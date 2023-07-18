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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 970971972973
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 10:56

fler , Успіх ніколи не був так близько до своєї мрії стати лендлордом без особливих зусиль.
Причому близько також і територіально! 😄
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 11:18

  Hotab написав:fler , Успіх ніколи не був так близько до своєї мрії стати лендлордом без особливих зусиль.
Причому близько також і територіально! 😄

Якщо об"єктивно, якщо Ви маєте на увазі учасника форуму з ніком "Успіх" - то Успіху ПРАВИЛЬНО надали цілу купу медалей на форумі і саме він повинен бути зразком для інших:
- сам - як Приватний підприємець - став на ноги. Не крав бюджетні кошти та не брав хабарів. Напружено працював.
- сам заробив на свою першу квартиру і сам - з батьком - зробив в ній ремонт.
- виховує двох синів. Жонатий на вчительці школи.
- сам дуже довго думав про інвестціі - ми тут обговорювали - влазити йому в кредит, чи не влазити. НЕ ВЛІЗ.
- сам пішов на фронт і вже 15 місяців - в окопах.
Повага+повага+повага.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 11:26

Еміграція, заробітчанство.
News from Sweden.

Зранку надіслала наша людина, яка мешкає вже років 5 в Стокгольмі.
На тему про "повернення".
Цитата:
"К нам столько треша понаехало (не женщины и дети, а те мужики кто во время свалил), их цель: пока виза для работы не нужна, заработать "по-чёрному" денег и сразу после войны в Украину вернуться.
Паралельно расказуя, какая херовая Швеция, и как тут все по другому".
(кінець цитати)
akurt
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  #<1 ... 970971972973
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