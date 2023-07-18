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ЛАД написав:1. В Харьков вернулось очень много людей. Но в основном ВПЛ в Украине. Почему бы не вернуться из-за границы? Видимо, условия заметно лучше. 2. Сколько лет "хлопцю"? Поколение лентяев?
1. Є умовно дві категорії: ті що бігли від війни і ті, що бігли на соціал. Тому, поки йде війна в Україні а за кордоном є халявне життя ці дві категорії будуть закордоном. 2. Парубку років 30-32, дуже розумний, але дурна родина. Тому, замість дати йому можливість займатися, вирішили інакше. І навіть "с калькулятором не порахували":)))
Ага, дуже "розумний", але основна мета в житті - автомобіль або сидіння на соціалі. Тобто там про допомогу рідним і близьким або донати для перемоги взагалі не йдеться.
Це питання жваво обговорюється - і дуже цікаво. Допомогти знайти правильну точну відповідь допоможе - як не дивно - точна наука.
В розділі "Теоретична механіка" є вкрай важливе питання: "Статично визначені та статично невизначені задачі". Тут розуміють таке: чи вистачить рівнянь рівноваги статики, які описують рівновагу точки або тіла під дією прикладених сил, для визначення невідомих реакцій в"язів. Розвиток"язок є можливим, якщо кількість невідомих величин реакцій в"язів дорівнює кількості рівнянь, якими можна описати рівновагу точки або тіла. Якщо рівнянь менше кількості невідомих - роз"язати задачу апріорі неможливо. Як не намагайся. Інколи - але не завжди - для розкриття невизначеності вдається скласти додаткове рівняння, наприклад, рівняння температурних деформації тіла (залучення знань з інших розділів науки).
Тут - в цьому соціальному питанні - все фактично співпадає на 100%: не вистачає умов/даних/чинників для точного визначення: - яка частка людей знає мову країни тимчасово перебування або здатна вивчити таку мову; - яка частка людей скористається унікальною можливістю стати громадянином іншої країни - незважаючи на труднощі; - яка частка людей зможе "знайти себе", свої здібності в іншому соціально-економічному середовищі; - яка частка людей буде задовольнятися мінімальними прибутками, яких - можливо - буде вистачати виключно на скромне харчування та скромне проживання; - яка частка людей зможе заснувати власне підприємство, фірму або створити/придумати/відкрити щось таке, за що заплатять гроші; - яка частка людей буде отримувати допомогу - психологічну та матеріальну - від родичів/приятелів; - яка частка людей погодиться "затягнути паски" заради навчання дітей та іх майбутнього; - яка частка людей буде розуміти, що те ВАТ або підприємство, яке вони заснували, не зможе працювати без їх присутності; - яка частка.... - головне: коли закінчиться війна.
Задача "статично невизначена". Намагатися її розв"язати можна, дописи та думки цікаві - але розв"язок отримати неможливо. Висновок: обговорювати можна - рішення знайти неможливо. Ніяк. Які б дані "соціальних опитувань" не наводили б...
rjkz написав:"Ну хорошо, какие плюсы?" "Образование детям, медицина, безопасность продуктов питания..." "Образование в Украине намного лучше, в Америке ничему не учат, медицина одна из лучших в мире, но то что с ней сделала эта американка (очевидно имелась ввиду Супрун)...ее за это ХХХ надо. А продукты у вас все вредные - все американцы толстые"
При вказанні таких плюсів слід зазначати конкретні умови в якій "ціновій категорії" відбувається порівняння: Цілком можу погодитись з плюсами в категорії середній клас+ (скажімо для тих, хто може на освіту, медицину і т.д. витрачати $1000+ в місяць) А от в бюджетних категоріях в багатьох країнах закордоном все дуже погано і з освітою і особливо з медициною. І ми, нажаль, слідуємо їх моделі "оптимізації", яка звісно знижую бюджетні витрати, але суттєво погіршує доступність для пересічних і прямо вбиває село.
BIGor написав:Ну якщо оцінювати по кількості преміальних автомобілів і величині та "багатості" будинків в Кончі-Заспі - то вже давно обігнала. Якщо по іншим показникам (як от розмір пенсії, фондовий ринок, громадський транспорт ітд) - то просто прірва між країнами.
Тесть з смт.Богородчани і там чимало людей має квартиру+ 2-4 поверховий особняк, багато вихідців у Чікаго, хто працював на газосховищі, мали чималі зарплати-пенсії, тому десь локально досить непогана картина, хоч не Конча-Заспа. А так в цілому статистика зовсім не на користь України і на жаль тенденція на поглиблення різниці. Ще і тепер і так розбомблена Україна інтенсивніше постачає людські ресурси в ту ж Польщу і далі.
і не менш важливо як закінчиться, чи не буде загрози її повторення.
а какие есть варианты? дошли до Керчи и зажили долго и счастливо?) или сразу до красной площади? как показала история, Южная Корея это удачный вариант, но такого ещё нужно добиться, вероятнее может быть и хуже в разрезе миграции имеет смысл смотреть как жилось корейцам которые остались и которые оказались в США, там тоже им приходилось отстреливаться и по валютному курсу, условиям труда также
flyman написав:На даний момент в РП ВВР росте найшибче, але кордон із РФ, сувалківський коридор ... і в один момент "майбутнє Європи" іде по варенику
Не особо интересовался Польшей, но быстрый рост ВВП частично может объясняться большим количеством мигрантов (в т.ч. из Украины). При этом ВВП на душу населения должен расти ещё быстрее. Если вдруг по каким-то причинам прекратится хотя бы миграция из Украины (заробитчанство) ВВП может сильно упасть.
Где-то попадалось, что несмотря на наплыв украинцев, в Польше острая нехватка рабочих специальностей. Кажется на Лиге было.
так то ж "наплив" а не "заробітчани", rjkz роками готувався свідомо до еміграції, думаю, що там мало таких, в основному: "всі біжуть і я біжу"
rjkz написав:Еще раз хочу вернуться к тому, что оставшиеся в Украине воспринимают тех, кто в забугорье с некоторым раздражением. Но и не только людей, а и сами страны, которые приняли этих людей. Вопрос : "Вот что все там так хорошо?" "Есть свои плюсы, свои минусы" "А что?" "Да разное, но плюсы существенные, а минусы - нет" "Ну хорошо, какие плюсы?" "Образование детям, медицина, безопасность продуктов питания..." "Образование в Украине намного лучше, в Америке ничему не учат, медицина одна из лучших в мире, но то что с ней сделала эта американка (очевидно имелась ввиду Супрун)...ее за это ХХХ надо. А продукты у вас все вредные - все американцы толстые" Это человек, который не был ни разу в США, но жил 10 лет в развитой стране.
И что не понятно - на этих выходных разговаривал с двумя людьми - оба на чем свет ругают Зеленского. Мне не совсем понятно, те, кто тут, ничего плохого о нем сказать не могут. Это просто перманентное недовольство любой властью или есть конкретно за что его ненавидеть? МОжет чего-то отсюда не видно?
Та конечно, каждый африканский баобаб просто мечтает стать норвежским мхом, там ведь и медицина и образование. Это другие оставшиеся африканские баобабы просто завидуют ))) 80% баобабов просто станут счастливым, норвежским мхом, для мха созданы все условия ж )))
stm написав:Та конечно, каждый африканский баобаб просто мечтает стать норвежским мхом, там ведь и медицина и образование. Это другие оставшиеся африканские баобабы просто завидуют ))) 80% баобабов просто станут счастливым, норвежским мхом, для мха созданы все условия ж )))
Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?")))