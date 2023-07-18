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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 972973974975 Додано: Вів 18 лип, 2023 14:46 flyman написав: також можна жити на $145 в місяць також можна жити на $145 в місяць в конце жизни поймёшь, что всю жизнь ужимался и экономил каждый доллар напрасно. в конце жизни поймёшь, что всю жизнь ужимался и экономил каждый доллар напрасно. vitaliiangel

Повідомлень: 18402 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2173 раз. Подякували: 3113 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 14:55 andrijk777 написав: Gastarbaiter написав: fler написав: Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?"))) Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?")))

Цей форум почитати - так усі в Україні лендлорди та мільйонери. Незрозуміло тільки, чому країна вважається бідною, якщо усі люди такі заможні та з поблажливим презирством поглядають на швейцарських та норвезьких ніщебродів. Також незрозуміло, чому у селах та маленьких містечках досі їздять на старих жигулях. Мабуть, колекціонери. Цей форум почитати - так усі в Україні лендлорди та мільйонери. Незрозуміло тільки, чому країна вважається бідною, якщо усі люди такі заможні та з поблажливим презирством поглядають на швейцарських та норвезьких ніщебродів. Також незрозуміло, чому у селах та маленьких містечках досі їздять на старих жигулях. Мабуть, колекціонери.

В містах ситуація не краща. Якщо "по дорогах" їздять більш-менш норм авто, то під більшість будинків стоять одні корчі типу Лануса чи 15-річної іномарки.

Зрозуміло що ті що гроші мають - то їздять кожен день і куди хочуть. А ті що ні - то тримають свій корч біля дому і їздять рідко.

Саме тому створюється деяка ілюзія що народ їздить на крутих(нормальних) тачках. В містах ситуація не краща. Якщо "по дорогах" їздять більш-менш норм авто, то під більшість будинків стоять одні корчі типу Лануса чи 15-річної іномарки.Зрозуміло що ті що гроші мають - то їздять кожен день і куди хочуть. А ті що ні - то тримають свій корч біля дому і їздять рідко.Саме тому створюється деяка ілюзія що народ їздить на крутих(нормальних) тачках.

Даже стоящая под домом машина требует денег

Масло надо менять раз год, в коробке и мостах - раз лет в 5, кольца залегают, коррозия прёт не по детски, сальники то текут от дубения, то пересыхают и трескаются и ещё больше текут.

На стоящий под домом Лайнос за 2куе или Мерс лупатый 97года за те же 2-3куе в год надо тратить как бы не половину этой суммы чтобы выйти, завести его не с помощью мата и эвакуатора, и поехать куда надо(хотя бы на 50км раз месяц)

Резину ещё забыл, а это 2 комплекта и жить она будет максимум 12-13лет по моему опыту(лучше меньше 7ми)

Я с почти не эксплуатирущейся по назначению 10ти летней Тундрой наелся так плюх от её созерцания и продал в село тем кому она нужна и есть лишние деньги на эксплуатацию.

Мне тупо ТО 120 на 137тысячах на 800уе хватило для снятия розовых очков Даже стоящая под домом машина требует денегМасло надо менять раз год, в коробке и мостах - раз лет в 5, кольца залегают, коррозия прёт не по детски, сальники то текут от дубения, то пересыхают и трескаются и ещё больше текут.На стоящий под домом Лайнос за 2куе или Мерс лупатый 97года за те же 2-3куе в год надо тратить как бы не половину этой суммы чтобы выйти, завести его не с помощью мата и эвакуатора, и поехать куда надо(хотя бы на 50км раз месяц)Резину ещё забыл, а это 2 комплекта и жить она будет максимум 12-13лет по моему опыту(лучше меньше 7ми)Я с почти не эксплуатирущейся по назначению 10ти летней Тундрой наелся так плюх от её созерцания и продал в село тем кому она нужна и есть лишние деньги на эксплуатацию.Мне тупо ТО 120 на 137тысячах на 800уе хватило для снятия розовых очков барабашов Повідомлень: 3306 З нами з: 16.06.15 Подякував: 253 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 15:09 akurt написав: Еміграція, заробітчанство: повернення в Україну.



Це питання жваво обговорюється - і дуже цікаво.

Допомогти знайти правильну точну відповідь допоможе - як не дивно - точна наука.



В розділі "Теоретична механіка" є вкрай важливе питання: "Статично визначені та статично невизначені задачі".

Тут розуміють таке: чи вистачить рівнянь рівноваги статики, які описують рівновагу точки або тіла під дією прикладених сил, для визначення невідомих реакцій в"язів.

Розвиток"язок є можливим, якщо кількість невідомих величин реакцій в"язів дорівнює кількості рівнянь, якими можна описати рівновагу точки або тіла.

Якщо рівнянь менше кількості невідомих - роз"язати задачу апріорі неможливо. Як не намагайся.

Інколи - але не завжди - для розкриття невизначеності вдається скласти додаткове рівняння, наприклад, рівняння температурних деформації тіла (залучення знань з інших розділів науки).



Тут - в цьому соціальному питанні - все фактично співпадає на 100%: не вистачає умов/даних/чинників для точного визначення:

- яка частка людей знає мову країни тимчасово перебування або здатна вивчити таку мову;

- яка частка людей скористається унікальною можливістю стати громадянином іншої країни - незважаючи на труднощі;

- яка частка людей зможе "знайти себе", свої здібності в іншому соціально-економічному середовищі;

- яка частка людей буде задовольнятися мінімальними прибутками, яких - можливо - буде вистачати виключно на скромне харчування та скромне проживання;

- яка частка людей зможе заснувати власне підприємство, фірму або створити/придумати/відкрити щось таке, за що заплатять гроші;

- яка частка людей буде отримувати допомогу - психологічну та матеріальну - від родичів/приятелів;

- яка частка людей погодиться "затягнути паски" заради навчання дітей та іх майбутнього;

- яка частка людей буде розуміти, що те ВАТ або підприємство, яке вони заснували, не зможе працювати без їх присутності;

- яка частка....

- головне: коли закінчиться війна.



Задача "статично невизначена". Намагатися її розв"язати можна, дописи та думки цікаві - але розв"язок отримати неможливо.

Висновок: обговорювати можна - рішення знайти неможливо. Ніяк.

Які б дані "соціальних опитувань" не наводили б... повернення в Україну.Це питання жваво обговорюється - і дуже цікаво.Допомогти знайти правильну точну відповідь допоможе - як не дивно - точна наука.В розділі "Теоретична механіка" є вкрай важливе питання: "Статично визначені та статично невизначені задачі".Тут розуміють таке: чи вистачить рівнянь рівноваги статики, які описують рівновагу точки або тіла під дією прикладених сил, для визначення невідомих реакцій в"язів.Розвиток"язок є можливим, якщо кількість невідомих величин реакцій в"язів дорівнює кількості рівнянь, якими можна описати рівновагу точки або тіла.Якщо рівнянь менше кількості невідомих - роз"язати задачу апріорі неможливо.Інколи - але не завжди - для розкриття невизначеності вдається скласти додаткове рівняння, наприклад, рівняння температурних деформації тіла (залучення знань з інших розділів науки).Тут -- все фактично співпадає на 100%: не вистачає умов/даних/чинників для точного визначення:- яка частка людей знає мову країни тимчасово перебування аботаку мову;- яка частка людей скористається унікальною можливістю стати громадянином іншої країни - незважаючи на труднощі;- яка частка людей зможе "знайти себе", свої здібності в іншому соціально-економічному середовищі;- яка частка людей буде задовольнятися мінімальними прибутками, яких - можливо - буде вистачати виключно на скромне харчування та скромне проживання;- яка частка людей зможе заснувати власне підприємство, фірму або створити/придумати/відкрити щось таке, за що заплатять гроші;- яка частка людей буде отримувати допомогу - психологічну та матеріальну - від родичів/приятелів;- яка частка людей погодиться "затягнути паски" заради навчання дітей та іх майбутнього;- яка частка людей буде розуміти, що те ВАТ або підприємство, яке вони заснували, не зможе працювати без їх присутності;- яка частка....- головне:Задача "статично невизначена". Намагатися її розв"язати можна, дописи та думки цікаві - але розв"язок отриматиВисновок: обговорювати можна - рішення знайти неможливо. Ніяк.Які б дані "соціальних опитувань" не наводили б...



Теоретическая механика - точная наука, не терпит приблизительности.

В данном случае, извините на тавтологию, мы имеем дело с огромным числом частных случаев.

Скорей уместно говорить о статистике или оценочной вероятности.

Нас не интересует (особо) каждый отдельный кейс, вопрос о порядках.

Если выехало примерно 10 млн, то сколько останется - 30-50-70%%%?

Останется 31 или 32% - не существенно.

Но таки самый главный вопрос - когда и как закончится война?

Звонили в Украину, рассказали о посещении кладбища в Броварах....это очень печально. Любая цифра погибших, озвученная после победы уже не будет не шокирующей. Но чем дальше, тем эта цифра больше. И это тоже украинские люди, которые не вернутся "Из той страны, откуда ни один не возвращался" (Шекспир). Не из забугорья, оттуда можно вернуться. Теоретическая механика - точная наука, не терпит приблизительности.В данном случае, извините на тавтологию, мы имеем дело с огромным числом частных случаев.Скорей уместно говорить о статистике или оценочной вероятности.Нас не интересует (особо) каждый отдельный кейс, вопрос о порядках.Если выехало примерно 10 млн, то сколько останется - 30-50-70%%%?Останется 31 или 32% - не существенно.Но таки самый главный вопрос - когда и как закончится война?Звонили в Украину, рассказали о посещении кладбища в Броварах....это очень печально. Любая цифра погибших, озвученная после победы уже не будет не шокирующей. Но чем дальше, тем эта цифра больше. И это тоже украинские люди, которые не вернутся "Из той страны, откуда ни один не возвращался" (Шекспир). Не из забугорья, оттуда можно вернуться. rjkz

Повідомлень: 15036 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7804 раз. Подякували: 4767 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 15:12 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: "Ну хорошо, какие плюсы?"

"Образование детям, медицина, безопасность продуктов питания..."

"Образование в Украине намного лучше, в Америке ничему не учат, медицина одна из лучших в мире, но то что с ней сделала эта американка (очевидно имелась ввиду Супрун)...ее за это ХХХ надо. А продукты у вас все вредные - все американцы толстые" "Ну хорошо, какие плюсы?""Образование детям, медицина, безопасность продуктов питания...""Образование в Украине намного лучше, в Америке ничему не учат, медицина одна из лучших в мире, но то что с ней сделала эта американка (очевидно имелась ввиду Супрун)...ее за это ХХХ надо. А продукты у вас все вредные - все американцы толстые"

При вказанні таких плюсів слід зазначати конкретні умови в якій "ціновій категорії" відбувається порівняння: Цілком можу погодитись з плюсами в категорії середній клас+ (скажімо для тих, хто може на освіту, медицину і т.д. витрачати $1000+ в місяць)

А от в бюджетних категоріях в багатьох країнах закордоном все дуже погано і з освітою і особливо з медициною. І ми, нажаль, слідуємо їх моделі "оптимізації", яка звісно знижую бюджетні витрати, але суттєво погіршує доступність для пересічних і прямо вбиває село. При вказанні таких плюсів слід зазначати конкретні умови в якій "ціновій категорії" відбувається порівняння: Цілком можу погодитись з плюсами в категорії середній клас+ (скажімо для тих, хто може на освіту, медицину і т.д. витрачати $1000+ в місяць)А от в бюджетних категоріях в багатьох країнах закордоном все дуже погано і з освітою і особливо з медициною. І ми, нажаль, слідуємо їх моделі "оптимізації", яка звісно знижую бюджетні витрати, але суттєво погіршує доступність для пересічних і прямо вбиває село.



В данном конкретном случае, речь шла о США.

Собственно, если говорить о теме ветки, то правильный выбор страны при эмиграции - вопрос номер раз. В данном конкретном случае, речь шла о США.Собственно, если говорить о теме ветки, то правильный выбор страны при эмиграции - вопрос номер раз. rjkz

Повідомлень: 15036 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7804 раз. Подякували: 4767 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 15:14 akurt написав: Так «більшість» і не може брати хабарів. Хто ж дасть і за що?

Хабар - то забавка не для всіх. Так «більшість» і не може брати хабарів. Хто ж дасть і за що?Хабар - то забавка не для всіх.

Так і я ж про це - цей плюс для більшості вимушений, а не від твердих переконань. Абсолютно не применшуючи чиїхось чеснот. Так і я ж про це - цей плюс для більшості вимушений, а не від твердих переконань. Абсолютно не применшуючи чиїхось чеснот. Ой+

Повідомлень: 5993 З нами з: 19.04.12 Подякував: 86 раз. Подякували: 923 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 15:26 Gastarbaiter написав: fler написав: Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?"))) Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?")))

Цей форум почитати - так усі в Україні лендлорди та мільйонери. Цей форум почитати - так усі в Україні лендлорди та мільйонери.

Просто дуже багато казкарів. Просто дуже багато казкарів. Прораб Повідомлень: 780 З нами з: 02.03.19 Подякував: 553 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 15:48 В магазинах Сан-Франциско начали вешать цепи на морозилки, а остальные товары прятать за пластиковыми экранами. Так владельцы пытаются защититься от многочисленных краж. Порой воры приходят по 20 раз за день. Даже такие недорогие товары, как зубная паста и салфетки, теперь под замком.

vitaliiangel

Повідомлень: 18402 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2173 раз. Подякували: 3113 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 972973974975 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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