После войны надо будет сделать перепись оставшегося населения.
давно уже пора.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 04:04
Додано: Вів 18 лип, 2023 04:09
Где-то попадалось, что несмотря на наплыв украинцев, в Польше острая нехватка рабочих специальностей.
Кажется на Лиге было.
Додано: Вів 18 лип, 2023 04:21
Еще раз хочу вернуться к тому, что оставшиеся в Украине воспринимают тех, кто в забугорье с некоторым раздражением.
Но и не только людей, а и сами страны, которые приняли этих людей.
Вопрос :
"Вот что все там так хорошо?"
"Есть свои плюсы, свои минусы"
"А что?"
"Да разное, но плюсы существенные, а минусы - нет"
"Ну хорошо, какие плюсы?"
"Образование детям, медицина, безопасность продуктов питания..."
"Образование в Украине намного лучше, в Америке ничему не учат, медицина одна из лучших в мире, но то что с ней сделала эта американка (очевидно имелась ввиду Супрун)...ее за это ХХХ надо. А продукты у вас все вредные - все американцы толстые"
Это человек, который не был ни разу в США, но жил 10 лет в развитой стране.
И что не понятно - на этих выходных разговаривал с двумя людьми - оба на чем свет ругают Зеленского.
Мне не совсем понятно, те, кто тут, ничего плохого о нем сказать не могут.
Это просто перманентное недовольство любой властью или есть конкретно за что его ненавидеть? МОжет чего-то отсюда не видно?
Додано: Вів 18 лип, 2023 04:55
1. Є умовно дві категорії: ті що бігли від війни і ті, що бігли на соціал. Тому, поки йде війна в Україні а за кордоном є халявне життя ці дві категорії будуть закордоном.
2. Парубку років 30-32, дуже розумний, але дурна родина. Тому, замість дати йому можливість займатися, вирішили інакше. І навіть "с калькулятором не порахували":)))
Додано: Вів 18 лип, 2023 05:02
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