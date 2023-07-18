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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 971972973974> Додано: Вів 18 лип, 2023 12:19 ЛАД написав: stm написав: .............

Та конечно, каждый африканский баобаб просто мечтает стать норвежским мхом, там ведь и медицина и образование. Это другие оставшиеся африканские баобабы просто завидуют ))) 80% баобабов просто станут счастливым, норвежским мхом, для мха созданы все условия ж ))) .............Та конечно, каждый африканский баобаб просто мечтает стать норвежским мхом, там ведь и медицина и образование. Это другие оставшиеся африканские баобабы просто завидуют ))) 80% баобабов просто станут счастливым, норвежским мхом, для мха созданы все условия ж )))

Баобаб, который в Африке нашёл тёплое место и хорошо живёт, конечно, не завидует.

80% баобабов, которые такого местечка не нашли и не могут вырасти, могут завидовать.

fler правильно написала:

Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?"))) Баобаб, который в Африке нашёл тёплое место и хорошо живёт, конечно, не завидует.80% баобабов, которые такого местечка не нашли и не могут вырасти, могут завидовать.правильно написала:

ЛАД, не нострифицированный диплом и путь самурая почтальона будет долгим. Как хорошо не овладей Немецким ))) ЛАД, не нострифицированный диплом и путь самурая почтальона будет долгим. Как хорошо не овладей Немецким ))) stm

Повідомлень: 3900 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 631 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 12:29 fler написав: stm написав: Та конечно, каждый африканский баобаб просто мечтает стать норвежским мхом, там ведь и медицина и образование. Это другие оставшиеся африканские баобабы просто завидуют ))) 80% баобабов просто станут счастливым, норвежским мхом, для мха созданы все условия ж ))) Та конечно, каждый африканский баобаб просто мечтает стать норвежским мхом, там ведь и медицина и образование. Это другие оставшиеся африканские баобабы просто завидуют ))) 80% баобабов просто станут счастливым, норвежским мхом, для мха созданы все условия ж )))

Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?"))) Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?")))

Філіпіни, але це не для всіх Філіпіни, але це не для всіх flyman

Повідомлень: 31943 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 12:37 flyman написав: fler написав: stm написав: Та конечно, каждый африканский баобаб просто мечтает стать норвежским мхом, там ведь и медицина и образование. Это другие оставшиеся африканские баобабы просто завидуют ))) 80% баобабов просто станут счастливым, норвежским мхом, для мха созданы все условия ж ))) Та конечно, каждый африканский баобаб просто мечтает стать норвежским мхом, там ведь и медицина и образование. Это другие оставшиеся африканские баобабы просто завидуют ))) 80% баобабов просто станут счастливым, норвежским мхом, для мха созданы все условия ж )))

Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?"))) Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?")))

Філіпіни, але це не для всіх Філіпіни, але це не для всіх

- Флайман, ти на Філіппінах був?

- Ну.

- Що «ну»?

- ну не був… - Флайман, ти на Філіппінах був?- Ну.- Що «ну»?- ну не був… Hotab Повідомлень: 9478 З нами з: 15.02.09 Подякував: 593 раз. Подякували: 2023 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 12:37 stm написав: ............

Вопрос в условиях. У меня сотрудник пришел с красным дипломом ЛНР, прекрасно владеет украинским языком, я бы сказала уровень B2 давно позади. Это как девочки в Чехии с дипломом маркетолога. Что за хрень читают в каждом из наших ВУЗов что этот диплом нельзя нострифицировать я не знаю. Ин.яз нормально бакалаврат диплом принимают, бухов тоже. Там уже можно и на курсы какие после B2. Курсы обычно денег стоят в джоб центрах надо выбивать ногами по печени сотрудника такие курсы. Ах, да, без отрыва от производства почтовых доставок в пгт или селе за 2 штуки это вообще легко сделать ............Вопрос в условиях. У меня сотрудник пришел с красным дипломом ЛНР, прекрасно владеет украинским языком, я бы сказала уровень B2 давно позади. Это как девочки в Чехии с дипломом маркетолога. Что за хрень читают в каждом из наших ВУЗов что этот диплом нельзя нострифицировать я не знаю. Ин.яз нормально бакалаврат диплом принимают, бухов тоже. Там уже можно и на курсы какие после B2. Курсы обычно денег стоят в джоб центрах надо выбивать ногами по печени сотрудника такие курсы. Ах, да, без отрыва от производства почтовых доставок в пгт или селе за 2 штуки это вообще легко сделать

1. Ничего не знаю об образовании в ЛНР. Поэтому не уверен в качестве. Владение, даже прекрасное, украинским языком, насколько понимаю, в Чехии никого не интересует.

2. Просите за просьбу - можно как-то понятнее писать?

А то я, честно говоря, запутался - то ли принимают наши дипломы, то ли "хрень читают в каждом из наших ВУЗов"? Что-то о "производстве почтовых доставок" - видимо, юмор, но не очень понятно для тех, кто здесь.

Ну и запятые были бы не лишние. 1. Ничего не знаю об образовании в ЛНР. Поэтому не уверен в качестве. Владение, даже прекрасное, украинским языком, насколько понимаю, в Чехии никого не интересует.2. Просите за просьбу - можно как-то понятнее писать?А то я, честно говоря, запутался - то ли принимают наши дипломы, то ли "хрень читают виз наших ВУЗов"? Что-то о "производстве почтовых доставок" - видимо, юмор, но не очень понятно для тех, кто здесь.Ну и запятые были бы не лишние. ЛАД 2 Повідомлень: 25168 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5075 раз. Подякували: 4727 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 12:41 ЛАД написав: stm написав: ............

Вопрос в условиях. У меня сотрудник пришел с красным дипломом ЛНР, прекрасно владеет украинским языком, я бы сказала уровень B2 давно позади. Это как девочки в Чехии с дипломом маркетолога. Что за хрень читают в каждом из наших ВУЗов что этот диплом нельзя нострифицировать я не знаю. Ин.яз нормально бакалаврат диплом принимают, бухов тоже. Там уже можно и на курсы какие после B2. Курсы обычно денег стоят в джоб центрах надо выбивать ногами по печени сотрудника такие курсы. Ах, да, без отрыва от производства почтовых доставок в пгт или селе за 2 штуки это вообще легко сделать ............Вопрос в условиях. У меня сотрудник пришел с красным дипломом ЛНР, прекрасно владеет украинским языком, я бы сказала уровень B2 давно позади. Это как девочки в Чехии с дипломом маркетолога. Что за хрень читают в каждом из наших ВУЗов что этот диплом нельзя нострифицировать я не знаю. Ин.яз нормально бакалаврат диплом принимают, бухов тоже. Там уже можно и на курсы какие после B2. Курсы обычно денег стоят в джоб центрах надо выбивать ногами по печени сотрудника такие курсы. Ах, да, без отрыва от производства почтовых доставок в пгт или селе за 2 штуки это вообще легко сделать

1. Ничего не знаю об образовании в ЛНР. Поэтому не уверен в качестве. Владение, даже прекрасное, украинским языком, насколько понимаю, в Чехии никого не интересует.

2. Просите за просьбу - можно как-то понятнее писать?

А то я, честно говоря, запутался - то ли принимают наши дипломы, то ли "хрень читают в каждом из наших ВУЗов"? Что-то о "производстве почтовых доставок" - видимо, юмор, но не очень понятно для тех, кто здесь.

Ну и запятые были бы не лишние. 1. Ничего не знаю об образовании в ЛНР. Поэтому не уверен в качестве. Владение, даже прекрасное, украинским языком, насколько понимаю, в Чехии никого не интересует.2. Просите за просьбу - можно как-то понятнее писать?А то я, честно говоря, запутался - то ли принимают наши дипломы, то ли "хрень читают виз наших ВУЗов"? Что-то о "производстве почтовых доставок" - видимо, юмор, но не очень понятно для тех, кто здесь.Ну и запятые были бы не лишние.

ЛАД, я сдаюсь. С запятой. Вы невероятно проницательны и умны. Без юмора, но это в жизни не главное. ЛАД, я сдаюсь. С запятой. Вы невероятно проницательны и умны. Без юмора, но это в жизни не главное. stm

Повідомлень: 3900 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 631 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 12:41 rjkz написав: lejko_vit написав: Звідки інфо о 10мил? Наче 8 було на піку, +/- половина повернулась. Може помиляюсь. Звідки інфо о 10мил? Наче 8 було на піку, +/- половина повернулась. Може помиляюсь.



После войны надо будет сделать перепись оставшегося населения.

давно уже пора. После войны надо будет сделать перепись оставшегося населения.давно уже пора.

Нужно бы. Но не понятно, когда.

Сразу будет не до этого, да и смысла нет - пока ситуация не устаканится и люди не разъедутся по местам и не осядут, перепись даст непонятные результаты. Нужно бы. Но не понятно, когда.Сразу будет не до этого, да и смысла нет - пока ситуация не устаканится и люди не разъедутся по местам и не осядут, перепись даст непонятные результаты. ЛАД 2 Повідомлень: 25168 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5075 раз. Подякували: 4727 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 12:45 stm написав: .........

ЛАД, я сдаюсь. С запятой. Вы невероятно проницательны и умны. Без юмора, но это в жизни не главное. .........ЛАД, я сдаюсь. С запятой. Вы невероятно проницательны и умны. Без юмора, но это в жизни не главное.

Я не просил и не хотел Вашей сдачи.

Мне, действительно, интересна ситуация в разных странах и отношение наших людей к этим ситуациям.

Так что я просил только о том, чтобы Вы писали понятнее. И ничего больше. Я не просил и не хотел Вашей сдачи.Мне, действительно, интересна ситуация в разных странах и отношение наших людей к этим ситуациям.Так что я просил только о том, чтобы Вы писали понятнее. ЛАД 2 Повідомлень: 25168 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5075 раз. Подякували: 4727 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 12:53 ЛАД написав: stm написав: .........

ЛАД, я сдаюсь. С запятой. Вы невероятно проницательны и умны. Без юмора, но это в жизни не главное. .........ЛАД, я сдаюсь. С запятой. Вы невероятно проницательны и умны. Без юмора, но это в жизни не главное.

Я не просил и не хотел Вашей сдачи.

Мне, действительно, интересна ситуация в разных странах и отношение наших людей к этим ситуациям.

Так что я просил только о том, чтобы Вы писали понятнее. И ничего больше. Я не просил и не хотел Вашей сдачи.Мне, действительно, интересна ситуация в разных странах и отношение наших людей к этим ситуациям.Так что я просил только о том, чтобы Вы писали понятнее.

Печально сидишь.

Размышляя о жизни.

Причина в тебе... Печально сидишь.Размышляя о жизни.Причина в тебе... stm

Повідомлень: 3900 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 631 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 13:04 stm написав: ..........

Печально сидишь.

Размышляя о жизни.

Причина в тебе... ..........Печально сидишь.Размышляя о жизни.Причина в тебе...

Плохо разбираюсь (совсем) в японской поэзии.

Хокку? Или танка?

Но понятнее не стало.



ЛАД, не нострифицированный диплом и путь самурая почтальона будет долгим. Как хорошо не овладей Немецким )))

То, что путь будет именно путём, а не взлётом, это понятно.

"путь самурая почтальона" - если бы Вы меньше увлекались сарказмом и метафорами, было бы понятнее. Вы любитель Японии? Может, не в ту сторону уехали? Плохо разбираюсь (совсем) в японской поэзии.Хокку? Или танка?Но понятнее не стало.То, что путь будет именно путём, а не взлётом, это понятно."путь самурая почтальона" - если бы Вы меньше увлекались сарказмом и метафорами, было бы понятнее. Вы любитель Японии? Может, не в ту сторону уехали? Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 18 лип, 2023 13:08, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 25168 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5075 раз. Подякували: 4727 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 13:04 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Не крав бюджетні кошти та не брав хабарів. Не крав бюджетні кошти та не брав хабарів.

Не повірите, але попри всі всесвітньорозкручені байки про всеосяжну українську корупцію більшість українців не бере хабарів хоча б тому, що мало кому їх взагалі пропонують. Не повірите, але попри всі всесвітньорозкручені байки про всеосяжну українську корупцію більшість українців не бере хабарів хоча б тому, що мало кому їх взагалі пропонують. Ой+

Повідомлень: 5991 З нами з: 19.04.12 Подякував: 86 раз. Подякували: 922 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 971972973974> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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