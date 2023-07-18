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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 972973974975>
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 13:21

Так «більшість» і не може брати хабарів. Хто ж дасть і за що?
Хабар - то забавка не для всіх.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 13:29

Трішки вагітним бути не можна))

  Ой+ написав:
  akurt написав:Не крав бюджетні кошти та не брав хабарів.

Не повірите, але попри всі всесвітньорозкручені байки про всеосяжну українську корупцію більшість українців не бере хабарів хоча б тому, що мало кому їх взагалі пропонують.

Коли людина, потягуючи Львівську каву на площі ринку каже «Ех, жаль, що мені зараз 100к не капає, поки я тут. Наступного разу піду в неофіційну відпустку, хай капає…», то на мою думку брав би, якби давали. 😄
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 13:33

  ЛАД написав:Баобаб, который в Африке нашёл тёплое место и хорошо живёт, конечно, не завидует.
80% баобабов, которые такого местечка не нашли и не могут вырасти выше травы, могут завидовать.
fler правильно написала:
Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?")))

Уточню, на всяк випадок. Мій допис був про те, що таким "баобабам", які зробили успішну кар'єру та добре влаштували своє життя в Україні, немає сенсу рипатись в еміграцію "на старості лєт", щоб перейти на нижчий рівень життя та випробувати ризики долі. (Привіт, rjkz;)) Я не засуджую rjkz за його вибір емігрувати, а підкреслюю, що його рівень життя там ймовірно вже не буде вищим за той, що був тут. Щодо майбутнього його дітей, то "бабка надвоє казала" - я не впевнена, що в Україні rjkz би забезпечив їм гірше майбутнє, ніж в США. Багато залежить ще від здібностей дітей до навчання та їх бажання вчитись. Можна вкласти купу грошей у навчання в найкращому університеті та отримати на виході бовдура. Це я кажу з власного досвіду роботи в універі - не всім студентам однаково заходить навчання, деяким в самий раз "коровам на селі хвости крутити".

  Hotab написав:fler , Успіх ніколи не був так близько до своєї мрії стати лендлордом без особливих зусиль. 😄

Рука-обличчя. Hotab, шо я тобі поганого зробила? :lol:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 13:35

  fler написав:Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?")))

Цей форум почитати - так усі в Україні лендлорди та мільйонери. Незрозуміло тільки, чому країна вважається бідною, якщо усі люди такі заможні та з поблажливим презирством поглядають на швейцарських та норвезьких ніщебродів. Також незрозуміло, чому у селах та маленьких містечках досі їздять на старих жигулях. Мабуть, колекціонери.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 13:40

Gastarbaiter , бідні сюди не ходять. Тут вибірка особлива.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 14:15

  Gastarbaiter написав:
  fler написав:Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?")))

Цей форум почитати - так усі в Україні лендлорди та мільйонери. Незрозуміло тільки, чому країна вважається бідною, якщо усі люди такі заможні та з поблажливим презирством поглядають на швейцарських та норвезьких ніщебродів. Також незрозуміло, чому у селах та маленьких містечках досі їздять на старих жигулях. Мабуть, колекціонери.

Жигули 70-80х ломаются и наверно регулярно
Запчасти не стоят рупь-ведро, за забором не "АвтоВАЗа" с несунами, и не все их могут самостоятельно отремонтировать, нужны и руки не из зада и гараж или навес со двором(не в холода)
Газ и бензин старые жигули жрут'С поболе новых битков с таким же микролитражом, а топливо стоит дороже чем в Турции к примеру
Нищеброду авто сейчас категорически не по карману, даже если таксует на нём и зарабатывает какие то копейки
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 14:28

  Gastarbaiter написав:
  fler написав:Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?")))

Цей форум почитати - так усі в Україні лендлорди та мільйонери. Незрозуміло тільки, чому країна вважається бідною, якщо усі люди такі заможні та з поблажливим презирством поглядають на швейцарських та норвезьких ніщебродів. Також незрозуміло, чому у селах та маленьких містечках досі їздять на старих жигулях. Мабуть, колекціонери.

тому що тут можна як Bolt, працювати годину, тільки щоб ішов стаж, і у вільний від роботи час будувати дачу,
також можна жити на $145 в місяць "в своєму" і не паритися,
https://fi202x.blogspot.com/2023/07/2023.html
а не $2000 мати після вджобування та податків "на руки", з яких половину за оренду, ще решта за страховки, комуналь, а їжу уже хіба з кредитки.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 14:37

  Gastarbaiter написав:
  fler написав:Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?")))

Цей форум почитати - так усі в Україні лендлорди та мільйонери. Незрозуміло тільки, чому країна вважається бідною, якщо усі люди такі заможні та з поблажливим презирством поглядають на швейцарських та норвезьких ніщебродів. Також незрозуміло, чому у селах та маленьких містечках досі їздять на старих жигулях. Мабуть, колекціонери.

В містах ситуація не краща. Якщо "по дорогах" їздять більш-менш норм авто, то під більшість будинків стоять одні корчі типу Лануса чи 15-річної іномарки.
Зрозуміло що ті що гроші мають - то їздять кожен день і куди хочуть. А ті що ні - то тримають свій корч біля дому і їздять рідко.
Саме тому створюється деяка ілюзія що народ їздить на крутих(нормальних) тачках.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 14:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  fler написав:Щодо майбутнього його дітей, то "бабка надвоє казала" - я не впевнена, що в Україні rjkz би забезпечив їм гірше майбутнє, ніж в США.


В нас тут гєопатогенна зона - плоди власних зусиль з великою ймовірністю будуть зруйновані непереборними обставниам
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 14:43

  барабашов написав:Жигули 70-80х ломаются и наверно регулярно
Запчасти не стоят рупь-ведро, за забором не "АвтоВАЗа" с несунами, и не все их могут самостоятельно отремонтировать, нужны и руки не из зада и гараж или навес со двором(не в холода)

В автомобільній справі є знаменита фраза: «На кожний товар є свій покупець».
Мій колишній підлеглий мешкає у вашій області в Богом забутому селі. Намагається заробляти хоч 100 (сто) гривень на день. Інколи вдається.
У вільний від роботи час їздить по селах та шукає саме Жигулі. За ціною не більше 15 000 гривень.
Такі купує тягне в гараж та робить їм - як мені сказав - «губи».
В хід ремонту авто та перетворення його в канхвЄтку іде все: кувалда, цемент, шлакоблок, крем для взуття, жіноча губна помада, електроди та інші необхідні речі.
Після того, як «зробили губи» - легко продається навіть за 40 000 гривень.
Жити можна!

P.S. Про «топливо, конторое дороже, чем в Турции»: на сегодня цена 1 літра бензина в Турции примерно 1,17€ за 1 літр. Дизель дешевше. Не знаю, это дорого или дешево.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 18 лип, 2023 14:48, всього редагувалось 1 раз.
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