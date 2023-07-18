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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 лип, 2023 12:19
ЛАД написав: stm написав:
.............
Та конечно, каждый африканский баобаб просто мечтает стать норвежским мхом, там ведь и медицина и образование. Это другие оставшиеся африканские баобабы просто завидуют ))) 80% баобабов просто станут счастливым, норвежским мхом, для мха созданы все условия ж )))
Баобаб, который в Африке нашёл тёплое место и хорошо живёт, конечно, не завидует.
80% баобабов, которые такого местечка не нашли и не могут вырасти, могут завидовать.fler
правильно написала:
Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?")))
ЛАД, не нострифицированный диплом и путь самурая почтальона будет долгим. Как хорошо не овладей Немецким )))
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stm
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Додано: Вів 18 лип, 2023 12:29
fler написав: stm написав:
Та конечно, каждый африканский баобаб просто мечтает стать норвежским мхом, там ведь и медицина и образование. Это другие оставшиеся африканские баобабы просто завидуют ))) 80% баобабов просто станут счастливым, норвежским мхом, для мха созданы все условия ж )))
Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?")))
Філіпіни, але це не для всіх
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Додано: Вів 18 лип, 2023 12:37
flyman написав: fler написав: stm написав:
Та конечно, каждый африканский баобаб просто мечтает стать норвежским мхом, там ведь и медицина и образование. Это другие оставшиеся африканские баобабы просто завидуют ))) 80% баобабов просто станут счастливым, норвежским мхом, для мха созданы все условия ж )))
Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?")))
Філіпіни, але це не для всіх
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Додано: Вів 18 лип, 2023 12:37
stm написав:
............
Вопрос в условиях. У меня сотрудник пришел с красным дипломом ЛНР, прекрасно владеет украинским языком, я бы сказала уровень B2 давно позади. Это как девочки в Чехии с дипломом маркетолога. Что за хрень читают в каждом из наших ВУЗов что этот диплом нельзя нострифицировать я не знаю. Ин.яз нормально бакалаврат диплом принимают, бухов тоже. Там уже можно и на курсы какие после B2. Курсы обычно денег стоят в джоб центрах надо выбивать ногами по печени сотрудника такие курсы. Ах, да, без отрыва от производства почтовых доставок в пгт или селе за 2 штуки это вообще легко сделать
1. Ничего не знаю об образовании в ЛНР. Поэтому не уверен в качестве. Владение, даже прекрасное, украинским языком, насколько понимаю, в Чехии никого не интересует.
2. Просите за просьбу - можно как-то понятнее писать?
А то я, честно говоря, запутался - то ли принимают наши дипломы, то ли "хрень читают в каждом
из наших ВУЗов"? Что-то о "производстве почтовых доставок" - видимо, юмор, но не очень понятно для тех, кто здесь.
Ну и запятые были бы не лишние.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 12:41
ЛАД написав: stm написав:
............
Вопрос в условиях. У меня сотрудник пришел с красным дипломом ЛНР, прекрасно владеет украинским языком, я бы сказала уровень B2 давно позади. Это как девочки в Чехии с дипломом маркетолога. Что за хрень читают в каждом из наших ВУЗов что этот диплом нельзя нострифицировать я не знаю. Ин.яз нормально бакалаврат диплом принимают, бухов тоже. Там уже можно и на курсы какие после B2. Курсы обычно денег стоят в джоб центрах надо выбивать ногами по печени сотрудника такие курсы. Ах, да, без отрыва от производства почтовых доставок в пгт или селе за 2 штуки это вообще легко сделать
1. Ничего не знаю об образовании в ЛНР. Поэтому не уверен в качестве. Владение, даже прекрасное, украинским языком, насколько понимаю, в Чехии никого не интересует.
2. Просите за просьбу - можно как-то понятнее писать?
А то я, честно говоря, запутался - то ли принимают наши дипломы, то ли "хрень читают в каждом
из наших ВУЗов"? Что-то о "производстве почтовых доставок" - видимо, юмор, но не очень понятно для тех, кто здесь.
Ну и запятые были бы не лишние.
ЛАД, я сдаюсь. С запятой. Вы невероятно проницательны и умны. Без юмора, но это в жизни не главное.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 12:41
rjkz написав: lejko_vit написав:
Звідки інфо о 10мил? Наче 8 було на піку, +/- половина повернулась. Може помиляюсь.
После войны надо будет сделать перепись оставшегося населения.
давно уже пора.
Нужно бы. Но не понятно, когда.
Сразу будет не до этого, да и смысла нет - пока ситуация не устаканится и люди не разъедутся по местам и не осядут, перепись даст непонятные результаты.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 12:45
stm написав:
.........
ЛАД, я сдаюсь. С запятой. Вы невероятно проницательны и умны. Без юмора, но это в жизни не главное.
Я не просил и не хотел Вашей сдачи.
Мне, действительно, интересна ситуация в разных странах и отношение наших людей к этим ситуациям.
Так что я просил только о том, чтобы Вы писали понятнее. И ничего больше.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 12:53
ЛАД написав: stm написав:
.........
ЛАД, я сдаюсь. С запятой. Вы невероятно проницательны и умны. Без юмора, но это в жизни не главное.
Я не просил и не хотел Вашей сдачи.
Мне, действительно, интересна ситуация в разных странах и отношение наших людей к этим ситуациям.
Так что я просил только о том, чтобы Вы писали понятнее. И ничего больше.
Печально сидишь.
Размышляя о жизни.
Причина в тебе...
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