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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 970971972973
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 12:19

  ЛАД написав:
  stm написав:.............
Та конечно, каждый африканский баобаб просто мечтает стать норвежским мхом, там ведь и медицина и образование. Это другие оставшиеся африканские баобабы просто завидуют ))) 80% баобабов просто станут счастливым, норвежским мхом, для мха созданы все условия ж )))

Баобаб, который в Африке нашёл тёплое место и хорошо живёт, конечно, не завидует.
80% баобабов, которые такого местечка не нашли и не могут вырасти, могут завидовать.
fler правильно написала:
Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?")))

ЛАД, не нострифицированный диплом и путь самурая почтальона будет долгим. Как хорошо не овладей Немецким )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 12:29

  fler написав:
  stm написав:Та конечно, каждый африканский баобаб просто мечтает стать норвежским мхом, там ведь и медицина и образование. Это другие оставшиеся африканские баобабы просто завидуют ))) 80% баобабов просто станут счастливым, норвежским мхом, для мха созданы все условия ж )))

Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?")))

Філіпіни, але це не для всіх
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 12:37

  flyman написав:
  fler написав:
  stm написав:Та конечно, каждый африканский баобаб просто мечтает стать норвежским мхом, там ведь и медицина и образование. Это другие оставшиеся африканские баобабы просто завидуют ))) 80% баобабов просто станут счастливым, норвежским мхом, для мха созданы все условия ж )))

Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?")))

Філіпіни, але це не для всіх

- Флайман, ти на Філіппінах був?
- Ну.
- Що «ну»?
- ну не був…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 12:37

  stm написав:............
Вопрос в условиях. У меня сотрудник пришел с красным дипломом ЛНР, прекрасно владеет украинским языком, я бы сказала уровень B2 давно позади. Это как девочки в Чехии с дипломом маркетолога. Что за хрень читают в каждом из наших ВУЗов что этот диплом нельзя нострифицировать я не знаю. Ин.яз нормально бакалаврат диплом принимают, бухов тоже. Там уже можно и на курсы какие после B2. Курсы обычно денег стоят в джоб центрах надо выбивать ногами по печени сотрудника такие курсы. Ах, да, без отрыва от производства почтовых доставок в пгт или селе за 2 штуки это вообще легко сделать :)

1. Ничего не знаю об образовании в ЛНР. Поэтому не уверен в качестве. Владение, даже прекрасное, украинским языком, насколько понимаю, в Чехии никого не интересует.
2. Просите за просьбу - можно как-то понятнее писать?
А то я, честно говоря, запутался - то ли принимают наши дипломы, то ли "хрень читают в каждом из наших ВУЗов"? Что-то о "производстве почтовых доставок" - видимо, юмор, но не очень понятно для тех, кто здесь.
Ну и запятые были бы не лишние.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 12:41

  ЛАД написав:
  stm написав:............
Вопрос в условиях. У меня сотрудник пришел с красным дипломом ЛНР, прекрасно владеет украинским языком, я бы сказала уровень B2 давно позади. Это как девочки в Чехии с дипломом маркетолога. Что за хрень читают в каждом из наших ВУЗов что этот диплом нельзя нострифицировать я не знаю. Ин.яз нормально бакалаврат диплом принимают, бухов тоже. Там уже можно и на курсы какие после B2. Курсы обычно денег стоят в джоб центрах надо выбивать ногами по печени сотрудника такие курсы. Ах, да, без отрыва от производства почтовых доставок в пгт или селе за 2 штуки это вообще легко сделать :)

1. Ничего не знаю об образовании в ЛНР. Поэтому не уверен в качестве. Владение, даже прекрасное, украинским языком, насколько понимаю, в Чехии никого не интересует.
2. Просите за просьбу - можно как-то понятнее писать?
А то я, честно говоря, запутался - то ли принимают наши дипломы, то ли "хрень читают в каждом из наших ВУЗов"? Что-то о "производстве почтовых доставок" - видимо, юмор, но не очень понятно для тех, кто здесь.
Ну и запятые были бы не лишние.

ЛАД, я сдаюсь. С запятой. Вы невероятно проницательны и умны. Без юмора, но это в жизни не главное.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 12:41

  rjkz написав:
  lejko_vit написав:Звідки інфо о 10мил? Наче 8 було на піку, +/- половина повернулась. Може помиляюсь.


После войны надо будет сделать перепись оставшегося населения.
давно уже пора.

Нужно бы. Но не понятно, когда.
Сразу будет не до этого, да и смысла нет - пока ситуация не устаканится и люди не разъедутся по местам и не осядут, перепись даст непонятные результаты.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 12:45

  stm написав:.........
ЛАД, я сдаюсь. С запятой. Вы невероятно проницательны и умны. Без юмора, но это в жизни не главное.

Я не просил и не хотел Вашей сдачи.
Мне, действительно, интересна ситуация в разных странах и отношение наших людей к этим ситуациям.
Так что я просил только о том, чтобы Вы писали понятнее. И ничего больше.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 12:53

  ЛАД написав:
  stm написав:.........
ЛАД, я сдаюсь. С запятой. Вы невероятно проницательны и умны. Без юмора, но это в жизни не главное.

Я не просил и не хотел Вашей сдачи.
Мне, действительно, интересна ситуация в разных странах и отношение наших людей к этим ситуациям.
Так что я просил только о том, чтобы Вы писали понятнее. И ничего больше.

Печально сидишь.
Размышляя о жизни.
Причина в тебе...
stm
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