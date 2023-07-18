Еміграція, заробітчанство.

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 970971972973> Додано: Вів 18 лип, 2023 10:15 Ну в Польщі некваліфікована і оплачується так собі. Або вджобувати треба конкретно. А хто заточений на трудові подвиги, той вже давно в США, Канаді, на крайняк в Німеччині. gonchik74

Повідомлень: 347 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 49 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 10:21 rjkz написав: Еще раз хочу вернуться к тому, что оставшиеся в Украине воспринимают тех, кто в забугорье с некоторым раздражением.

Но и не только людей, а и сами страны, которые приняли этих людей.

Вопрос :

"Вот что все там так хорошо?"

"Есть свои плюсы, свои минусы"

"А что?"

"Да разное, но плюсы существенные, а минусы - нет"

"Ну хорошо, какие плюсы?"

"Образование детям, медицина, безопасность продуктов питания..."

"Образование в Украине намного лучше, в Америке ничему не учат, медицина одна из лучших в мире, но то что с ней сделала эта американка (очевидно имелась ввиду Супрун)...ее за это ХХХ надо. А продукты у вас все вредные - все американцы толстые"

Это человек, который не был ни разу в США, но жил 10 лет в развитой стране.



И что не понятно - на этих выходных разговаривал с двумя людьми - оба на чем свет ругают Зеленского.

Мне не совсем понятно, те, кто тут, ничего плохого о нем сказать не могут.

Это просто перманентное недовольство любой властью или есть конкретно за что его ненавидеть? МОжет чего-то отсюда не видно? Еще раз хочу вернуться к тому, что оставшиеся в Украине воспринимают тех, кто в забугорье с некоторым раздражением.Но и не только людей, а и сами страны, которые приняли этих людей.Вопрос :"Вот что все там так хорошо?""Есть свои плюсы, свои минусы""А что?""Да разное, но плюсы существенные, а минусы - нет""Ну хорошо, какие плюсы?""Образование детям, медицина, безопасность продуктов питания...""Образование в Украине намного лучше, в Америке ничему не учат, медицина одна из лучших в мире, но то что с ней сделала эта американка (очевидно имелась ввиду Супрун)...ее за это ХХХ надо. А продукты у вас все вредные - все американцы толстые"Это человек, который не был ни разу в США, но жил 10 лет в развитой стране.И что не понятно - на этих выходных разговаривал с двумя людьми - оба на чем свет ругают Зеленского.Мне не совсем понятно, те, кто тут, ничего плохого о нем сказать не могут.Это просто перманентное недовольство любой властью или есть конкретно за что его ненавидеть? МОжет чего-то отсюда не видно?

Та конечно, каждый африканский баобаб просто мечтает стать норвежским мхом, там ведь и медицина и образование. Это другие оставшиеся африканские баобабы просто завидуют ))) 80% баобабов просто станут счастливым, норвежским мхом, для мха созданы все условия ж ))) Та конечно, каждый африканский баобаб просто мечтает стать норвежским мхом, там ведь и медицина и образование. Это другие оставшиеся африканские баобабы просто завидуют ))) 80% баобабов просто станут счастливым, норвежским мхом, для мха созданы все условия ж ))) stm

Повідомлень: 3900 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 631 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 10:35 stm написав: Та конечно, каждый африканский баобаб просто мечтает стать норвежским мхом, там ведь и медицина и образование. Это другие оставшиеся африканские баобабы просто завидуют ))) 80% баобабов просто станут счастливым, норвежским мхом, для мха созданы все условия ж ))) Та конечно, каждый африканский баобаб просто мечтает стать норвежским мхом, там ведь и медицина и образование. Это другие оставшиеся африканские баобабы просто завидуют ))) 80% баобабов просто станут счастливым, норвежским мхом, для мха созданы все условия ж )))

Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?"))) Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?"))) fler

Повідомлень: 4039 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1142 раз. Подякували: 1295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 10:56 fler , Успіх ніколи не був так близько до своєї мрії стати лендлордом без особливих зусиль.

Причому близько також і територіально! 😄 Hotab Повідомлень: 9476 З нами з: 15.02.09 Подякував: 593 раз. Подякували: 2023 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 11:18 Hotab написав: fler , Успіх ніколи не був так близько до своєї мрії стати лендлордом без особливих зусиль.

Причому близько також і територіально! 😄 , Успіх ніколи не був так близько до своєї мрії стати лендлордом без особливих зусиль.Причому близько також і територіально! 😄

Якщо об"єктивно, якщо Ви маєте на увазі учасника форуму з ніком "Успіх" - то Успіху ПРАВИЛЬНО надали цілу купу медалей на форумі і саме він повинен бути зразком для інших:

- сам - як Приватний підприємець - став на ноги. Не крав бюджетні кошти та не брав хабарів. Напружено працював.

- сам заробив на свою першу квартиру і сам - з батьком - зробив в ній ремонт.

- виховує двох синів. Жонатий на вчительці школи.

- сам дуже довго думав про інвестціі - ми тут обговорювали - влазити йому в кредит, чи не влазити. НЕ ВЛІЗ.

- сам пішов на фронт і вже 15 місяців - в окопах.

Повага+повага+повага. Якщо об"єктивно, якщо Ви маєте на увазі учасника форуму з ніком "" - то Успіху ПРАВИЛЬНО надали цілу купу медалей на форумі і саме він повинен бути зразком для інших:- як Приватний підприємець - став на ноги. Не крав бюджетні кошти та не брав хабарів. Напружено працював.заробив на свою першу квартиру і- з батьком - зробив в ній ремонт.- виховує двох синів. Жонатий на вчительці школи.дуже довго думав про інвестціі - ми тут обговорювали - влазити йому в кредит, чи не влазити. НЕ ВЛІЗ.Повага+повага+повага. akurt

Повідомлень: 8017 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3198 раз. Подякували: 1089 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 11:26 Еміграція, заробітчанство.

News from Sweden.



Зранку надіслала наша людина, яка мешкає вже років 5 в Стокгольмі.

На тему про "повернення".

Цитата:

"К нам столько треша понаехало (не женщины и дети, а те мужики кто вовремя свалил), их цель: пока виза для работы не нужна, заработать "по-чёрному" денег и сразу после войны в Украину вернуться.

Паралельно расказуя, какая херовая Швеция, и как тут все по другому".

(кінець цитати) akurt

Повідомлень: 8017 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3198 раз. Подякували: 1089 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 11:27 akurt , наче все слушно… не зрозумів тільки за вчительку… Це йому плюс, мінус чи що? Hotab Повідомлень: 9476 З нами з: 15.02.09 Подякував: 593 раз. Подякували: 2023 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 11:53 Hotab написав: akurt , наче все слушно… не зрозумів тільки за вчительку… Це йому плюс, мінус чи що? , наче все слушно… не зрозумів тільки за вчительку… Це йому плюс, мінус чи що?

В даному випадку реальний "плюс" - вчителі дбають про ЧУЖИХ дітей за сміхотворну зарплатню.

А робота важка: і "горлова" (є такий термін у викладачів, це коли весь час працюєш із учнями/студентами в аудиторі/класі), і паперова, і нервова.

В дипломі моєї жінки записано: "Фізик, викладач". Жодного дня не працювала ні фізиком, ні викладчем.

Тому так. Плюс. В даному випадку реальний "плюс" - вчителі дбають про ЧУЖИХ дітей за сміхотворну зарплатню.А робота важка: і "горлова" (є такий термін у викладачів, це коли весь час працюєш із учнями/студентами в аудиторі/класі), і паперова, і нервова.В дипломі моєї жінки записано: "Фізик, викладач". Жодного дня не працювала ні фізиком, ні викладчем.Тому так. Плюс. akurt

Повідомлень: 8017 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3198 раз. Подякували: 1089 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 12:01 stm написав: .............

Та конечно, каждый африканский баобаб просто мечтает стать норвежским мхом, там ведь и медицина и образование. Это другие оставшиеся африканские баобабы просто завидуют ))) 80% баобабов просто станут счастливым, норвежским мхом, для мха созданы все условия ж ))) .............Та конечно, каждый африканский баобаб просто мечтает стать норвежским мхом, там ведь и медицина и образование. Это другие оставшиеся африканские баобабы просто завидуют ))) 80% баобабов просто станут счастливым, норвежским мхом, для мха созданы все условия ж )))

Баобаб, который в Африке нашёл тёплое место и хорошо живёт, конечно, не завидует.

80% баобабов, которые такого местечка не нашли и не могут вырасти выше травы, могут завидовать.

fler правильно написала:

Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?"))) Баобаб, который в Африке нашёл тёплое место и хорошо живёт, конечно, не завидует.80% баобабов, которые такого местечка не нашли и не могут вырасти выше травы, могут завидовать.правильно написала: Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 18 лип, 2023 12:20, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 25167 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5074 раз. Подякували: 4727 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 12:18 rjkz написав: ЛАД написав: rjkz

Спасибо.

Прочитал статью и посмотрел видео.

По видео не во всём согласен. У него подход как на валютной ветке с предсказанием курса валют - то ли будет, то ли нет. Угадать, как лучше, как правильно, сложно. В частности евреи. выехавшие из Германии и Австрии в другие страны, далеко не всегда выиграли. Оказалось, что ещё нужно было угадать , в какую страну выезжать. Выиграли, например, те, кто выехал в Данию и (совершенно неожиданно) в Болгарию. Но большинство выехавших попали в те же лагеря и в то же время, что и оставшиеся.



По статье. Удивил выбор Швейцарии. Достаточно дорогая страна и, по-моему, заработать на жизнь там сложнее. Возможно, ошибаюсь? Спасибо.Прочитал статью и посмотрел видео.По видео не во всём согласен. У него подход как на валютной ветке с предсказанием курса валют - то ли будет, то ли нет. Угадать, как лучше, как правильно, сложно. В частности евреи. выехавшие из Германии и Австрии в другие страны, далеко не всегда выиграли. Оказалось, что ещё нужно было, в какую страну выезжать. Выиграли, например, те, кто выехал в Данию и (совершенно неожиданно) в Болгарию. Но большинство выехавших попали в те же лагеря и в то же время, что и оставшиеся.По статье. Удивил выбор Швейцарии. Достаточно дорогая страна и, по-моему, заработать на жизнь там сложнее. Возможно, ошибаюсь?



Вы понимаете, однозначно со 100% вероятности прогнозировать будущее невозможно.

Это видео вышло примерно за месяц до начала войны.

Он дал алгоритм действий, который каждый волен принять или нет.

Насчет евреев, говорить что кого-то постигла тяжелая судьба вне Германии и этим оправдывать нерешительность драпать от гитлера? Ну такое. Как говорится, кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдания. Вы понимаете, однозначно со 100% вероятности прогнозировать будущее невозможно.Это видео вышло примерно за месяц до начала войны.Он дал алгоритм действий, который каждый волен принять или нет.Насчет евреев, говорить что кого-то постигла тяжелая судьба вне Германии и этим оправдывать нерешительность драпать от гитлера? Ну такое. Как говорится, кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдания.

Вы меня неправильно поняли. Или я неточно выразился. Насчёт евреев я писал о том, что им просто некуда было выезжать. И, кроме того, бросить налаженную жизнь и ехать куда-то с мутными перспективами перспектива так себе.

Вы не один день готовились к выезду и примерно представляли перспективы - и сложности, и возможности.



Для меня было однозначным, что меня не устраивает подвергать опасности от росийского вторжения жизнь членов моей семьи.

Но такое не всем надо, некоторые привыкли к ракетным атакам и любые разговоры о релокации и тех кто уехал вызывают у них высокую степень раздражения.

Возможно, это до тех пор, пока не коснулось их лично. Как Веее, например.

А тех, кого убила очередная ракета или дрон, уже и не переспросишь или они переиграли-бы все заново. Жизнь, не компьютерная игра, фунции "СЕЙВ" не предусмотрено.

К ракетным атакам никто не привык. Можно не обращать внимания, но на психику действует. Пусть даже подсознательно.

Но до 24.02 очень многие не верили в возможность полномасштабной войны. Я, например, был убеждён, что это невозможно. Допускал ввод войск в ЛДНР, попытки расширить эти "республики", но не такое, как произошло. Я расценивал такую войну как глупость для России, которой она и оказалась. И считал, что такую глупость РФ не совершит. Ошибался. Совершила. Вы меня неправильно поняли. Или я неточно выразился. Насчёт евреев я писал о том, что им просто некуда было выезжать. И, кроме того, бросить налаженную жизнь и ехать куда-то с мутными перспективами перспектива так себе.Вы не один день готовились к выезду и примерно представляли перспективы - и сложности, и возможности.К ракетным атакам никто не привык. Можно не обращать внимания, но на психику действует. Пусть даже подсознательно.Но до 24.02 очень многие не верили в возможность полномасштабной войны. Я, например, был убеждён, что это невозможно. Допускал ввод войск в ЛДНР, попытки расширить эти "республики", но не такое, как произошло. Я расценивал такую войну как глупость для России, которой она и оказалась. И считал, что такую глупость РФ не совершит. Ошибался. Совершила. ЛАД 2 Повідомлень: 25167 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5074 раз. Подякували: 4727 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 970971972973> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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