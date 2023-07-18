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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 972973974975> Додано: Вів 18 лип, 2023 13:21 Так «більшість» і не може брати хабарів. Хто ж дасть і за що?

Хабар - то забавка не для всіх. akurt

Повідомлень: 8019 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3198 раз. Подякували: 1091 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 13:29 Трішки вагітним бути не можна)) Ой+ написав: akurt написав: Не крав бюджетні кошти та не брав хабарів. Не крав бюджетні кошти та не брав хабарів.

Не повірите, але попри всі всесвітньорозкручені байки про всеосяжну українську корупцію більшість українців не бере хабарів хоча б тому, що мало кому їх взагалі пропонують. Не повірите, але попри всі всесвітньорозкручені байки про всеосяжну українську корупцію більшість українців не бере хабарів хоча б тому, що мало кому їх взагалі пропонують.

Коли людина, потягуючи Львівську каву на площі ринку каже «Ех, жаль, що мені зараз 100к не капає, поки я тут. Наступного разу піду в неофіційну відпустку, хай капає…», то на мою думку брав би, якби давали. 😄 Коли людина, потягуючи Львівську каву на площі ринку каже «Ех, жаль, що мені зараз 100к не капає, поки я тут. Наступного разу піду в неофіційну відпустку, хай капає…», то на мою думку брав би, якби давали. 😄 Hotab Повідомлень: 9478 З нами з: 15.02.09 Подякував: 593 раз. Подякували: 2023 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 13:33 ЛАД написав: Баобаб, который в Африке нашёл тёплое место и хорошо живёт, конечно, не завидует.

80% баобабов, которые такого местечка не нашли и не могут вырасти выше травы, могут завидовать.

fler правильно написала:

Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?"))) Баобаб, который в Африке нашёл тёплое место и хорошо живёт, конечно, не завидует.80% баобабов, которые такого местечка не нашли и не могут вырасти выше травы, могут завидовать.правильно написала:

Уточню, на всяк випадок. Мій допис був про те, що таким "баобабам", які зробили успішну кар'єру та добре влаштували своє життя в Україні, немає сенсу рипатись в еміграцію "на старості лєт", щоб перейти на нижчий рівень життя та випробувати ризики долі. (Привіт, rjkz;)) Я не засуджую rjkz за його вибір емігрувати, а підкреслюю, що його рівень життя там ймовірно вже не буде вищим за той, що був тут. Щодо майбутнього його дітей, то "бабка надвоє казала" - я не впевнена, що в Україні rjkz би забезпечив їм гірше майбутнє, ніж в США. Багато залежить ще від здібностей дітей до навчання та їх бажання вчитись. Можна вкласти купу грошей у навчання в найкращому університеті та отримати на виході бовдура. Це я кажу з власного досвіду роботи в універі - не всім студентам однаково заходить навчання, деяким в самий раз "коровам на селі хвости крутити".



Hotab написав: fler , Успіх ніколи не був так близько до своєї мрії стати лендлордом без особливих зусиль. 😄 , Успіх ніколи не був так близько до своєї мрії стати лендлордом без особливих зусиль. 😄

Рука-обличчя. Hotab, шо я тобі поганого зробила? Уточню, на всяк випадок. Мій допис був про те, що таким "баобабам", які зробили успішну кар'єру та добре влаштували своє життя в Україні, немає сенсу рипатись в еміграцію "на старості лєт", щоб перейти на нижчий рівень життя та випробувати ризики долі. (Привіт, rjkz;)) Я не засуджую rjkz за його вибір емігрувати, а підкреслюю, що його рівень життя там ймовірно вже не буде вищим за той, що був тут. Щодо майбутнього його дітей, то "бабка надвоє казала" - я не впевнена, що в Україні rjkz би забезпечив їм гірше майбутнє, ніж в США. Багато залежить ще від здібностей дітей до навчання та їх бажання вчитись. Можна вкласти купу грошей у навчання в найкращому університеті та отримати на виході бовдура. Це я кажу з власного досвіду роботи в універі - не всім студентам однаково заходить навчання, деяким в самий раз "коровам на селі хвости крутити".Рука-обличчя. Hotab, шо я тобі поганого зробила? fler

Повідомлень: 4041 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1142 раз. Подякували: 1295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 13:35 fler написав: Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?"))) Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?")))

Цей форум почитати - так усі в Україні лендлорди та мільйонери. Незрозуміло тільки, чому країна вважається бідною, якщо усі люди такі заможні та з поблажливим презирством поглядають на швейцарських та норвезьких ніщебродів. Також незрозуміло, чому у селах та маленьких містечках досі їздять на старих жигулях. Мабуть, колекціонери. Цей форум почитати - так усі в Україні лендлорди та мільйонери. Незрозуміло тільки, чому країна вважається бідною, якщо усі люди такі заможні та з поблажливим презирством поглядають на швейцарських та норвезьких ніщебродів. Також незрозуміло, чому у селах та маленьких містечках досі їздять на старих жигулях. Мабуть, колекціонери. Gastarbaiter Повідомлень: 2643 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 437 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 13:40 Gastarbaiter , бідні сюди не ходять. Тут вибірка особлива. Hotab Повідомлень: 9478 З нами з: 15.02.09 Подякував: 593 раз. Подякували: 2023 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 14:15 Gastarbaiter написав: fler написав: Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?"))) Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?")))

Цей форум почитати - так усі в Україні лендлорди та мільйонери. Незрозуміло тільки, чому країна вважається бідною, якщо усі люди такі заможні та з поблажливим презирством поглядають на швейцарських та норвезьких ніщебродів. Також незрозуміло, чому у селах та маленьких містечках досі їздять на старих жигулях. Мабуть, колекціонери. Цей форум почитати - так усі в Україні лендлорди та мільйонери. Незрозуміло тільки, чому країна вважається бідною, якщо усі люди такі заможні та з поблажливим презирством поглядають на швейцарських та норвезьких ніщебродів. Також незрозуміло, чому у селах та маленьких містечках досі їздять на старих жигулях. Мабуть, колекціонери.

Жигули 70-80х ломаются и наверно регулярно

Запчасти не стоят рупь-ведро, за забором не "АвтоВАЗа" с несунами, и не все их могут самостоятельно отремонтировать, нужны и руки не из зада и гараж или навес со двором(не в холода)

Газ и бензин старые жигули жрут'С поболе новых битков с таким же микролитражом, а топливо стоит дороже чем в Турции к примеру

Нищеброду авто сейчас категорически не по карману, даже если таксует на нём и зарабатывает какие то копейки Жигули 70-80х ломаются и наверно регулярноЗапчасти не стоят рупь-ведро, за забором не "АвтоВАЗа" с несунами, и не все их могут самостоятельно отремонтировать, нужны и руки не из зада и гараж или навес со двором(не в холода)Газ и бензин старые жигули жрут'С поболе новых битков с таким же микролитражом, а топливо стоит дороже чем в Турции к примеруНищеброду авто сейчас категорически не по карману, даже если таксует на нём и зарабатывает какие то копейки барабашов Повідомлень: 3306 З нами з: 16.06.15 Подякував: 253 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 14:28 Gastarbaiter написав: fler написав: Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?"))) Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?")))

Цей форум почитати - так усі в Україні лендлорди та мільйонери. Незрозуміло тільки, чому країна вважається бідною, якщо усі люди такі заможні та з поблажливим презирством поглядають на швейцарських та норвезьких ніщебродів. Також незрозуміло, чому у селах та маленьких містечках досі їздять на старих жигулях. Мабуть, колекціонери. Цей форум почитати - так усі в Україні лендлорди та мільйонери. Незрозуміло тільки, чому країна вважається бідною, якщо усі люди такі заможні та з поблажливим презирством поглядають на швейцарських та норвезьких ніщебродів. Також незрозуміло, чому у селах та маленьких містечках досі їздять на старих жигулях. Мабуть, колекціонери.

тому що тут можна як Bolt, працювати годину, тільки щоб ішов стаж, і у вільний від роботи час будувати дачу,

також можна жити на $145 в місяць "в своєму" і не паритися,

https://fi202x.blogspot.com/2023/07/2023.html

а не $2000 мати після вджобування та податків "на руки", з яких половину за оренду, ще решта за страховки, комуналь, а їжу уже хіба з кредитки. тому що тут можна як Bolt, працювати годину, тільки щоб ішов стаж, і у вільний від роботи час будувати дачу,також можна жити на $145 в місяць "в своєму" і не паритися,а не $2000 мати після вджобування та податків "на руки", з яких половину за оренду, ще решта за страховки, комуналь, а їжу уже хіба з кредитки. flyman

Повідомлень: 31944 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 14:37 Gastarbaiter написав: fler написав: Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?"))) Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?")))

Цей форум почитати - так усі в Україні лендлорди та мільйонери. Незрозуміло тільки, чому країна вважається бідною, якщо усі люди такі заможні та з поблажливим презирством поглядають на швейцарських та норвезьких ніщебродів. Також незрозуміло, чому у селах та маленьких містечках досі їздять на старих жигулях. Мабуть, колекціонери. Цей форум почитати - так усі в Україні лендлорди та мільйонери. Незрозуміло тільки, чому країна вважається бідною, якщо усі люди такі заможні та з поблажливим презирством поглядають на швейцарських та норвезьких ніщебродів. Також незрозуміло, чому у селах та маленьких містечках досі їздять на старих жигулях. Мабуть, колекціонери.

В містах ситуація не краща. Якщо "по дорогах" їздять більш-менш норм авто, то під більшість будинків стоять одні корчі типу Лануса чи 15-річної іномарки.

Зрозуміло що ті що гроші мають - то їздять кожен день і куди хочуть. А ті що ні - то тримають свій корч біля дому і їздять рідко.

Саме тому створюється деяка ілюзія що народ їздить на крутих(нормальних) тачках. В містах ситуація не краща. Якщо "по дорогах" їздять більш-менш норм авто, то під більшість будинків стоять одні корчі типу Лануса чи 15-річної іномарки.Зрозуміло що ті що гроші мають - то їздять кожен день і куди хочуть. А ті що ні - то тримають свій корч біля дому і їздять рідко.Саме тому створюється деяка ілюзія що народ їздить на крутих(нормальних) тачках. andrijk777

Повідомлень: 4911 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 284 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 14:41 Re: Еміграція, заробітчанство fler написав: Щодо майбутнього його дітей, то "бабка надвоє казала" - я не впевнена, що в Україні rjkz би забезпечив їм гірше майбутнє, ніж в США. Щодо майбутнього його дітей, то "бабка надвоє казала" - я не впевнена, що в Україні rjkz би забезпечив їм гірше майбутнє, ніж в США.



В нас тут гєопатогенна зона - плоди власних зусиль з великою ймовірністю будуть зруйновані непереборними обставниам В нас тут гєопатогенна зона - плоди власних зусиль з великою ймовірністю будуть зруйновані непереборними обставниам fox767676 Повідомлень: 594 З нами з: 13.06.20 Подякував: 242 раз. Подякували: 99 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 14:43 барабашов написав: Жигули 70-80х ломаются и наверно регулярно

Запчасти не стоят рупь-ведро, за забором не "АвтоВАЗа" с несунами, и не все их могут самостоятельно отремонтировать, нужны и руки не из зада и гараж или навес со двором(не в холода)

Жигули 70-80х ломаются и наверно регулярноЗапчасти не стоят рупь-ведро, за забором не "АвтоВАЗа" с несунами, и не все их могут самостоятельно отремонтировать, нужны и руки не из зада и гараж или навес со двором(не в холода)

В автомобільній справі є знаменита фраза: «На кожний товар є свій покупець».

Мій колишній підлеглий мешкає у вашій області в Богом забутому селі. Намагається заробляти хоч 100 (сто) гривень на день. Інколи вдається.

У вільний від роботи час їздить по селах та шукає саме Жигулі. За ціною не більше 15 000 гривень.

Такі купує тягне в гараж та робить їм - як мені сказав - «губи».

В хід ремонту авто та перетворення його в канхвЄтку іде все: кувалда, цемент, шлакоблок, крем для взуття, жіноча губна помада, електроди та інші необхідні речі.

Після того, як «зробили губи» - легко продається навіть за 40 000 гривень.

Жити можна!



P.S. Про «топливо, конторое дороже, чем в Турции»: на сегодня цена 1 літра бензина в Турции примерно 1,17€ за 1 літр. Дизель дешевше. Не знаю, это дорого или дешево. В автомобільній справі є знаменита фраза: «На кожний товар є свій покупець».Мій колишній підлеглий мешкає у вашій області в Богом забутому селі. Намагається заробляти хоч 100 (сто) гривень на день. Інколи вдається.У вільний від роботи час їздить по селах та шукає саме Жигулі. За ціною не більше 15 000 гривень.Такі купує тягне в гараж та робить їм - як мені сказав - «губи».В хід ремонту авто та перетворення його в канхвЄтку іде все: кувалда, цемент, шлакоблок, крем для взуття, жіноча губна помада, електроди та інші необхідні речі.Після того, як «зробили губи» - легко продається навіть за 40 000 гривень.Жити можна!P.S. Про «топливо, конторое дороже, чем в Турции»: на сегодня цена 1 літра бензина в Турции примерно 1,17€ за 1 літр. Дизель дешевше. Не знаю, это дорого или дешево. Востаннє редагувалось akurt в Вів 18 лип, 2023 14:48, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8019 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3198 раз. Подякували: 1091 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 972973974975> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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