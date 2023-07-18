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#<1 ... 970971972973 Додано: Вів 18 лип, 2023 10:56 fler , Успіх ніколи не був так близько до своєї мрії стати лендлордом без особливих зусиль.

Причому близько також і територіально! 😄 Hotab Повідомлень: 9476 З нами з: 15.02.09 Подякував: 593 раз. Подякували: 2025 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 11:18 Hotab написав: fler , Успіх ніколи не був так близько до своєї мрії стати лендлордом без особливих зусиль.

Причому близько також і територіально! 😄 , Успіх ніколи не був так близько до своєї мрії стати лендлордом без особливих зусиль.Причому близько також і територіально! 😄

Якщо об"єктивно, якщо Ви маєте на увазі учасника форуму з ніком "Успіх" - то Успіху ПРАВИЛЬНО надали цілу купу медалей на форумі і саме він повинен бути зразком для інших:

- сам - як Приватний підприємець - став на ноги. Не крав бюджетні кошти та не брав хабарів. Напружено працював.

- сам заробив на свою першу квартиру і сам - з батьком - зробив в ній ремонт.

- виховує двох синів. Жонатий на вчительці школи.

- сам дуже довго думав про інвестціі - ми тут обговорювали - влазити йому в кредит, чи не влазити. НЕ ВЛІЗ.

- сам пішов на фронт і вже 15 місяців - в окопах.

Повага+повага+повага. Якщо об"єктивно, якщо Ви маєте на увазі учасника форуму з ніком "" - то Успіху ПРАВИЛЬНО надали цілу купу медалей на форумі і саме він повинен бути зразком для інших:- як Приватний підприємець - став на ноги. Не крав бюджетні кошти та не брав хабарів. Напружено працював.заробив на свою першу квартиру і- з батьком - зробив в ній ремонт.- виховує двох синів. Жонатий на вчительці школи.дуже довго думав про інвестціі - ми тут обговорювали - влазити йому в кредит, чи не влазити. НЕ ВЛІЗ.Повага+повага+повага. akurt

Повідомлень: 8017 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3200 раз. Подякували: 1087 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 11:26 Еміграція, заробітчанство.

News from Sweden.



Зранку надіслала наша людина, яка мешкає вже років 5 в Стокгольмі.

На тему про "повернення".

Цитата:

"К нам столько треша понаехало (не женщины и дети, а те мужики кто во время свалил), их цель: пока виза для работы не нужна, заработать "по-чёрному" денег и сразу после войны в Украину вернуться.

Паралельно расказуя, какая херовая Швеция, и как тут все по другому".

(кінець цитати) akurt

Повідомлень: 8017 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3200 раз. Подякували: 1087 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 970971972973 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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