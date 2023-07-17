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Wisznia2021 написав:Зустріла хлопця з курсів, який відразу вийшов після курсів на роботу) фірма монтує сонячні батареї). На роботу дуже хотів, бо " на курсах штани протираю, а в нас знайомі вже машину тут купили". Перше речення: дуже тяжко, друге: після роботи мене на соціал вже не візьмуть.
Wisznia2021 написав:Зустріла хлопця з курсів, який відразу вийшов після курсів на роботу) фірма монтує сонячні батареї). На роботу дуже хотів, бо " на курсах штани протираю, а в нас знайомі вже машину тут купили". Перше речення: дуже тяжко, друге: після роботи мене на соціал вже не візьмуть.
й лавочка закрилася - про це наче не писали. це з приводу, що всі поїдуть. може багато хто й поїхав би, але хто ж чекає?
Объявленная канадским правительством в марте 2022 года программа не была продлена на новый срок. 15 июля — последний день приема заявок от украинцев, которые хотят воспользоваться этой миграционной программой. Чтобы претендовать на разрешение на работу, финансовую и другую государственную помощь, обладатели визы должны приехать в Канаду до 31 марта 2024, а помощь будет предоставляться до марта 2025-го.
й лавочка закрилася - про це наче не писали. це з приводу, що всі поїдуть. може багато хто й поїхав би, але хто ж чекає?
Объявленная канадским правительством в марте 2022 года программа не была продлена на новый срок. 15 июля — последний день приема заявок от украинцев, которые хотят воспользоваться этой миграционной программой. Чтобы претендовать на разрешение на работу, финансовую и другую государственную помощь, обладатели визы должны приехать в Канаду до 31 марта 2024, а помощь будет предоставляться до марта 2025-го.
й строк для переїзду в Канаду обмежений
Це тільки строк подачі документів на програму закінчився, не більше і не менше Для використання робочої візи, та шо на 3 роки, треба прибути в Канаду до кінця березня 2024
й лавочка закрилася - про це наче не писали. це з приводу, що всі поїдуть. може багато хто й поїхав би, але хто ж чекає?
Объявленная канадским правительством в марте 2022 года программа не была продлена на новый срок. 15 июля — последний день приема заявок от украинцев, которые хотят воспользоваться этой миграционной программой. Чтобы претендовать на разрешение на работу, финансовую и другую государственную помощь, обладатели визы должны приехать в Канаду до 31 марта 2024, а помощь будет предоставляться до марта 2025-го.
й строк для переїзду в Канаду обмежений
Це тільки строк подачі документів на програму закінчився, не більше і не менше Для використання робочої візи, та шо на 3 роки, треба прибути в Канаду до кінця березня 2024
Wisznia2021 написав:Для повернення в Україну повинно відбутися хоча б одне з двох: 1. закінчитися війна або 2. завершення програм допомоги. Поки цього нема говорити про повернення одне й те саме по 25- му колу нема сенсу. Зустріла хлопця з курсів, який відразу вийшов після курсів на роботу) фірма монтує сонячні батареї). На роботу дуже хотів, бо " на курсах штани протираю, а в нас знайомі вже машину тут купили". Перше речення: дуже тяжко, друге: після роботи мене на соціал вже не візьмуть.
1. В Харьков вернулось очень много людей. Но в основном ВПЛ в Украине. Почему бы не вернуться из-за границы? Видимо, условия заметно лучше. 2. Сколько лет "хлопцю"? Поколение лентяев?
Faceless написав:Це тільки строк подачі документів на програму закінчився, не більше і не менше Для використання робочої візи, та шо на 3 роки, треба прибути в Канаду до кінця березня 2024
Дійсно, для НОВАЧКІВ шлях попасти в Канаду вже закрито. Хто не встиг подати Заяву - той запізнився. Нова Програма, яка стартує з 23 жовтня, стосується членів родини тих, хто вже в Канаді. Там не все так просто - треба, щоби хоч один з членів родини оттримав Вид на проживання. З тим теж не все просто: я моніторю ситуацію з однією родиною, де вже хлопець пропрацював легально вже 6 місяців.
Зовсім випадково натрапив на дуже цікаве відео - наша українська людина актуально докладно та точно розказує, що може заробити людина в Канаді (і конкретно в Калгарі) та що може витрачати. Не ображайтеся, панове, але багатьом варто повчитися ТОЧНОСТІ викладення матеріалу, правильним акцентам та точним цифрам. Все - без бла-бла-бла... Оскільки я був з візитом в Калгарі в червні - 2 тижня - то підтверджую все, що він говорить. Попередінй коментар: - мінімалка справді 15 CAD за годину - саме таку цифру мені назвала покоївка готеля з наших українок. Звісно це не "жир" - для порівняння: добре поїсти можна в кафе/ресторації за 12-15 CAD. Тобто за 3 години робота людина може заробити собі на харчування - навіть в кафе, а якщо - як мені сказали інші наші люди в Калгарі - купувати їжу в супермаркетах та готувати - то ще дешевше. - погода справді специфічна: я вилетів з Калгарі на Дублін 12 червня - всі 2 тижня перед тим погода була краща за погоду в Анталії (в Калгарі було до +31) - після мене через декілька днів приїхали приятелі відвідати ті Національні парки, де був я - попали на погоду +6. В лютому насправді - як мені сказала наша пані - було мінус 30. Він називає дні в листопаді, коли було мінус 22 - нагадаю, що раніше в Києві, Харкові та в Дніпрі в листопаді також з 20 листопада було вже мінус 20 з завірюхами (не останні роки). - про оренду житла - він називає цифру в 1700 CAD - правда, але одні мої приятелі знайшли і за 1300 CAD. Але головним чином рекомендую звернути увагу на цифри прибутків та витрат. На 13:40 він розказує про нерухомість. Тут цікаво те, що я гуляв містом та бачив дуже багато оголошень про продаж квартир та приватних будинків. Зверніть увагу на його розповідь про умови купівлі квартири в кредит: старт всього 36 000 CAD. Реально дуже точно дає інформацію. Приємно, що є розумні люди. Рекомендую: https://www.youtube.com/watch?v=PASEVholOmM&t=3s