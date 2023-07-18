Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 973974975976 Додано: Вів 18 лип, 2023 17:26 Hotab написав: Gastarbaiter , бідні сюди не ходять. Тут вибірка особлива. , бідні сюди не ходять. Тут вибірка особлива.

Не ходят.

Но те, кто ходит, могли бы понимать, что богатых в Украине не так много. И многие наши "богатые" по мировым меркам... не дотягивают. Не ходят.Но те, кто ходит, могли бы понимать, что богатых в Украине не так много. И многие наши "богатые" по мировым меркам... не дотягивают. ЛАД 2 Повідомлень: 25171 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5076 раз. Подякували: 4727 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 17:35 Ой+ написав: BIGor написав: Ну якщо оцінювати по кількості преміальних автомобілів і величині та "багатості" будинків в Кончі-Заспі - то вже давно обігнала. Якщо по іншим показникам (як от розмір пенсії, фондовий ринок, громадський транспорт ітд) - то просто прірва між країнами. Ну якщо оцінювати по кількості преміальних автомобілів і величині та "багатості" будинків в Кончі-Заспі - то вже давно обігнала. Якщо по іншим показникам (як от розмір пенсії, фондовий ринок, громадський транспорт ітд) - то просто прірва між країнами.

Тесть з смт.Богородчани і там чимало людей має квартиру+ 2-4 поверховий особняк, багато вихідців у Чікаго, хто працював на газосховищі, мали чималі зарплати-пенсії, тому десь локально досить непогана картина, хоч не Конча-Заспа.

А так в цілому статистика зовсім не на користь України і на жаль тенденція на поглиблення різниці. Ще і тепер і так розбомблена Україна інтенсивніше постачає людські ресурси в ту ж Польщу і далі. Тесть з смт.Богородчани і там чимало людей має квартиру+ 2-4 поверховий особняк, багато вихідців у Чікаго, хто працював на газосховищі, мали чималі зарплати-пенсії, тому десь локально досить непогана картина, хоч не Конча-Заспа.А так в цілому статистика зовсім не на користь України і на жаль тенденція на поглиблення різниці. Ще і тепер і так розбомблена Україна інтенсивніше постачає людські ресурси в ту ж Польщу і далі.



Я хорошо и давно знаю ситуацию на Прикарпатье.

И в Богородчанском районе тем более. Там заробитчанство имеет многодесятилетнюю историю. Только раньше ездили на Крайний Север, потом в Польшу, потом вся остальная Европа, США, Канада.

Там на месте работы почти нет. Если не считать вырубку лесов, которая в сумасшедших объемах началась еще в 90-е, а сейчас достигла каких-то безумных масштабов.

Тут много людей встретил из Надвирнянского района, Мукачево, Львова,Рахивського района и тд. Сын друга моего отца из Богородчанского района некоторое время был в Чикаго, я так понимаю не получилось с легализацией, вернулся лет 7 назад в Украину, его сестра в Бельгии, мама в Италии. Я хорошо и давно знаю ситуацию на Прикарпатье.И в Богородчанском районе тем более. Там заробитчанство имеет многодесятилетнюю историю. Только раньше ездили на Крайний Север, потом в Польшу, потом вся остальная Европа, США, Канада.Там на месте работы почти нет. Если не считать вырубку лесов, которая в сумасшедших объемах началась еще в 90-е, а сейчас достигла каких-то безумных масштабов.Тут много людей встретил из Надвирнянского района, Мукачево, Львова,Рахивського района и тд. Сын друга моего отца из Богородчанского района некоторое время был в Чикаго, я так понимаю не получилось с легализацией, вернулся лет 7 назад в Украину, его сестра в Бельгии, мама в Италии. rjkz

Повідомлень: 15037 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7805 раз. Подякували: 4767 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 17:38 akurt написав: ...............

P.S. Про «топливо, конторое дороже, чем в Турции»: на сегодня цена 1 літра бензина в Турции примерно 1,17€ за 1 літр. Дизель дешевше. Не знаю, это дорого или дешево. ...............P.S. Про «топливо, конторое дороже, чем в Турции»: на сегодня цена 1 літра бензина в Турции примерно 1,17€ за 1 літр. Дизель дешевше. Не знаю, это дорого или дешево.

Тоже не знаю, "это дорого или дешево".

Но у нас дороже. Тоже не знаю, "это дорого или дешево".Но у нас дороже. ЛАД 2 Повідомлень: 25171 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5076 раз. Подякували: 4727 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 973974975976 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 9 гостейМодератори: Faceless