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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 лип, 2023 14:46
flyman написав:
також можна жити на $145 в місяць
в конце жизни поймёшь, что всю жизнь ужимался и экономил каждый доллар напрасно.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 14:55
andrijk777 написав: Gastarbaiter написав: fler написав:
Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?")))
Цей форум почитати - так усі в Україні лендлорди та мільйонери. Незрозуміло тільки, чому країна вважається бідною, якщо усі люди такі заможні та з поблажливим презирством поглядають на швейцарських та норвезьких ніщебродів. Також незрозуміло, чому у селах та маленьких містечках досі їздять на старих жигулях. Мабуть, колекціонери.
В містах ситуація не краща. Якщо "по дорогах" їздять більш-менш норм авто, то під більшість будинків стоять одні корчі типу Лануса чи 15-річної іномарки.
Зрозуміло що ті що гроші мають - то їздять кожен день і куди хочуть. А ті що ні - то тримають свій корч біля дому і їздять рідко.
Саме тому створюється деяка ілюзія що народ їздить на крутих(нормальних) тачках.
Даже стоящая под домом машина требует денег
Масло надо менять раз год, в коробке и мостах - раз лет в 5, кольца залегают, коррозия прёт не по детски, сальники то текут от дубения, то пересыхают и трескаются и ещё больше текут.
На стоящий под домом Лайнос за 2куе или Мерс лупатый 97года за те же 2-3куе в год надо тратить как бы не половину этой суммы чтобы выйти, завести его не с помощью мата и эвакуатора, и поехать куда надо(хотя бы на 50км раз месяц)
Резину ещё забыл, а это 2 комплекта и жить она будет максимум 12-13лет по моему опыту(лучше меньше 7ми)
Я с почти не эксплуатирущейся по назначению 10ти летней Тундрой наелся так плюх от её созерцания и продал в село тем кому она нужна и есть лишние деньги на эксплуатацию.
Мне тупо ТО 120 на 137тысячах на 800уе хватило для снятия розовых очков
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Додано: Вів 18 лип, 2023 15:09
akurt написав:Еміграція, заробітчанство:
повернення в Україну.
Це питання жваво обговорюється - і дуже цікаво.
Допомогти знайти правильну точну відповідь допоможе - як не дивно - точна наука.
В розділі "Теоретична механіка
" є вкрай важливе питання: "Статично визначені та статично невизначені задачі
".
Тут розуміють таке: чи вистачить рівнянь рівноваги статики
, які описують рівновагу точки або тіла під дією прикладених сил, для визначення невідомих реакцій в"язів.
Розвиток"язок є можливим, якщо кількість невідомих величин реакцій в"язів дорівнює кількості рівнянь, якими можна описати рівновагу точки або тіла.
Якщо рівнянь менше кількості невідомих - роз"язати задачу апріорі неможливо. Як не намагайся.
Інколи - але не завжди - для розкриття невизначеності вдається скласти додаткове рівняння, наприклад, рівняння температурних деформації тіла (залучення знань з інших розділів науки).
Тут - в цьому соціальному питанні
- все фактично співпадає на 100%: не вистачає умов/даних/чинників для точного визначення:
- яка частка людей знає мову країни тимчасово перебування або здатна вивчити
таку мову;
- яка частка людей скористається унікальною можливістю стати громадянином іншої країни - незважаючи на труднощі;
- яка частка людей зможе "знайти себе", свої здібності в іншому соціально-економічному середовищі;
- яка частка людей буде задовольнятися мінімальними прибутками, яких - можливо - буде вистачати виключно на скромне харчування та скромне проживання;
- яка частка людей зможе заснувати власне підприємство, фірму або створити/придумати/відкрити щось таке, за що заплатять гроші;
- яка частка людей буде отримувати допомогу - психологічну та матеріальну - від родичів/приятелів;
- яка частка людей погодиться "затягнути паски" заради навчання дітей та іх майбутнього;
- яка частка людей буде розуміти, що те ВАТ або підприємство, яке вони заснували, не зможе працювати без їх присутності;
- яка частка....
- головне: коли закінчиться війна.
Задача "статично невизначена
". Намагатися її розв"язати можна, дописи та думки цікаві - але розв"язок отримати неможливо.
Висновок: обговорювати можна - рішення знайти неможливо. Ніяк.
Які б дані "соціальних опитувань" не наводили б...
Теоретическая механика - точная наука, не терпит приблизительности.
В данном случае, извините на тавтологию, мы имеем дело с огромным числом частных случаев.
Скорей уместно говорить о статистике или оценочной вероятности.
Нас не интересует (особо) каждый отдельный кейс, вопрос о порядках.
Если выехало примерно 10 млн, то сколько останется - 30-50-70%%%?
Останется 31 или 32% - не существенно.
Но таки самый главный вопрос - когда и как закончится война?
Звонили в Украину, рассказали о посещении кладбища в Броварах....это очень печально. Любая цифра погибших, озвученная после победы уже не будет не шокирующей. Но чем дальше, тем эта цифра больше. И это тоже украинские люди, которые не вернутся "Из той страны, откуда ни один не возвращался" (Шекспир). Не из забугорья, оттуда можно вернуться.
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rjkz
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Додано: Вів 18 лип, 2023 15:12
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
"Ну хорошо, какие плюсы?"
"Образование детям, медицина, безопасность продуктов питания..."
"Образование в Украине намного лучше, в Америке ничему не учат, медицина одна из лучших в мире, но то что с ней сделала эта американка (очевидно имелась ввиду Супрун)...ее за это ХХХ надо. А продукты у вас все вредные - все американцы толстые"
При вказанні таких плюсів слід зазначати конкретні умови в якій "ціновій категорії" відбувається порівняння: Цілком можу погодитись з плюсами в категорії середній клас+ (скажімо для тих, хто може на освіту, медицину і т.д. витрачати $1000+ в місяць)
А от в бюджетних категоріях в багатьох країнах закордоном все дуже погано і з освітою і особливо з медициною. І ми, нажаль, слідуємо їх моделі "оптимізації", яка звісно знижую бюджетні витрати, але суттєво погіршує доступність для пересічних і прямо вбиває село.
В данном конкретном случае, речь шла о США.
Собственно, если говорить о теме ветки, то правильный выбор страны при эмиграции - вопрос номер раз.
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rjkz
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Додано: Вів 18 лип, 2023 15:14
akurt написав:
Так «більшість» і не може брати хабарів. Хто ж дасть і за що?
Хабар - то забавка не для всіх.
Так і я ж про це - цей плюс для більшості вимушений, а не від твердих переконань. Абсолютно не применшуючи чиїхось чеснот.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 15:26
Gastarbaiter написав: fler написав:
Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?")))
Цей форум почитати - так усі в Україні лендлорди та мільйонери.
Просто дуже багато казкарів.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 15:48
В магазинах Сан-Франциско начали вешать цепи на морозилки, а остальные товары прятать за пластиковыми экранами. Так владельцы пытаются защититься от многочисленных краж. Порой воры приходят по 20 раз за день. Даже такие недорогие товары, как зубная паста и салфетки, теперь под замком.
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