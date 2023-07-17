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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 лип, 2023 07:27
Ой+ написав: rjkz написав:
Где-то попадалось, что несмотря на наплыв украинцев, в Польше острая нехватка рабочих специальностей.
Кажется на Лиге было.
Фінанс передруковував також з Rzeczpospolita:
Українців уже не вистачає: Польщі потрібний ще мільйон робітників https://news.finance.ua/ua/ukrainciv-uz ... robitnykiv
«Майже всі галузі, які використовують низькокваліфіковану та фізичну працю, сильно залежать від іноземців. Починаючи від металургійної, будівельної та суднобудівної галузей і закінчуючи логістикою, м’ясопереробною, рибною, електронною та легкою промисловістю, де залежність від іноземних працівників перевищує навіть 50%»
Тесть мій нещодавно їздив через Польщу в Бельгію і вернувся з переконанням, що Україна Польщу майже наздогнала, а оцінював будинки тут і там, тачки на око. І пояснити йому що розрив у ВВП на душу населення тільки зростав за 30 років мені не вдалося.
Ну якщо оцінювати по кількості преміальних автомобілів і величині та "багатості" будинків в Кончі-Заспі - то вже давно обігнала. Якщо по іншим показникам (як от розмір пенсії, фондовий ринок, громадський транспорт ітд) - то просто прірва між країнами.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 07:30
Wisznia2021 написав: ЛАД написав:
1. В Харьков вернулось очень много людей. Но в основном ВПЛ в Украине.
Почему бы не вернуться из-за границы? Видимо, условия заметно лучше.
2. Сколько лет "хлопцю"? Поколение лентяев?
1. Є умовно дві категорії: ті що бігли від війни і ті, що бігли на соціал. Тому, поки йде війна в Україні а за кордоном є халявне життя ці дві категорії будуть закордоном.
2. Парубку років 30-32, дуже розумний
, але дурна родина. Тому, замість дати йому можливість займатися, вирішили інакше. І навіть "с калькулятором не порахували":)))
Ага, дуже "розумний", але основна мета в житті - автомобіль або сидіння на соціалі
. Тобто там про допомогу рідним і близьким або донати для перемоги взагалі не йдеться.
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