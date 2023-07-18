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BIGor написав:Ну якщо оцінювати по кількості преміальних автомобілів і величині та "багатості" будинків в Кончі-Заспі - то вже давно обігнала. Якщо по іншим показникам (як от розмір пенсії, фондовий ринок, громадський транспорт ітд) - то просто прірва між країнами.
Тесть з смт.Богородчани і там чимало людей має квартиру+ 2-4 поверховий особняк, багато вихідців у Чікаго, хто працював на газосховищі, мали чималі зарплати-пенсії, тому десь локально досить непогана картина, хоч не Конча-Заспа. А так в цілому статистика зовсім не на користь України і на жаль тенденція на поглиблення різниці. Ще і тепер і так розбомблена Україна інтенсивніше постачає людські ресурси в ту ж Польщу і далі.
Я хорошо и давно знаю ситуацию на Прикарпатье. И в Богородчанском районе тем более. Там заробитчанство имеет многодесятилетнюю историю. Только раньше ездили на Крайний Север, потом в Польшу, потом вся остальная Европа, США, Канада. Там на месте работы почти нет. Если не считать вырубку лесов, которая в сумасшедших объемах началась еще в 90-е, а сейчас достигла каких-то безумных масштабов. Тут много людей встретил из Надвирнянского района, Мукачево, Львова,Рахивського района и тд. Сын друга моего отца из Богородчанского района некоторое время был в Чикаго, я так понимаю не получилось с легализацией, вернулся лет 7 назад в Украину, его сестра в Бельгии, мама в Италии.
Еміграція, заробітчанство. Можливо, комусь допоможе - є такий цікавbй сайт від спільности "Експатів". Оприлюднили рейтинг країн - "найкращих" для цієї категорії людей. Вершина рейтингу: From the ease of settling in and getting started abroad to personal finances, work, and the quality of life, these are the best (& worst) places for expats. #1 Mexico has continuously ranked in the top 5 since 2014. Expats in #2 Spain appreciate the leisure options & culture. Housing in #3 Panama is both easy to find and afford.
Найгірші: The reasons may vary, but expats are not happy in #53 Kuwait, #52 Norway, or #51 Türkiye.
Перші 10 країн заслуговують на увагу: The Top 10 Expat Destinations Mexico. Spain. Panama. Malaysia. Taiwan. Thailand. Costa Rica. Philippines. Bahrain. Portugal Трохи здивувала відсутність Філіппін - один сивий дядько дуже хотів саме там помацати "за здесь" 15-ти річних дівчаток, сьогодні знову писав про те на цьому форумі.
Гарний рейтинг - але на першому місті - Мексика - у мене викликало підозрілі відчуття. Ні, якщо подивитися на Нетфлікс чудовий серіал La Reina del Sur ("Королева півдня") то хочеться їхати вже сьогодні. Але я, по-перше, був в Мексиці, а по-друге, сьогодні говорив з нашими в чудовому містечку Matamoros - на кордоні з Техасом - то стало трохи навіть смішно...
ЛАД написав:1. В Харьков вернулось очень много людей. Но в основном ВПЛ в Украине. Почему бы не вернуться из-за границы? Видимо, условия заметно лучше. 2. Сколько лет "хлопцю"? Поколение лентяев?
1. Є умовно дві категорії: ті що бігли від війни і ті, що бігли на соціал. Тому, поки йде війна в Україні а за кордоном є халявне життя ці дві категорії будуть закордоном. 2. Парубку років 30-32, дуже розумний, але дурна родина. Тому, замість дати йому можливість займатися, вирішили інакше. І навіть "с калькулятором не порахували":)))
1. "від війни бігли" все. В самом начале, по-моему, даже не знали, что там будет с социалом. Позже, возможно, уже и из-за социала. Но на запад/в центр Украины тоже бежали от войны. Многие (большинство?) уже вернулись. Почему и написал, что, видимо, условия "там" заметно лучше, чем ВПЛ в Украине. 2. "Парубок років 30-32, дуже розумний" может/должен принимать решения сам, не слушая (как минимум, не просто полностью подчиняясь) дурній родині. Ну и в таком возрасте можно ещё какое-то время тяжело поработать. И подумать, чем заниматься дальше.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 18 лип, 2023 17:53, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:rjkz Спасибо. Прочитал статью и посмотрел видео. По видео не во всём согласен. У него подход как на валютной ветке с предсказанием курса валют - то ли будет, то ли нет. Угадать, как лучше, как правильно, сложно. В частности евреи. выехавшие из Германии и Австрии в другие страны, далеко не всегда выиграли. Оказалось, что ещё нужно было угадать, в какую страну выезжать. Выиграли, например, те, кто выехал в Данию и (совершенно неожиданно) в Болгарию. Но большинство выехавших попали в те же лагеря и в то же время, что и оставшиеся.
По статье. Удивил выбор Швейцарии. Достаточно дорогая страна и, по-моему, заработать на жизнь там сложнее. Возможно, ошибаюсь?
Вы понимаете, однозначно со 100% вероятности прогнозировать будущее невозможно. Это видео вышло примерно за месяц до начала войны. Он дал алгоритм действий, который каждый волен принять или нет. Насчет евреев, говорить что кого-то постигла тяжелая судьба вне Германии и этим оправдывать нерешительность драпать от гитлера? Ну такое. Как говорится, кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдания.
Вы меня неправильно поняли. Или я неточно выразился. Насчёт евреев я писал о том, что им просто некуда было выезжать. И, кроме того, бросить налаженную жизнь и ехать куда-то с мутными перспективами перспектива так себе. Вы не один день готовились к выезду и примерно представляли перспективы - и сложности, и возможности.
Для меня было однозначным, что меня не устраивает подвергать опасности от росийского вторжения жизнь членов моей семьи. Но такое не всем надо, некоторые привыкли к ракетным атакам и любые разговоры о релокации и тех кто уехал вызывают у них высокую степень раздражения. Возможно, это до тех пор, пока не коснулось их лично. Как Веее, например. А тех, кого убила очередная ракета или дрон, уже и не переспросишь или они переиграли-бы все заново. Жизнь, не компьютерная игра, фунции "СЕЙВ" не предусмотрено.
К ракетным атакам никто не привык. Можно не обращать внимания, но на психику действует. Пусть даже подсознательно. Ещё больше достают постоянные воздушные тревоги, особенно летом (зимой, с закрытыми окнами не так слышно). Но до 24.02 очень многие не верили в возможность полномасштабной войны. Я, например, был убеждён, что это невозможно. Допускал ввод войск в ЛДНР, попытки расширить эти "республики", но не такое, как произошло. Я расценивал такую войну как глупость для России, которой она и оказалась. И считал, что такую глупость РФ не совершит. Ошибался. Совершила.
В том видео есть экскурс в историю. Евреям начали РАДИКАЛЬНО закручивать гайки в 1938. Но возможность уехать им ПРЕДЛАГАЛИ. Опять-же, автор делает акцент, на том, что каждый ответственнен за свою судьбу и волен поступать как понимает. Я тоже считал, что нападение на Украину будет катастрофой для рф, но считал, что пуйло на это пойдет. Написал пост на ветке про обвал за несколько часов до нападения. Был уверен еще в 2015, что это произойдет и это был решающий хоть и не единственный фактор эмиграции. Думал, это случится намного раньше, психовал изрядно, обновил тур визу, был готов выезжать по ней. В конце 2022 со мной чуть-ли не пари готовы были заключать, что большой войны не будет. Байден назвал дату 16 января. 20 февраля в разговоре с президентом Правления (тоже из Украины), на его мнение что войны не будет, назвал дату 23 февраля (пуйло любит такие даты). Вторжение началось 24 по киевскому, но 23 по нйскому.
Так, rjkz, Вы не темните и зубы нам евреями не заговаривайте, лучше вот это прокомментируйте: среди воровства зубных паст и салфеток живете? Просто там - это массово, это часто. Это - все. Это везде. Люди - наши - как видите, всё знают.
vitaliiangel написав:
В магазинах Сан-Франциско начали вешать цепи на морозилки, а остальные товары прятать за пластиковыми экранами. Так владельцы пытаются защититься от многочисленных краж. Порой воры приходят по 20 раз за день. Даже такие недорогие товары, как зубная паста и салфетки, теперь под замком.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 18 лип, 2023 18:41, всього редагувалось 2 разів.
rjkz написав:........... В том видео есть экскурс в историю. Евреям начали РАДИКАЛЬНО закручивать гайки в 1938. Но возможность уехать им ПРЕДЛАГАЛИ. Опять-же, автор делает акцент, на том, что каждый ответственен за свою судьбу и волен поступать как понимает.
Не просто предлагали. Можно сказать, даже настаивали. Только куда? Я уже писал о конференции Запада - только одна страна согласилась принимать. А так да - "каждый ответственен за свою судьбу и волен поступать как понимает". Но в современном мире есть ещё и ответственность государств. Если бы Запад не открыл границы и не дал социал нашим беженцам... Думаю, объяснять не надо, "вольность поступать" не очень помогла бы.
Я тоже считал, что нападение на Украину будет катастрофой для рф, но считал, что пуйло на это пойдет. Написал пост на ветке про обвал за несколько часов до нападения. Был уверен еще в 2015, что это произойдет и это был решающий хоть и не единственный фактор эмиграции. Думал, это случится намного раньше, психовал изрядно, обновил тур визу, был готов выезжать по ней. В конце 2022 со мной чуть-ли не пари готовы были заключать, что большой войны не будет. Байден назвал дату 16 января. 20 февраля в разговоре с президентом Правления (тоже из Украины), на его мнение что войны не будет, назвал дату 23 февраля (пуйло любит такие даты). Вторжение началось 24 по киевскому, но 23 по нйскому.
Вы оказались правы. В отличие от меня. Но вполне могло оказаться и наоборот. Байдену "прогнозировать" было проще, чем "президенту Правления (тоже из Украины)". У него информации значительно больше и значительно точнее.