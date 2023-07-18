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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 18 лип, 2023 18:46
Дюрі-бачі написав:rjkz
В Україні завжди влада обіцяє, а потім не виконує обіцянки. ПреЗЕдент не виняток. Хоча звін вже 510 днів грає свою роль так переконливо, що заслужив не одного Оскара
Ну і ключова відмінність України від США чи Британії: у нас нема працюючої опозиції
Зато очень много болтунов и "экспертов".
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Додано: Вів 18 лип, 2023 18:49
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
- головне: коли закінчиться війна.
і не менш важливо як закінчиться, чи не буде загрози її повторення
.
Уже даже надоело повторять - такой гарантии
не даст никто и никогда.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 18:52
rjkz написав:
Я хорошо и давно знаю ситуацию на Прикарпатье.
И в Богородчанском районе тем более. Там заробитчанство имеет многодесятилетнюю историю. Только раньше ездили на Крайний Север, потом в Польшу, потом вся остальная Европа, США, Канада.
З Галичини ще 100 років тому була масова еміграція в тому числі в Північну Америку, але тоді 8 дітей в сім'ї було поширене явище і еміграція може всім на користь виходила.
Тепер мільйон прикарпатців мають ще різні заняття, крім вирубки лісу, хоча і по вирубці на жаль допустили надмірності. Богородчанщину бачив у Ваших дописах, тому і конкретизував по ній. В самих Богородчанах газосховище (містоутворююче підприємство) давало своїм працівникам рівень зарплат співставний зі східною Європою і хто там працював, то навряд чи хотів еміграції. Ну але зараз перспективи ПСГ туманні.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 19:12
BIGor написав: Wisznia2021 написав: ЛАД написав:
1. В Харьков вернулось очень много людей. Но в основном ВПЛ в Украине.
Почему бы не вернуться из-за границы? Видимо, условия заметно лучше.
2. Сколько лет "хлопцю"? Поколение лентяев?
1. Є умовно дві категорії: ті що бігли від війни і ті, що бігли на соціал. Тому, поки йде війна в Україні а за кордоном є халявне життя ці дві категорії будуть закордоном.
2. Парубку років 30-32, дуже розумний
, але дурна родина. Тому, замість дати йому можливість займатися, вирішили інакше. І навіть "с калькулятором не порахували":)))
Ага, дуже "розумний", але основна мета в житті - автомобіль або сидіння на соціалі
. Тобто там про допомогу рідним і близьким або донати для перемоги взагалі не йдеться.
"Розумний"- в сенсі дуже гарні мізки. І дуже талановитий. Але мати і жінка думають тільки про сьогодні. Там ще до автомобіля є й інші забаганки, наприклад, жити в Мюнхені або Берлині, хоча в Україні жили в умовному мухосранську. Тут для багатьох купити автомобіль( щоби що?- незрозуміло, бо людям нікуди і нідлячого на ньому їздити) це українська мрія,яка саме тут може здійснитися.вони так думають. Про витрати на авто не знають
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