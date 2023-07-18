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#<1 ... 969970971972 Додано: Вів 18 лип, 2023 07:27 Ой+ написав: rjkz написав: Где-то попадалось, что несмотря на наплыв украинцев, в Польше острая нехватка рабочих специальностей.

Кажется на Лиге было. Где-то попадалось, что несмотря на наплыв украинцев, в Польше острая нехватка рабочих специальностей.Кажется на Лиге было.

Фінанс передруковував також з Rzeczpospolita:



«Майже всі галузі, які використовують низькокваліфіковану та фізичну працю, сильно залежать від іноземців. Починаючи від металургійної, будівельної та суднобудівної галузей і закінчуючи логістикою, м’ясопереробною, рибною, електронною та легкою промисловістю, де залежність від іноземних працівників перевищує навіть 50%» Українців уже не вистачає: Польщі потрібний ще мільйон робітників https://news.finance.ua/ua/ukrainciv-uz ... robitnykiv «Майже всі галузі, які використовують низькокваліфіковану та фізичну працю, сильно залежать від іноземців. Починаючи від металургійної, будівельної та суднобудівної галузей і закінчуючи логістикою, м’ясопереробною, рибною, електронною та легкою промисловістю, де залежність від іноземних працівників перевищує навіть 50%»

Тесть мій нещодавно їздив через Польщу в Бельгію і вернувся з переконанням, що Україна Польщу майже наздогнала, а оцінював будинки тут і там, тачки на око. І пояснити йому що розрив у ВВП на душу населення тільки зростав за 30 років мені не вдалося. Фінанс передруковував також з Rzeczpospolita:Тесть мій нещодавно їздив через Польщу в Бельгію і вернувся з переконанням, що Україна Польщу майже наздогнала, а оцінював будинки тут і там, тачки на око. І пояснити йому що розрив у ВВП на душу населення тільки зростав за 30 років мені не вдалося.

Ну якщо оцінювати по кількості преміальних автомобілів і величині та "багатості" будинків в Кончі-Заспі - то вже давно обігнала. Якщо по іншим показникам (як от розмір пенсії, фондовий ринок, громадський транспорт ітд) - то просто прірва між країнами. Ну якщо оцінювати по кількості преміальних автомобілів і величині та "багатості" будинків в Кончі-Заспі - то вже давно обігнала. Якщо по іншим показникам (як от розмір пенсії, фондовий ринок, громадський транспорт ітд) - то просто прірва між країнами. BIGor

Повідомлень: 7909 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1199 раз. Подякували: 1622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 07:30 Wisznia2021 написав: ЛАД написав: 1. В Харьков вернулось очень много людей. Но в основном ВПЛ в Украине.

Почему бы не вернуться из-за границы? Видимо, условия заметно лучше.

2. Сколько лет "хлопцю"? Поколение лентяев? 1. В Харьков вернулось очень много людей. Но в основном ВПЛ в Украине.Почему бы не вернуться из-за границы? Видимо, условия заметно лучше.2. Сколько лет "хлопцю"? Поколение лентяев?

1. Є умовно дві категорії: ті що бігли від війни і ті, що бігли на соціал. Тому, поки йде війна в Україні а за кордоном є халявне життя ці дві категорії будуть закордоном.

2. Парубку років 30-32, дуже розумний, але дурна родина. Тому, замість дати йому можливість займатися, вирішили інакше. І навіть "с калькулятором не порахували":))) 1. Є умовно дві категорії: ті що бігли від війни і ті, що бігли на соціал. Тому, поки йде війна в Україні а за кордоном є халявне життя ці дві категорії будуть закордоном.2. Парубку років 30-32,, але дурна родина. Тому, замість дати йому можливість займатися, вирішили інакше. І навіть "с калькулятором не порахували":)))

Ага, дуже "розумний", але основна мета в житті - автомобіль або сидіння на соціалі. Тобто там про допомогу рідним і близьким або донати для перемоги взагалі не йдеться. Ага, дуже "розумний", але основна мета в житті -. Тобто там про допомогу рідним і близьким або донати для перемоги взагалі не йдеться. BIGor

Повідомлень: 7909 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1199 раз. Подякували: 1622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 08:25 Еміграція, заробітчанство: повернення в Україну.



Це питання жваво обговорюється - і дуже цікаво.

Допомогти знайти правильну точну відповідь допоможе - як не дивно - точна наука.



В розділі "Теоретична механіка" є вкрай важливе питання: "Статично визначені та статично невизначені задачі".

Тут розуміють таке: чи вистачить рівнянь рівноваги статики, які описують рівновагу точки або тіла під дією прикладених сил, для визначення невідомих реакцій в"язів.

Розвиток"язок є можливим, якщо кількість невідомих величин реакцій в"язів дорівнює кількості рівнянь, якими можна описати рівновагу точки або тіла.

Якщо рівнянь менше кількості невідомих - роз"язати задачу апріорі неможливо. Як не намагайся.

Інколи - але не завжди - для розкриття невизначеності вдається скласти додаткове рівняння, наприклад, рівняння температурних деформації тіла (залучення знань з інших розділів науки).



Тут - в цьому соціальному питанні - все фактично співпадає на 100%: не вистачає умов/даних/чинників для точного визначення:

- яка частка людей знає мову країни тимчасово перебування або здатна вивчити таку мову;

- яка частка людей скористається унікальною можливістю стати громадянином іншої країни - незважаючи на труднощі;

- яка частка людей зможе "знайти себе", свої здібності в іншому соціально-економічному середовищі;

- яка частка людей буде задовольнятися мінімальними прибутками, яких - можливо - буде вистачати виключно на скромне харчування та скромне проживання;

- яка частка людей зможе заснувати власне підприємство, фірму або створити/придумати/відкрити щось таке, за що заплатять гроші;

- яка частка людей буде отримувати допомогу - психологічну та матеріальну - від родичів/приятелів;

- яка частка людей погодиться "затягнути паски" заради навчання дітей та іх майбутнього;

- яка частка людей буде розуміти, що те ВАТ або підприємство, яке вони заснували, не зможе працювати без їх присутності;

- яка частка....

- головне: коли закінчиться війна.



Задача "статично невизначена". Намагатися її розв"язати можна, дописи та думки цікаві - але розв"язок отримати неможливо.

Висновок: обговорювати можна - рішення знайти неможливо. Ніяк.

Які б дані "соціальних опитувань" не наводили б... akurt

Повідомлень: 8015 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3196 раз. Подякували: 1087 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 08:35 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: "Ну хорошо, какие плюсы?"

"Образование детям, медицина, безопасность продуктов питания..."

"Образование в Украине намного лучше, в Америке ничему не учат, медицина одна из лучших в мире, но то что с ней сделала эта американка (очевидно имелась ввиду Супрун)...ее за это ХХХ надо. А продукты у вас все вредные - все американцы толстые" "Ну хорошо, какие плюсы?""Образование детям, медицина, безопасность продуктов питания...""Образование в Украине намного лучше, в Америке ничему не учат, медицина одна из лучших в мире, но то что с ней сделала эта американка (очевидно имелась ввиду Супрун)...ее за это ХХХ надо. А продукты у вас все вредные - все американцы толстые"

При вказанні таких плюсів слід зазначати конкретні умови в якій "ціновій категорії" відбувається порівняння: Цілком можу погодитись з плюсами в категорії середній клас+ (скажімо для тих, хто може на освіту, медицину і т.д. витрачати $1000+ в місяць)

А от в бюджетних категоріях в багатьох країнах закордоном все дуже погано і з освітою і особливо з медициною. І ми, нажаль, слідуємо їх моделі "оптимізації", яка звісно знижую бюджетні витрати, але суттєво погіршує доступність для пересічних і прямо вбиває село. При вказанні таких плюсів слід зазначати конкретні умови в якій "ціновій категорії" відбувається порівняння: Цілком можу погодитись з плюсами в категорії середній клас+ (скажімо для тих, хто може на освіту, медицину і т.д. витрачати $1000+ в місяць)А от в бюджетних категоріях в багатьох країнах закордоном все дуже погано і з освітою і особливо з медициною. І ми, нажаль, слідуємо їх моделі "оптимізації", яка звісно знижую бюджетні витрати, але суттєво погіршує доступність для пересічних і прямо вбиває село. Дюрі-бачі

Повідомлень: 980 З нами з: 29.07.22 Подякував: 112 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 08:55 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: - головне: коли закінчиться війна. - головне: коли закінчиться війна.

і не менш важливо як закінчиться, чи не буде загрози її повторення. і не менш важливо як закінчиться, чи не буде загрози її повторення. Дюрі-бачі

Повідомлень: 980 З нами з: 29.07.22 Подякував: 112 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 09:29 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Ну якщо оцінювати по кількості преміальних автомобілів і величині та "багатості" будинків в Кончі-Заспі - то вже давно обігнала. Якщо по іншим показникам (як от розмір пенсії, фондовий ринок, громадський транспорт ітд) - то просто прірва між країнами. Ну якщо оцінювати по кількості преміальних автомобілів і величині та "багатості" будинків в Кончі-Заспі - то вже давно обігнала. Якщо по іншим показникам (як от розмір пенсії, фондовий ринок, громадський транспорт ітд) - то просто прірва між країнами.

Тесть з смт.Богородчани і там чимало людей має квартиру+ 2-4 поверховий особняк, багато вихідців у Чікаго, хто працював на газосховищі, мали чималі зарплати-пенсії, тому десь локально досить непогана картина, хоч не Конча-Заспа.

А так в цілому статистика зовсім не на користь України і на жаль тенденція на поглиблення різниці. Ще і тепер і так розбомблена Україна інтенсивніше постачає людські ресурси в ту ж Польщу і далі. Тесть з смт.Богородчани і там чимало людей має квартиру+ 2-4 поверховий особняк, багато вихідців у Чікаго, хто працював на газосховищі, мали чималі зарплати-пенсії, тому десь локально досить непогана картина, хоч не Конча-Заспа.А так в цілому статистика зовсім не на користь України і на жаль тенденція на поглиблення різниці. Ще і тепер і так розбомблена Україна інтенсивніше постачає людські ресурси в ту ж Польщу і далі. Ой+

Повідомлень: 5988 З нами з: 19.04.12 Подякував: 86 раз. Подякували: 921 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 09:42 Дюрі-бачі написав: akurt написав: - головне: коли закінчиться війна. - головне: коли закінчиться війна.

і не менш важливо як закінчиться, чи не буде загрози її повторення. і не менш важливо як закінчиться, чи не буде загрози її повторення.

а какие есть варианты? дошли до Керчи и зажили долго и счастливо?) или сразу до красной площади? как показала история, Южная Корея это удачный вариант, но такого ещё нужно добиться, вероятнее может быть и хуже

в разрезе миграции имеет смысл смотреть как жилось корейцам которые остались и которые оказались в США, там тоже им приходилось отстреливаться



и по валютному курсу, условиям труда также а какие есть варианты? дошли до Керчи и зажили долго и счастливо?) или сразу до красной площади? как показала история, Южная Корея это удачный вариант, но такого ещё нужно добиться, вероятнее может быть и хужев разрезе миграции имеет смысл смотреть как жилось корейцам которые остались и которые оказались в США, там тоже им приходилось отстреливатьсяи по валютному курсу, условиям труда также nekefer

Повідомлень: 575 З нами з: 24.10.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 09:50 rjkz написав: ЛАД написав: flyman написав: На даний момент в РП ВВР росте найшибче, але кордон із РФ, сувалківський коридор ... і в один момент "майбутнє Європи" іде по варенику На даний момент в РП ВВР росте найшибче, але кордон із РФ, сувалківський коридор ... і в один момент "майбутнє Європи" іде по варенику

Не особо интересовался Польшей, но быстрый рост ВВП частично может объясняться большим количеством мигрантов (в т.ч. из Украины). При этом ВВП на душу населения должен расти ещё быстрее.

Если вдруг по каким-то причинам прекратится хотя бы миграция из Украины (заробитчанство) ВВП может сильно упасть. Не особо интересовался Польшей, но быстрый рост ВВП частично может объясняться большим количеством мигрантов (в т.ч. из Украины). При этом ВВП на душу населения должен расти ещё быстрее.Если вдруг по каким-то причинам прекратится хотя бы миграция из Украины (заробитчанство) ВВП может сильно упасть.



Где-то попадалось, что несмотря на наплыв украинцев, в Польше острая нехватка рабочих специальностей.

Кажется на Лиге было. Где-то попадалось, что несмотря на наплыв украинцев, в Польше острая нехватка рабочих специальностей.Кажется на Лиге было.

так то ж "наплив" а не "заробітчани" так то ж "наплив" а не "заробітчани" flyman

Повідомлень: 31941 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1518 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 969970971972 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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