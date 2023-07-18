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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 лип, 2023 10:15
Ну в Польщі некваліфікована і оплачується так собі. Або вджобувати треба конкретно. А хто заточений на трудові подвиги, той вже давно в США, Канаді, на крайняк в Німеччині.
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gonchik74
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Додано: Вів 18 лип, 2023 10:21
rjkz написав:
Еще раз хочу вернуться к тому, что оставшиеся в Украине воспринимают тех, кто в забугорье с некоторым раздражением.
Но и не только людей, а и сами страны, которые приняли этих людей.
Вопрос :
"Вот что все там так хорошо?"
"Есть свои плюсы, свои минусы"
"А что?"
"Да разное, но плюсы существенные, а минусы - нет"
"Ну хорошо, какие плюсы?"
"Образование детям, медицина, безопасность продуктов питания..."
"Образование в Украине намного лучше, в Америке ничему не учат, медицина одна из лучших в мире, но то что с ней сделала эта американка (очевидно имелась ввиду Супрун)...ее за это ХХХ надо. А продукты у вас все вредные - все американцы толстые"
Это человек, который не был ни разу в США, но жил 10 лет в развитой стране.
И что не понятно - на этих выходных разговаривал с двумя людьми - оба на чем свет ругают Зеленского.
Мне не совсем понятно, те, кто тут, ничего плохого о нем сказать не могут.
Это просто перманентное недовольство любой властью или есть конкретно за что его ненавидеть? МОжет чего-то отсюда не видно?
Та конечно, каждый африканский баобаб просто мечтает стать норвежским мхом, там ведь и медицина и образование. Это другие оставшиеся африканские баобабы просто завидуют ))) 80% баобабов просто станут счастливым, норвежским мхом, для мха созданы все условия ж )))
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stm
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Додано: Вів 18 лип, 2023 10:35
stm написав:
Та конечно, каждый африканский баобаб просто мечтает стать норвежским мхом, там ведь и медицина и образование. Это другие оставшиеся африканские баобабы просто завидуют ))) 80% баобабов просто станут счастливым, норвежским мхом, для мха созданы все условия ж )))
Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?")))
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fler
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Додано: Вів 18 лип, 2023 10:56
fler , Успіх ніколи не був так близько до своєї мрії стати лендлордом без особливих зусиль.
Причому близько також і територіально! 😄
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Hotab
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Додано: Вів 18 лип, 2023 11:18
Hotab написав:fler
, Успіх ніколи не був так близько до своєї мрії стати лендлордом без особливих зусиль.
Причому близько також і територіально! 😄
Якщо об"єктивно, якщо Ви маєте на увазі учасника форуму з ніком "Успіх
" - то Успіху ПРАВИЛЬНО надали цілу купу медалей на форумі і саме він повинен бути зразком для інших:
- сам
- як Приватний підприємець - став на ноги. Не крав бюджетні кошти та не брав хабарів. Напружено працював.
- сам
заробив на свою першу квартиру і сам
- з батьком - зробив в ній ремонт.
- виховує двох синів. Жонатий на вчительці школи.
- сам
дуже довго думав про інвестціі - ми тут обговорювали - влазити йому в кредит, чи не влазити. НЕ ВЛІЗ.
- сам пішов на фронт і вже 15 місяців - в окопах.
Повага+повага+повага.
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akurt
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Додано: Вів 18 лип, 2023 11:26
Еміграція, заробітчанство.
News from Sweden.
Зранку надіслала наша людина, яка мешкає вже років 5 в Стокгольмі.
На тему про "повернення".
Цитата:
"К нам столько треша понаехало (не женщины и дети, а те мужики кто вовремя свалил), их цель: пока виза для работы не нужна, заработать "по-чёрному" денег и сразу после войны в Украину вернуться.
Паралельно расказуя, какая херовая Швеция, и как тут все по другому".
(кінець цитати)
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Додано: Вів 18 лип, 2023 11:27
akurt , наче все слушно… не зрозумів тільки за вчительку… Це йому плюс, мінус чи що?
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Hotab
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Додано: Вів 18 лип, 2023 11:53
Hotab написав:akurt
, наче все слушно… не зрозумів тільки за вчительку… Це йому плюс, мінус чи що?
В даному випадку реальний "плюс" - вчителі дбають про ЧУЖИХ дітей за сміхотворну зарплатню.
А робота важка: і "горлова
" (є такий термін у викладачів, це коли весь час працюєш із учнями/студентами в аудиторі/класі), і паперова, і нервова.
В дипломі моєї жінки записано: "Фізик, викладач". Жодного дня не працювала ні фізиком, ні викладчем.
Тому так. Плюс.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 12:01
stm написав:
.............
Та конечно, каждый африканский баобаб просто мечтает стать норвежским мхом, там ведь и медицина и образование. Это другие оставшиеся африканские баобабы просто завидуют ))) 80% баобабов просто станут счастливым, норвежским мхом, для мха созданы все условия ж )))
Баобаб, который в Африке нашёл тёплое место и хорошо живёт, конечно, не завидует.
80% баобабов, которые такого местечка не нашли и не могут вырасти выше травы, могут завидовать.fler
правильно написала:
Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?")))
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 18 лип, 2023 12:20, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Додано: Вів 18 лип, 2023 12:18
rjkz написав: ЛАД написав:rjkz
Спасибо.
Прочитал статью и посмотрел видео.
По видео не во всём согласен. У него подход как на валютной ветке с предсказанием курса валют - то ли будет, то ли нет. Угадать, как лучше, как правильно, сложно. В частности евреи. выехавшие из Германии и Австрии в другие страны, далеко не всегда выиграли. Оказалось, что ещё нужно было угадать
, в какую страну выезжать. Выиграли, например, те, кто выехал в Данию и (совершенно неожиданно) в Болгарию. Но большинство выехавших попали в те же лагеря и в то же время, что и оставшиеся.
По статье. Удивил выбор Швейцарии. Достаточно дорогая страна и, по-моему, заработать на жизнь там сложнее. Возможно, ошибаюсь?
Вы понимаете, однозначно со 100% вероятности прогнозировать будущее невозможно.
Это видео вышло примерно за месяц до начала войны.
Он дал алгоритм действий, который каждый волен принять или нет.
Насчет евреев, говорить что кого-то постигла тяжелая судьба вне Германии и этим оправдывать нерешительность драпать от гитлера? Ну такое. Как говорится, кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдания.
Вы меня неправильно поняли. Или я неточно выразился. Насчёт евреев я писал о том, что им просто некуда было выезжать. И, кроме того, бросить налаженную жизнь и ехать куда-то с мутными перспективами перспектива так себе.
Вы не один день готовились к выезду и примерно представляли перспективы - и сложности, и возможности.
Для меня было однозначным, что меня не устраивает подвергать опасности от росийского вторжения жизнь членов моей семьи.
Но такое не всем надо, некоторые привыкли к ракетным атакам и любые разговоры о релокации и тех кто уехал вызывают у них высокую степень раздражения.
Возможно, это до тех пор, пока не коснулось их лично. Как Веее, например.
А тех, кого убила очередная ракета или дрон, уже и не переспросишь или они переиграли-бы все заново. Жизнь, не компьютерная игра, фунции "СЕЙВ" не предусмотрено.
К ракетным атакам никто не привык. Можно не обращать внимания, но на психику действует. Пусть даже подсознательно.
Но до 24.02 очень многие не верили в возможность полномасштабной войны. Я, например, был убеждён, что это невозможно. Допускал ввод войск в ЛДНР, попытки расширить эти "республики", но не такое, как произошло. Я расценивал такую войну как глупость для России, которой она и оказалась. И считал, что такую глупость РФ не совершит. Ошибался. Совершила.
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ЛАД
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