монтує сонячні батареї). На роботу дуже хотів, бо " на курсах штани протираю, а в нас знайомі вже машину тут купили". Перше речення: дуже тяжко, друге: після роботи мене на соціал вже не візьмуть.
Wisznia2021 написав:Зустріла хлопця з курсів, який відразу вийшов після курсів на роботу) фірма монтує сонячні батареї). На роботу дуже хотів, бо " на курсах штани протираю, а в нас знайомі вже машину тут купили". Перше речення: дуже тяжко, друге: після роботи мене на соціал вже не візьмуть.
й лавочка закрилася - про це наче не писали. це з приводу, що всі поїдуть. може багато хто й поїхав би, але хто ж чекає?
Объявленная канадским правительством в марте 2022 года программа не была продлена на новый срок. 15 июля — последний день приема заявок от украинцев, которые хотят воспользоваться этой миграционной программой. Чтобы претендовать на разрешение на работу, финансовую и другую государственную помощь, обладатели визы должны приехать в Канаду до 31 марта 2024, а помощь будет предоставляться до марта 2025-го.