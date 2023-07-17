Додано: Вів 18 лип, 2023 00:01

Faceless написав: Це тільки строк подачі документів на програму закінчився, не більше і не менше

Для використання робочої візи, та шо на 3 роки, треба прибути в Канаду до кінця березня 2024 Це тільки строк подачі документів на програму закінчився, не більше і не меншеДля використання робочої візи, та шо на 3 роки, треба прибути в Канаду до кінця березня 2024

точним цифрам.

Приємно, що є розумні люди.

Дійсно, для НОВАЧКІВ шлях попасти в Канаду вже закрито. Хто не встиг подати Заяву - той запізнився.Нова Програма, яка стартує з 23 жовтня, стосується членів родини тих, хто вже в Канаді.Там не все так просто - треба, щоби хоч один з членів родини оттримав Вид на проживання.З тим теж не все просто: я моніторю ситуацію з однією родиною, де вже хлопець пропрацював легально вже 6 місяців.Зовсім випадково натрапив на дуже цікаве відео - наша українська людина актуально докладно та точно розказує, що може заробити людина в Канаді () та що може витрачати.Не ображайтеся, панове, але багатьом варто повчитися ТОЧНОСТІ викладення матеріалу, правильним акцентам таВсе - без бла-бла-бла...Оскільки я був з візитом в Калгарі в червні - 2 тижня - то підтверджую все, що він говорить.Попередінй коментар:- мінімалка справді 15 CAD за годину - саме таку цифру мені назвала покоївка готеля з наших українок. Звісно це не "жир" - для порівняння: добре поїсти можна в кафе/ресторації за 12-15 CAD.Тобто за 3 години робота людина може заробити собі на харчування - навіть в кафе, а якщо - як мені сказали інші наші люди в Калгарі - купувати їжу в супермаркетах та готувати - то ще дешевше.- погода справді специфічна: я вилетів з Калгарі на Дублін 12 червня - всі 2 тижня перед тим погода була краща за погоду в Анталії (в Калгарі було до +31) - після мене через декілька днів приїхали приятелі відвідати ті Національні парки, де був я - попали на погоду +6. В лютому насправді - як мені сказала наша пані - було мінус 30. Він називає дні в листопаді, коли було мінус 22 - нагадаю, що раніше в Києві, Харкові та в Дніпрі в листопаді також з 20 листопада було вже мінус 20 з завірюхами (не останні роки).- про оренду житла - він називає цифру в 1700 CAD - правда, але одні мої приятелі знайшли і за 1300 CAD.Але головним чином рекомендую звернути увагу на цифри прибутків та витрат.На 13:40 він розказує про нерухомість. Тут цікаво те, що я гуляв містом та бачив дуже багато оголошень про продаж квартир та приватних будинків. Зверніть увагу на його розповідь про умови купівлі квартири в кредит: старт всього 36 000 CAD.Реально дуже точно дає інформацію.Рекомендую: