|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 31947
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1519 раз.
- Подякували: 2675 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 18 лип, 2023 18:46
Дюрі-бачі написав:rjkz
В Україні завжди влада обіцяє, а потім не виконує обіцянки. ПреЗЕдент не виняток. Хоча звін вже 510 днів грає свою роль так переконливо, що заслужив не одного Оскара
Ну і ключова відмінність України від США чи Британії: у нас нема працюючої опозиції
Зато очень много болтунов и "экспертов".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25178
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5077 раз.
- Подякували: 4728 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 18 лип, 2023 18:49
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
- головне: коли закінчиться війна.
і не менш важливо як закінчиться, чи не буде загрози її повторення
.
Уже даже надоело повторять - такой гарантии
не даст никто и никогда.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25178
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5077 раз.
- Подякували: 4728 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 18 лип, 2023 18:52
rjkz написав:
Я хорошо и давно знаю ситуацию на Прикарпатье.
И в Богородчанском районе тем более. Там заробитчанство имеет многодесятилетнюю историю. Только раньше ездили на Крайний Север, потом в Польшу, потом вся остальная Европа, США, Канада.
З Галичини ще 100 років тому була масова еміграція в тому числі в Північну Америку, але тоді 8 дітей в сім'ї було поширене явище і еміграція може всім на користь виходила.
Тепер мільйон прикарпатців мають ще різні заняття, крім вирубки лісу, хоча і по вирубці на жаль допустили надмірності. Богородчанщину бачив у Ваших дописах, тому і конкретизував по ній. В самих Богородчанах газосховище (містоутворююче підприємство) давало своїм працівникам рівень зарплат співставний зі східною Європою і хто там працював, то навряд чи хотів еміграції. Ну але зараз перспективи ПСГ туманні.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 5995
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 923 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 лип, 2023 19:12
BIGor написав: Wisznia2021 написав: ЛАД написав:
1. В Харьков вернулось очень много людей. Но в основном ВПЛ в Украине.
Почему бы не вернуться из-за границы? Видимо, условия заметно лучше.
2. Сколько лет "хлопцю"? Поколение лентяев?
1. Є умовно дві категорії: ті що бігли від війни і ті, що бігли на соціал. Тому, поки йде війна в Україні а за кордоном є халявне життя ці дві категорії будуть закордоном.
2. Парубку років 30-32, дуже розумний
, але дурна родина. Тому, замість дати йому можливість займатися, вирішили інакше. І навіть "с калькулятором не порахували":)))
Ага, дуже "розумний", але основна мета в житті - автомобіль або сидіння на соціалі
. Тобто там про допомогу рідним і близьким або донати для перемоги взагалі не йдеться.
"Розумний"- в сенсі дуже гарні мізки. І дуже талановитий. Але мати і жінка думають тільки про сьогодні. Там ще до автомобіля є й інші забаганки, наприклад, жити в Мюнхені або Берлині, хоча в Україні жили в умовному мухосранську. Тут для багатьох купити автомобіль( щоби що?- незрозуміло, бо людям нікуди і нідлячого на ньому їздити) це українська мрія,яка саме тут може здійснитися.вони так думають. Про витрати на авто не знають
-
Wisznia2021
-
-
- Повідомлень: 431
- З нами з: 24.01.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 лип, 2023 19:21
flyman написав:
так то ж "наплив" а не "заробітчани",
rjkz роками готувався свідомо до еміграції, думаю, що там мало таких,
в основному: "всі біжуть і я біжу"
Ще багато таких, що на низькокваліфіковану працю не підуть і їм не треба, бо їм гроші з України передають, типу, чоловік в Україні працює/має бізнес/здає квартири або й самі здали квартири і сидять на ці гроші в Польщі. Їздять у Львів до чоловіка на здибанки. В Німеччині теж таких багато.
-
Wisznia2021
-
-
- Повідомлень: 431
- З нами з: 24.01.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 лип, 2023 19:32
vitaliiangel написав:
В магазинах Сан-Франциско начали вешать цепи на морозилки, а остальные товары прятать за пластиковыми экранами. Так владельцы пытаются защититься от многочисленных краж. Порой воры приходят по 20 раз за день. Даже такие недорогие товары, как зубная паста и салфетки, теперь под замком.
В нашем околовашингтонском захолустье ничего этого нет - бери не хочу. И ни граффити на станциях метро, ни радужных флагов, ни 32 гендеров в школах. Один раз видел на заборе слово из трех букв, да и то BLM. Скучища...
Зато там центр Вееленной: майкрософты, гуглы, амазоны
наверное, местные гугло-айтишники тырят.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 19592
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2545 раз.
- Подякували: 3107 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 18 лип, 2023 19:41
Ну вот видите - а люди на Финансовом форуме Украины размещают этот бред.
Как будто это "Ленинская комната" и пришел инструктор райкома партии.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 8026
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3204 раз.
- Подякували: 1094 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 18 лип, 2023 19:43
Hotab написав:flyman
,
Постидись , горе ти outlook-ове…
Тебе спитали, «скільки ти за осінь-зиму- весну зʼїдаєш свіжих огірків помідорів зелені?» , ти щось промукав про закрутки, які робив ще перед війною .. Це життя?? Кому воно потрібне в хоч якійсь країні??
Коли ти останній раз купався в морі? А хоч в басейні?? Коли ти останній раз комусь дарував квіти?? Про ресторан мовчу..
Дались тебе эти закрутки
Раскрою страшный секрет: семья старшего сына, живущая в США уже лет 8, тоже до сих пор делает закрутки. Летом невестка ездит на местный рынок и покупает овощи для заготовок.
И еще более страшный секрет: они арендуют маленький огородик (0.4 сотки), таких "огородных коллективов" тут несколько. И американцы рядом с ними тоже возделывают грядки.
Не для экономии, а просто для удовольствия.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 19592
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2545 раз.
- Подякували: 3107 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 18 лип, 2023 19:54
Starikan написав:
Не для экономии, а просто для удовольствия.
Может быть. "Для удовольствия". Верю.
Я сам в Калифорнии 2 недели жил в типичной частной американской усадьбе: перед домом зеленый газон, а за домом - огородик. Меня хозяйка просила не только выгуливать ее лабрадора, но и поливать водичкой ящик с дождевыми червями для огородика.
Но в случае с любителем Филиппин совсем другая история.
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 18 лип, 2023 20:07, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 8026
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3204 раз.
- Подякували: 1094 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
, BIGor
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|