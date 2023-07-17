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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 967968969970
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 20:02

  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:Зустріла хлопця з курсів, який відразу вийшов після курсів на роботу) фірма монтує сонячні батареї). На роботу дуже хотів, бо " на курсах штани протираю, а в нас знайомі вже машину тут купили". Перше речення: дуже тяжко, друге: після роботи мене на соціал вже не візьмуть.

Машина, символ успіху :D
Надіюсь не така? https://www.olx.pl/d/oferta/deo-matiz-2 ... WlvKG.html

Пробіг 121 км🤔
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 20:06

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:Зустріла хлопця з курсів, який відразу вийшов після курсів на роботу) фірма монтує сонячні батареї). На роботу дуже хотів, бо " на курсах штани протираю, а в нас знайомі вже машину тут купили". Перше речення: дуже тяжко, друге: після роботи мене на соціал вже не візьмуть.

Машина, символ успіху :D
Надіюсь не така? https://www.olx.pl/d/oferta/deo-matiz-2 ... WlvKG.html

Пробіг 121 км🤔

А по сідушці і не скажеш :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 20:13

Faceless , багато сиділи, але не їхали 😄
А взагалі там друге коло.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 20:23

  Faceless написав:
  Bolt написав:
  BIGor написав:Машина, символ успіху :D
Надіюсь не така? https://www.olx.pl/d/oferta/deo-matiz-2 ... WlvKG.html

Пробіг 121 км🤔

А по сідушці і не скажеш :mrgreen:

Або, як казали перегонщики прульних тачок на Далекому сході:,, В цій сідушці помер не один японець... "🤪
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 23:01

Re: Еміграція, заробітчанство

багато було галасу про те, що на канадську візу подали документи більше одного мільйона людей, а от що
В Канаде истек срок действия временной миграционной программы для украинцев

й лавочка закрилася - про це наче не писали. це з приводу, що всі поїдуть. може багато хто й поїхав би, але хто ж чекає?
Объявленная канадским правительством в марте 2022 года программа не была продлена на новый срок. 15 июля — последний день приема заявок от украинцев, которые хотят воспользоваться этой миграционной программой. Чтобы претендовать на разрешение на работу, финансовую и другую государственную помощь, обладатели визы должны приехать в Канаду до 31 марта 2024, а помощь будет предоставляться до марта 2025-го.

й строк для переїзду в Канаду обмежений
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 23:18

Re: Еміграція, заробітчанство

Shaman написав:багато було галасу про те, що на канадську візу подали документи більше одного мільйона людей, а от що
В Канаде истек срок действия временной миграционной программы для украинцев

й лавочка закрилася - про це наче не писали. це з приводу, що всі поїдуть. може багато хто й поїхав би, але хто ж чекає?
Объявленная канадским правительством в марте 2022 года программа не была продлена на новый срок. 15 июля — последний день приема заявок от украинцев, которые хотят воспользоваться этой миграционной программой. Чтобы претендовать на разрешение на работу, финансовую и другую государственную помощь, обладатели визы должны приехать в Канаду до 31 марта 2024, а помощь будет предоставляться до марта 2025-го.

й строк для переїзду в Канаду обмежений
Це тільки строк подачі документів на програму закінчився, не більше і не менше
Для використання робочої візи, та шо на 3 роки, треба прибути в Канаду до кінця березня 2024
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 23:22

  Faceless написав:
Shaman написав:багато було галасу про те, що на канадську візу подали документи більше одного мільйона людей, а от що
В Канаде истек срок действия временной миграционной программы для украинцев

й лавочка закрилася - про це наче не писали. це з приводу, що всі поїдуть. може багато хто й поїхав би, але хто ж чекає?
Объявленная канадским правительством в марте 2022 года программа не была продлена на новый срок. 15 июля — последний день приема заявок от украинцев, которые хотят воспользоваться этой миграционной программой. Чтобы претендовать на разрешение на работу, финансовую и другую государственную помощь, обладатели визы должны приехать в Канаду до 31 марта 2024, а помощь будет предоставляться до марта 2025-го.

й строк для переїзду в Канаду обмежений
Це тільки строк подачі документів на програму закінчився, не більше і не менше
Для використання робочої візи, та шо на 3 роки, треба прибути в Канаду до кінця березня 2024

але хто не встиг з документами - то все...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 23:29

  Wisznia2021 написав:Для повернення в Україну повинно відбутися хоча б одне з двох:
1. закінчитися війна або
2. завершення програм допомоги.
Поки цього нема говорити про повернення одне й те саме по 25- му колу нема сенсу.
Зустріла хлопця з курсів, який відразу вийшов після курсів на роботу) фірма монтує сонячні батареї). На роботу дуже хотів, бо " на курсах штани протираю, а в нас знайомі вже машину тут купили". Перше речення: дуже тяжко, друге: після роботи мене на соціал вже не візьмуть.

1. В Харьков вернулось очень много людей. Но в основном ВПЛ в Украине.
Почему бы не вернуться из-за границы? Видимо, условия заметно лучше.
2. Сколько лет "хлопцю"? Поколение лентяев?
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 23:36

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https://iri.org.ua/sites/default/files/ ... 202023.pdf
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 00:01

  Faceless написав:Це тільки строк подачі документів на програму закінчився, не більше і не менше
Для використання робочої візи, та шо на 3 роки, треба прибути в Канаду до кінця березня 2024

Дійсно, для НОВАЧКІВ шлях попасти в Канаду вже закрито. Хто не встиг подати Заяву - той запізнився.
Нова Програма, яка стартує з 23 жовтня, стосується членів родини тих, хто вже в Канаді.
Там не все так просто - треба, щоби хоч один з членів родини оттримав Вид на проживання.
З тим теж не все просто: я моніторю ситуацію з однією родиною, де вже хлопець пропрацював легально вже 6 місяців.

Зовсім випадково натрапив на дуже цікаве відео - наша українська людина актуально докладно та точно розказує, що може заробити людина в Канаді (і конкретно в Калгарі) та що може витрачати.
Не ображайтеся, панове, але багатьом варто повчитися ТОЧНОСТІ викладення матеріалу, правильним акцентам та точним цифрам. Все - без бла-бла-бла...
Оскільки я був з візитом в Калгарі в червні - 2 тижня - то підтверджую все, що він говорить.
Попередінй коментар:
- мінімалка справді 15 CAD за годину - саме таку цифру мені назвала покоївка готеля з наших українок. Звісно це не "жир" - для порівняння: добре поїсти можна в кафе/ресторації за 12-15 CAD.
Тобто за 3 години робота людина може заробити собі на харчування - навіть в кафе, а якщо - як мені сказали інші наші люди в Калгарі - купувати їжу в супермаркетах та готувати - то ще дешевше.
- погода справді специфічна: я вилетів з Калгарі на Дублін 12 червня - всі 2 тижня перед тим погода була краща за погоду в Анталії (в Калгарі було до +31) - після мене через декілька днів приїхали приятелі відвідати ті Національні парки, де був я - попали на погоду +6. В лютому насправді - як мені сказала наша пані - було мінус 30. Він називає дні в листопаді, коли було мінус 22 - нагадаю, що раніше в Києві, Харкові та в Дніпрі в листопаді також з 20 листопада було вже мінус 20 з завірюхами (не останні роки).
- про оренду житла - він називає цифру в 1700 CAD - правда, але одні мої приятелі знайшли і за 1300 CAD.
Але головним чином рекомендую звернути увагу на цифри прибутків та витрат.
На 13:40 він розказує про нерухомість. Тут цікаво те, що я гуляв містом та бачив дуже багато оголошень про продаж квартир та приватних будинків. Зверніть увагу на його розповідь про умови купівлі квартири в кредит: старт всього 36 000 CAD.
Реально дуже точно дає інформацію. Приємно, що є розумні люди. Рекомендую:
https://www.youtube.com/watch?v=PASEVholOmM&t=3s
akurt
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