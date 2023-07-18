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fler написав:Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?")))
Цей форум почитати - так усі в Україні лендлорди та мільйонери. Незрозуміло тільки, чому країна вважається бідною, якщо усі люди такі заможні та з поблажливим презирством поглядають на швейцарських та норвезьких ніщебродів. Також незрозуміло, чому у селах та маленьких містечках досі їздять на старих жигулях. Мабуть, колекціонери.
В містах ситуація не краща. Якщо "по дорогах" їздять більш-менш норм авто, то під більшість будинків стоять одні корчі типу Лануса чи 15-річної іномарки. Зрозуміло що ті що гроші мають - то їздять кожен день і куди хочуть. А ті що ні - то тримають свій корч біля дому і їздять рідко. Саме тому створюється деяка ілюзія що народ їздить на крутих(нормальних) тачках.
Даже стоящая под домом машина требует денег Масло надо менять раз год, в коробке и мостах - раз лет в 5, кольца залегают, коррозия прёт не по детски, сальники то текут от дубения, то пересыхают и трескаются и ещё больше текут. На стоящий под домом Лайнос за 2куе или Мерс лупатый 97года за те же 2-3куе в год надо тратить как бы не половину этой суммы чтобы выйти, завести его не с помощью мата и эвакуатора, и поехать куда надо(хотя бы на 50км раз месяц) Резину ещё забыл, а это 2 комплекта и жить она будет максимум 12-13лет по моему опыту(лучше меньше 7ми) Я с почти не эксплуатирущейся по назначению 10ти летней Тундрой наелся так плюх от её созерцания и продал в село тем кому она нужна и есть лишние деньги на эксплуатацию. Мне тупо ТО 120 на 137тысячах на 800уе хватило для снятия розовых очков
akurt написав:Еміграція, заробітчанство: повернення в Україну.
Це питання жваво обговорюється - і дуже цікаво. Допомогти знайти правильну точну відповідь допоможе - як не дивно - точна наука.
В розділі "Теоретична механіка" є вкрай важливе питання: "Статично визначені та статично невизначені задачі". Тут розуміють таке: чи вистачить рівнянь рівноваги статики, які описують рівновагу точки або тіла під дією прикладених сил, для визначення невідомих реакцій в"язів. Розвиток"язок є можливим, якщо кількість невідомих величин реакцій в"язів дорівнює кількості рівнянь, якими можна описати рівновагу точки або тіла. Якщо рівнянь менше кількості невідомих - роз"язати задачу апріорі неможливо. Як не намагайся. Інколи - але не завжди - для розкриття невизначеності вдається скласти додаткове рівняння, наприклад, рівняння температурних деформації тіла (залучення знань з інших розділів науки).
Тут - в цьому соціальному питанні - все фактично співпадає на 100%: не вистачає умов/даних/чинників для точного визначення: - яка частка людей знає мову країни тимчасово перебування або здатна вивчити таку мову; - яка частка людей скористається унікальною можливістю стати громадянином іншої країни - незважаючи на труднощі; - яка частка людей зможе "знайти себе", свої здібності в іншому соціально-економічному середовищі; - яка частка людей буде задовольнятися мінімальними прибутками, яких - можливо - буде вистачати виключно на скромне харчування та скромне проживання; - яка частка людей зможе заснувати власне підприємство, фірму або створити/придумати/відкрити щось таке, за що заплатять гроші; - яка частка людей буде отримувати допомогу - психологічну та матеріальну - від родичів/приятелів; - яка частка людей погодиться "затягнути паски" заради навчання дітей та іх майбутнього; - яка частка людей буде розуміти, що те ВАТ або підприємство, яке вони заснували, не зможе працювати без їх присутності; - яка частка.... - головне: коли закінчиться війна.
Задача "статично невизначена". Намагатися її розв"язати можна, дописи та думки цікаві - але розв"язок отримати неможливо. Висновок: обговорювати можна - рішення знайти неможливо. Ніяк. Які б дані "соціальних опитувань" не наводили б...
Теоретическая механика - точная наука, не терпит приблизительности. В данном случае, извините на тавтологию, мы имеем дело с огромным числом частных случаев. Скорей уместно говорить о статистике или оценочной вероятности. Нас не интересует (особо) каждый отдельный кейс, вопрос о порядках. Если выехало примерно 10 млн, то сколько останется - 30-50-70%%%? Останется 31 или 32% - не существенно. Но таки самый главный вопрос - когда и как закончится война? Звонили в Украину, рассказали о посещении кладбища в Броварах....это очень печально. Любая цифра погибших, озвученная после победы уже не будет не шокирующей. Но чем дальше, тем эта цифра больше. И это тоже украинские люди, которые не вернутся "Из той страны, откуда ни один не возвращался" (Шекспир). Не из забугорья, оттуда можно вернуться.
rjkz написав:"Ну хорошо, какие плюсы?" "Образование детям, медицина, безопасность продуктов питания..." "Образование в Украине намного лучше, в Америке ничему не учат, медицина одна из лучших в мире, но то что с ней сделала эта американка (очевидно имелась ввиду Супрун)...ее за это ХХХ надо. А продукты у вас все вредные - все американцы толстые"
При вказанні таких плюсів слід зазначати конкретні умови в якій "ціновій категорії" відбувається порівняння: Цілком можу погодитись з плюсами в категорії середній клас+ (скажімо для тих, хто може на освіту, медицину і т.д. витрачати $1000+ в місяць) А от в бюджетних категоріях в багатьох країнах закордоном все дуже погано і з освітою і особливо з медициною. І ми, нажаль, слідуємо їх моделі "оптимізації", яка звісно знижую бюджетні витрати, але суттєво погіршує доступність для пересічних і прямо вбиває село.
В данном конкретном случае, речь шла о США. Собственно, если говорить о теме ветки, то правильный выбор страны при эмиграции - вопрос номер раз.
В магазинах Сан-Франциско начали вешать цепи на морозилки, а остальные товары прятать за пластиковыми экранами. Так владельцы пытаются защититься от многочисленных краж. Порой воры приходят по 20 раз за день. Даже такие недорогие товары, как зубная паста и салфетки, теперь под замком.
vitaliiangel написав:Даже такие недорогие товары, как зубная паста и салфетки, теперь под замком.
Так за то громадяни на свободі:
Засудили до двох років тюрми: в Івано-Франківську чоловік викрадав зубні пасти з магазинів https://firtka.if.ua/view/zasudili-do-d ... -magaziniv Обвинувачений 24 грудня 2020 року вкрав з магазину декілька зубних паст, які заховав собі під верхній одяг. Після чого, покинув місце вчинення злочину, а викраденим майном надалі розпорядився на власний розсуд, чим спричинив магазину матеріальну шкоду на загальну суму 611,48 гривні. Надалі, чоловік 13 січня 2021 року підійшов до виставкових стелажів, з яких таємно викрав 10 упакувань зубної пасти. Після чого покинув місце вчинення злочину з викраденим майном, яким надалі розпорядився на власний розсуд, чим спричинив магазину матеріальну шкоду на загальну суму 769,5 гривень.
Постидись , горе ти outlook-ове… Тебе спитали, «скільки ти за осінь-зиму- весну зʼїдаєш свіжих огірків помідорів зелені?» , ти щось промукав про закрутки, які робив ще перед війною .. Це життя?? Кому воно потрібне в хоч якійсь країні?? Коли ти останній раз купався в морі? А хоч в басейні?? Коли ти останній раз комусь дарував квіти?? Про ресторан мовчу..
ЛАД написав:Баобаб, который в Африке нашёл тёплое место и хорошо живёт, конечно, не завидует. 80% баобабов, которые такого местечка не нашли и не могут вырасти выше травы, могут завидовать. fler правильно написала:
Ви не повірите, сиджу я в Україні, з роботою "не бий лежачого", трьома квартирами та малим бізнесом і кожного дня мислю: "куди б мені емігрувати в мої 45+, щоб почати все з нуля?")))
Уточню, на всяк випадок. Мій допис був про те, що таким "баобабам", які зробили успішну кар'єру та добре влаштували своє життя в Україні, немає сенсу рипатись в еміграцію "на старості лєт", щоб перейти на нижчий рівень життя та випробувати ризики долі. ..........
Я так и понял. Поэтому и процитировал. Только "на старості лєт" люди понимают по-разному. Кто-то и в 30 так считает, кто-то и в 45 так не думает.
Щодо майбутнього його дітей, то "бабка надвоє казала" - я не впевнена, що в Україні rjkz би забезпечив їм гірше майбутнє, ніж в США.
Это вряд ли. Хотя бы потому, что меньший выбор после окончания вуза. По очень многим специальностям работу придётся искать за границей. Это проще, если там и закончил.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 18 лип, 2023 17:31, всього редагувалось 1 раз.