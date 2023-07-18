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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 лип, 2023 17:26
Hotab написав:Gastarbaiter
, бідні сюди не ходять. Тут вибірка особлива.
Не ходят.
Но те, кто ходит, могли бы понимать, что богатых в Украине не так много. И многие наши "богатые" по мировым меркам... не дотягивают.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 17:35
Ой+ написав: BIGor написав:
Ну якщо оцінювати по кількості преміальних автомобілів і величині та "багатості" будинків в Кончі-Заспі - то вже давно обігнала. Якщо по іншим показникам (як от розмір пенсії, фондовий ринок, громадський транспорт ітд) - то просто прірва між країнами.
Тесть з смт.Богородчани і там чимало людей має квартиру+ 2-4 поверховий особняк, багато вихідців у Чікаго, хто працював на газосховищі, мали чималі зарплати-пенсії, тому десь локально досить непогана картина, хоч не Конча-Заспа.
А так в цілому статистика зовсім не на користь України і на жаль тенденція на поглиблення різниці. Ще і тепер і так розбомблена Україна інтенсивніше постачає людські ресурси в ту ж Польщу і далі.
Я хорошо и давно знаю ситуацию на Прикарпатье.
И в Богородчанском районе тем более. Там заробитчанство имеет многодесятилетнюю историю. Только раньше ездили на Крайний Север, потом в Польшу, потом вся остальная Европа, США, Канада.
Там на месте работы почти нет. Если не считать вырубку лесов, которая в сумасшедших объемах началась еще в 90-е, а сейчас достигла каких-то безумных масштабов.
Тут много людей встретил из Надвирнянского района, Мукачево, Львова,Рахивського района и тд. Сын друга моего отца из Богородчанского района некоторое время был в Чикаго, я так понимаю не получилось с легализацией, вернулся лет 7 назад в Украину, его сестра в Бельгии, мама в Италии.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 17:38
akurt написав:
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P.S. Про «топливо, конторое дороже, чем в Турции»: на сегодня цена 1 літра бензина в Турции примерно 1,17€ за 1 літр. Дизель дешевше. Не знаю, это дорого или дешево.
Тоже не знаю, "это дорого или дешево".
Но у нас дороже.
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