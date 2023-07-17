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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 968969970971 Додано: Вів 18 лип, 2023 04:04 lejko_vit написав: Звідки інфо о 10мил? Наче 8 було на піку, +/- половина повернулась. Може помиляюсь. Звідки інфо о 10мил? Наче 8 було на піку, +/- половина повернулась. Може помиляюсь.



После войны надо будет сделать перепись оставшегося населения.

давно уже пора. После войны надо будет сделать перепись оставшегося населения.давно уже пора. rjkz

Повідомлень: 15034 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7803 раз. Подякували: 4767 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 04:09 ЛАД написав: flyman написав: На даний момент в РП ВВР росте найшибче, але кордон із РФ, сувалківський коридор ... і в один момент "майбутнє Європи" іде по варенику На даний момент в РП ВВР росте найшибче, але кордон із РФ, сувалківський коридор ... і в один момент "майбутнє Європи" іде по варенику

Не особо интересовался Польшей, но быстрый рост ВВП частично может объясняться большим количеством мигрантов (в т.ч. из Украины). При этом ВВП на душу населения должен расти ещё быстрее.

Если вдруг по каким-то причинам прекратится хотя бы миграция из Украины (заробитчанство) ВВП может сильно упасть. Не особо интересовался Польшей, но быстрый рост ВВП частично может объясняться большим количеством мигрантов (в т.ч. из Украины). При этом ВВП на душу населения должен расти ещё быстрее.Если вдруг по каким-то причинам прекратится хотя бы миграция из Украины (заробитчанство) ВВП может сильно упасть.



Где-то попадалось, что несмотря на наплыв украинцев, в Польше острая нехватка рабочих специальностей.

Кажется на Лиге было. Где-то попадалось, что несмотря на наплыв украинцев, в Польше острая нехватка рабочих специальностей.Кажется на Лиге было. rjkz

Повідомлень: 15034 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7803 раз. Подякували: 4767 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 04:21 stm написав: antey1969 написав: lejko_vit написав: https://www.google.com/amp/s/thepage.ua/news/8-millionov-ukrainskih-bezhencev-vyehali-v-evropu/amp

Не те що я читав, але схожа інфо. +/- 8мил було, 5 залишилось https://www.google.com/amp/s/thepage.ua/news/8-millionov-ukrainskih-bezhencev-vyehali-v-evropu/ampНе те що я читав, але схожа інфо. +/- 8мил було, 5 залишилось

Можно еще ссылку на Телемарафон дать для полной надёжности данных.

Новостной сегмент ua доверия не вызывает, весь инфопоток контролируется и правится как надо власти. Кстати, мера во время войны вполне понятная.

Но я исхожу, что мы живём в реальном мире, а не в раскрашенном цветными фломастерами как нужно. Соответственно не нуждаюсь в натягиваемых со стороны розовых очках. Можно еще ссылку на Телемарафон дать для полной надёжности данных.Новостной сегмент ua доверия не вызывает, весь инфопоток контролируется и правится как надо власти. Кстати, мера во время войны вполне понятная.Но я исхожу, что мы живём в реальном мире, а не в раскрашенном цветными фломастерами как нужно. Соответственно не нуждаюсь в натягиваемых со стороны розовых очках.

Антей, какие должности заняли все те выехавшие люди из вашего окружения кто хочет остаться? У меня большая часть не хочет, семья которая очень хочет причём и муж и жена с ребенком пока сидят на социале. Одна девочка бухгалтер, мы её хотим оставить в Чехии, но она жалуется что денег впритык на аренду квартиры и житьё не сидит на социале. Куча работающих и нет, с детьми и без, с социалом и за свои, с нормальным образованием просто ждёт окончания войны. Антей, какие должности заняли все те выехавшие люди из вашего окружения кто хочет остаться? У меня большая часть не хочет, семья которая очень хочет причём и муж и жена с ребенком пока сидят на социале. Одна девочка бухгалтер, мы её хотим оставить в Чехии, но она жалуется что денег впритык на аренду квартиры и житьё не сидит на социале. Куча работающих и нет, с детьми и без, с социалом и за свои, с нормальным образованием просто ждёт окончания войны.



Еще раз хочу вернуться к тому, что оставшиеся в Украине воспринимают тех, кто в забугорье с некоторым раздражением.

Но и не только людей, а и сами страны, которые приняли этих людей.

Вопрос :

"Вот что все там так хорошо?"

"Есть свои плюсы, свои минусы"

"А что?"

"Да разное, но плюсы существенные, а минусы - нет"

"Ну хорошо, какие плюсы?"

"Образование детям, медицина, безопасность продуктов питания..."

"Образование в Украине намного лучше, в Америке ничему не учат, медицина одна из лучших в мире, но то что с ней сделала эта американка (очевидно имелась ввиду Супрун)...ее за это ХХХ надо. А продукты у вас все вредные - все американцы толстые"

Это человек, который не был ни разу в США, но жил 10 лет в развитой стране.



И что не понятно - на этих выходных разговаривал с двумя людьми - оба на чем свет ругают Зеленского.

Мне не совсем понятно, те, кто тут, ничего плохого о нем сказать не могут.

Это просто перманентное недовольство любой властью или есть конкретно за что его ненавидеть? МОжет чего-то отсюда не видно? Еще раз хочу вернуться к тому, что оставшиеся в Украине воспринимают тех, кто в забугорье с некоторым раздражением.Но и не только людей, а и сами страны, которые приняли этих людей.Вопрос :"Вот что все там так хорошо?""Есть свои плюсы, свои минусы""А что?""Да разное, но плюсы существенные, а минусы - нет""Ну хорошо, какие плюсы?""Образование детям, медицина, безопасность продуктов питания...""Образование в Украине намного лучше, в Америке ничему не учат, медицина одна из лучших в мире, но то что с ней сделала эта американка (очевидно имелась ввиду Супрун)...ее за это ХХХ надо. А продукты у вас все вредные - все американцы толстые"Это человек, который не был ни разу в США, но жил 10 лет в развитой стране.И что не понятно - на этих выходных разговаривал с двумя людьми - оба на чем свет ругают Зеленского.Мне не совсем понятно, те, кто тут, ничего плохого о нем сказать не могут.Это просто перманентное недовольство любой властью или есть конкретно за что его ненавидеть? МОжет чего-то отсюда не видно? rjkz

Повідомлень: 15034 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7803 раз. Подякували: 4767 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 04:55 ЛАД написав: 1. В Харьков вернулось очень много людей. Но в основном ВПЛ в Украине.

Почему бы не вернуться из-за границы? Видимо, условия заметно лучше.

2. Сколько лет "хлопцю"? Поколение лентяев? 1. В Харьков вернулось очень много людей. Но в основном ВПЛ в Украине.Почему бы не вернуться из-за границы? Видимо, условия заметно лучше.2. Сколько лет "хлопцю"? Поколение лентяев?

1. Є умовно дві категорії: ті що бігли від війни і ті, що бігли на соціал. Тому, поки йде війна в Україні а за кордоном є халявне життя ці дві категорії будуть закордоном.

2. Парубку років 30-32, дуже розумний, але дурна родина. Тому, замість дати йому можливість займатися, вирішили інакше. І навіть "с калькулятором не порахували":))) 1. Є умовно дві категорії: ті що бігли від війни і ті, що бігли на соціал. Тому, поки йде війна в Україні а за кордоном є халявне життя ці дві категорії будуть закордоном.2. Парубку років 30-32, дуже розумний, але дурна родина. Тому, замість дати йому можливість займатися, вирішили інакше. І навіть "с калькулятором не порахували":))) Wisznia2021 Повідомлень: 430 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 40 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 05:02 rjkz написав: Это просто перманентное недовольство любой властью Это просто перманентное недовольство любой властью

Є ще категорія " стійкий п"""хобот". З ними і ворогів не треба, ніяк не заспокояться. І навіть аргументи не шукають, просто люто ненавидять. Є ще категорія " стійкий п"""хобот". З ними і ворогів не треба, ніяк не заспокояться. І навіть аргументи не шукають, просто люто ненавидять. Wisznia2021 Повідомлень: 430 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 40 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 05:33 ЛАД написав: 2. Сколько лет "хлопцю"? Поколение лентяев? 2. Сколько лет "хлопцю"? Поколение лентяев?

"меня девушки не любят" "меня девушки не любят" Starikan 2 Повідомлень: 19591 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2544 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 05:37 BIGor написав: Машина, символ успіху

Надіюсь не така? https://www.olx.pl/d/oferta/deo-matiz-2 ... WlvKG.html Машина, символ успіхуНадіюсь не така?

Для меня - в самый раз, ездить на садовый участок в Харькове. 5 км в оба конца (из них 2 по грунтовке), как-нибудь довезет Для меня - в самый раз, ездить на садовый участок в Харькове. 5 км в оба конца (из них 2 по грунтовке), как-нибудь довезет Starikan 2 Повідомлень: 19591 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2544 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 05:55 rjkz написав: Это просто перманентное недовольство любой властью Это просто перманентное недовольство любой властью

В основе - да.

И это имхо связано с нищетой основной массы народа, тянущейся с незапамятных времен. Ненависть к пробившимся "наверх" (в любых смыслах), которую вовсю эксплуатируют СМИ и ненавидимые мной соцсети.



И пусть простит меня пани Вишня, но мне и моим друзьям и коллегам по работе даже в голову не приходило голосовать за Зе. Просто априори. Сейчас я отношусь к нему нейтрально, да и меня, помимо военных новостей, никакие игры в верхах не интересуют. В основе - да.И это имхо связано с нищетой основной массы народа, тянущейся с незапамятных времен. Ненависть к пробившимся "наверх" (в любых смыслах), которую вовсю эксплуатируют СМИ и ненавидимые мной соцсети.И пусть простит меня пани Вишня, но мне и моим друзьям и коллегам по работе даже в голову не приходило голосовать за Зе. Просто априори. Сейчас я отношусь к нему нейтрально, да и меня, помимо военных новостей, никакие игры в верхах не интересуют. Starikan 2 Повідомлень: 19591 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2544 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 06:17 stm написав: fler написав: stm написав: Антей, какие должности заняли все те выехавшие люди из вашего окружения кто хочет остаться? У меня большая часть не хочет... Куча работающих и нет, с детьми и без, с социалом и за свои, с нормальным образованием просто ждёт окончания войны. Антей, какие должности заняли все те выехавшие люди из вашего окружения кто хочет остаться? У меня большая часть не хочет... Куча работающих и нет, с детьми и без, с социалом и за свои, с нормальным образованием просто ждёт окончания войны.

stm, чому люди хочуть повернутися? Або чому не хочуть залишитись? Що не влаштовує у Чехії? stm, чому люди хочуть повернутися? Або чому не хочуть залишитись? Що не влаштовує у Чехії?

Большая часть скучает за домом и налаженной жизнью. Не каждому баобабу понравилось бы быть пересаженным в Норвегию. Страна хорошая, но пустыня ближе и понятней ))) Большая часть скучает за домом и налаженной жизнью. Не каждому баобабу понравилось бы быть пересаженным в Норвегию. Страна хорошая, но пустыня ближе и понятней )))



То есть, психологический фактор.

В психологической стадии адаптации есть этап когда тянет обратно.

Потом проходит. То есть, психологический фактор.В психологической стадии адаптации есть этап когда тянет обратно.Потом проходит. rjkz

Повідомлень: 15034 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7803 раз. Подякували: 4767 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 06:31 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Где-то попадалось, что несмотря на наплыв украинцев, в Польше острая нехватка рабочих специальностей.

Кажется на Лиге было. Где-то попадалось, что несмотря на наплыв украинцев, в Польше острая нехватка рабочих специальностей.Кажется на Лиге было.

Фінанс передруковував також з Rzeczpospolita:



«Майже всі галузі, які використовують низькокваліфіковану та фізичну працю, сильно залежать від іноземців. Починаючи від металургійної, будівельної та суднобудівної галузей і закінчуючи логістикою, м’ясопереробною, рибною, електронною та легкою промисловістю, де залежність від іноземних працівників перевищує навіть 50%» Українців уже не вистачає: Польщі потрібний ще мільйон робітників https://news.finance.ua/ua/ukrainciv-uz ... robitnykiv «Майже всі галузі, які використовують низькокваліфіковану та фізичну працю, сильно залежать від іноземців. Починаючи від металургійної, будівельної та суднобудівної галузей і закінчуючи логістикою, м’ясопереробною, рибною, електронною та легкою промисловістю, де залежність від іноземних працівників перевищує навіть 50%»

Тесть мій нещодавно їздив через Польщу в Бельгію і вернувся з переконанням, що Україна Польщу майже наздогнала, а оцінював будинки тут і там, тачки на око. І пояснити йому що розрив у ВВП на душу населення тільки зростав за 30 років мені не вдалося. Фінанс передруковував також з Rzeczpospolita:Тесть мій нещодавно їздив через Польщу в Бельгію і вернувся з переконанням, що Україна Польщу майже наздогнала, а оцінював будинки тут і там, тачки на око. І пояснити йому що розрив у ВВП на душу населення тільки зростав за 30 років мені не вдалося. Ой+

Повідомлень: 5987 З нами з: 19.04.12 Подякував: 86 раз. Подякували: 921 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 968969970971 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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