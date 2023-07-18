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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 975976977978>
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 18:24

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:також можна жити на $145 в місяць
в конце жизни поймёшь, что всю жизнь ужимался и экономил каждый доллар напрасно.

:shock:
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 18:46

  Дюрі-бачі написав:rjkz В Україні завжди влада обіцяє, а потім не виконує обіцянки. ПреЗЕдент не виняток. Хоча звін вже 510 днів грає свою роль так переконливо, що заслужив не одного Оскара
Ну і ключова відмінність України від США чи Британії: у нас нема працюючої опозиції

Зато очень много болтунов и "экспертов".
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 18:49

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:- головне: коли закінчиться війна.

і не менш важливо як закінчиться, чи не буде загрози її повторення.

Уже даже надоело повторять - такой гарантии не даст никто и никогда.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 18:52

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Я хорошо и давно знаю ситуацию на Прикарпатье.
И в Богородчанском районе тем более. Там заробитчанство имеет многодесятилетнюю историю. Только раньше ездили на Крайний Север, потом в Польшу, потом вся остальная Европа, США, Канада.

З Галичини ще 100 років тому була масова еміграція в тому числі в Північну Америку, але тоді 8 дітей в сім'ї було поширене явище і еміграція може всім на користь виходила.
Тепер мільйон прикарпатців мають ще різні заняття, крім вирубки лісу, хоча і по вирубці на жаль допустили надмірності. Богородчанщину бачив у Ваших дописах, тому і конкретизував по ній. В самих Богородчанах газосховище (містоутворююче підприємство) давало своїм працівникам рівень зарплат співставний зі східною Європою і хто там працював, то навряд чи хотів еміграції. Ну але зараз перспективи ПСГ туманні.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 19:12

  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:
  ЛАД написав:1. В Харьков вернулось очень много людей. Но в основном ВПЛ в Украине.
Почему бы не вернуться из-за границы? Видимо, условия заметно лучше.
2. Сколько лет "хлопцю"? Поколение лентяев?

1. Є умовно дві категорії: ті що бігли від війни і ті, що бігли на соціал. Тому, поки йде війна в Україні а за кордоном є халявне життя ці дві категорії будуть закордоном.
2. Парубку років 30-32, дуже розумний, але дурна родина. Тому, замість дати йому можливість займатися, вирішили інакше. І навіть "с калькулятором не порахували":)))

Ага, дуже "розумний", але основна мета в житті - автомобіль або сидіння на соціалі. Тобто там про допомогу рідним і близьким або донати для перемоги взагалі не йдеться.

"Розумний"- в сенсі дуже гарні мізки. І дуже талановитий. Але мати і жінка думають тільки про сьогодні. Там ще до автомобіля є й інші забаганки, наприклад, жити в Мюнхені або Берлині, хоча в Україні жили в умовному мухосранську. Тут для багатьох купити автомобіль( щоби що?- незрозуміло, бо людям нікуди і нідлячого на ньому їздити) це українська мрія,яка саме тут може здійснитися.вони так думають. Про витрати на авто не знають
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 19:21

  flyman написав:так то ж "наплив" а не "заробітчани",
rjkz роками готувався свідомо до еміграції, думаю, що там мало таких,
в основному: "всі біжуть і я біжу"

Ще багато таких, що на низькокваліфіковану працю не підуть і їм не треба, бо їм гроші з України передають, типу, чоловік в Україні працює/має бізнес/здає квартири або й самі здали квартири і сидять на ці гроші в Польщі. Їздять у Львів до чоловіка на здибанки. В Німеччині теж таких багато.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 19:32

  vitaliiangel написав:
В магазинах Сан-Франциско начали вешать цепи на морозилки, а остальные товары прятать за пластиковыми экранами. Так владельцы пытаются защититься от многочисленных краж. Порой воры приходят по 20 раз за день. Даже такие недорогие товары, как зубная паста и салфетки, теперь под замком.

В нашем околовашингтонском захолустье ничего этого нет - бери не хочу. И ни граффити на станциях метро, ни радужных флагов, ни 32 гендеров в школах. Один раз видел на заборе слово из трех букв, да и то BLM. Скучища...

Зато там центр Вееленной: майкрософты, гуглы, амазоны :wink: наверное, местные гугло-айтишники тырят.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 19:41

Ну вот видите - а люди на Финансовом форуме Украины размещают этот бред.
Как будто это "Ленинская комната" и пришел инструктор райкома партии.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 19:43

  Hotab написав:flyman ,
можна жити на $145 в місяць "в своєму" і не паритися,
https://fi202x.blogspot.com/2023/07/2023.html


Постидись , горе ти outlook-ове…
Тебе спитали, «скільки ти за осінь-зиму- весну зʼїдаєш свіжих огірків помідорів зелені?» , ти щось промукав про закрутки, які робив ще перед війною .. Це життя?? Кому воно потрібне в хоч якійсь країні??
Коли ти останній раз купався в морі? А хоч в басейні?? Коли ти останній раз комусь дарував квіти?? Про ресторан мовчу..

Дались тебе эти закрутки :lol:
Раскрою страшный секрет: семья старшего сына, живущая в США уже лет 8, тоже до сих пор делает закрутки. Летом невестка ездит на местный рынок и покупает овощи для заготовок.
И еще более страшный секрет: они арендуют маленький огородик (0.4 сотки), таких "огородных коллективов" тут несколько. И американцы рядом с ними тоже возделывают грядки.

Не для экономии, а просто для удовольствия.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 19:54

  Starikan написав:Не для экономии, а просто для удовольствия.

Может быть. "Для удовольствия". Верю.
Я сам в Калифорнии 2 недели жил в типичной частной американской усадьбе: перед домом зеленый газон, а за домом - огородик. Меня хозяйка просила не только выгуливать ее лабрадора, но и поливать водичкой ящик с дождевыми червями для огородика.
Но в случае с любителем Филиппин совсем другая история.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 18 лип, 2023 20:07, всього редагувалось 1 раз.
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