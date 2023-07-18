Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 975976977978> Додано: Вів 18 лип, 2023 18:24 vitaliiangel написав: flyman написав: також можна жити на $145 в місяць також можна жити на $145 в місяць в конце жизни поймёшь, что всю жизнь ужимался и экономил каждый доллар напрасно. в конце жизни поймёшь, что всю жизнь ужимался и экономил каждый доллар напрасно.

flyman

Повідомлень: 31947 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 18:46 Дюрі-бачі написав: rjkz В Україні завжди влада обіцяє, а потім не виконує обіцянки. ПреЗЕдент не виняток. Хоча звін вже 510 днів грає свою роль так переконливо, що заслужив не одного Оскара

Ну і ключова відмінність України від США чи Британії: у нас нема працюючої опозиції В Україні завжди влада обіцяє, а потім не виконує обіцянки. ПреЗЕдент не виняток. Хоча звін вже 510 днів грає свою роль так переконливо, що заслужив не одного ОскараНу і ключова відмінність України від США чи Британії: у нас нема працюючої опозиції

Зато очень много болтунов и "экспертов". Зато очень много болтунов и "экспертов". ЛАД 2 Повідомлень: 25178 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5077 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 18:49 Дюрі-бачі написав: akurt написав: - головне: коли закінчиться війна. - головне: коли закінчиться війна.

і не менш важливо як закінчиться, чи не буде загрози її повторення . і не менш важливо як закінчиться,

Уже даже надоело повторять - такой гарантии не даст никто и никогда. Уже даже надоело повторять - такойне даст никто и никогда. ЛАД 2 Повідомлень: 25178 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5077 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 18:52 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Я хорошо и давно знаю ситуацию на Прикарпатье.

И в Богородчанском районе тем более. Там заробитчанство имеет многодесятилетнюю историю. Только раньше ездили на Крайний Север, потом в Польшу, потом вся остальная Европа, США, Канада. Я хорошо и давно знаю ситуацию на Прикарпатье.И в Богородчанском районе тем более. Там заробитчанство имеет многодесятилетнюю историю. Только раньше ездили на Крайний Север, потом в Польшу, потом вся остальная Европа, США, Канада.

З Галичини ще 100 років тому була масова еміграція в тому числі в Північну Америку, але тоді 8 дітей в сім'ї було поширене явище і еміграція може всім на користь виходила.

Тепер мільйон прикарпатців мають ще різні заняття, крім вирубки лісу, хоча і по вирубці на жаль допустили надмірності. Богородчанщину бачив у Ваших дописах, тому і конкретизував по ній. В самих Богородчанах газосховище (містоутворююче підприємство) давало своїм працівникам рівень зарплат співставний зі східною Європою і хто там працював, то навряд чи хотів еміграції. Ну але зараз перспективи ПСГ туманні. З Галичини ще 100 років тому була масова еміграція в тому числі в Північну Америку, але тоді 8 дітей в сім'ї було поширене явище і еміграція може всім на користь виходила.Тепер мільйон прикарпатців мають ще різні заняття, крім вирубки лісу, хоча і по вирубці на жаль допустили надмірності. Богородчанщину бачив у Ваших дописах, тому і конкретизував по ній. В самих Богородчанах газосховище (містоутворююче підприємство) давало своїм працівникам рівень зарплат співставний зі східною Європою і хто там працював, то навряд чи хотів еміграції. Ну але зараз перспективи ПСГ туманні. Ой+

Повідомлень: 5995 З нами з: 19.04.12 Подякував: 86 раз. Подякували: 923 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 19:12 BIGor написав: Wisznia2021 написав: ЛАД написав: 1. В Харьков вернулось очень много людей. Но в основном ВПЛ в Украине.

Почему бы не вернуться из-за границы? Видимо, условия заметно лучше.

2. Сколько лет "хлопцю"? Поколение лентяев? 1. В Харьков вернулось очень много людей. Но в основном ВПЛ в Украине.Почему бы не вернуться из-за границы? Видимо, условия заметно лучше.2. Сколько лет "хлопцю"? Поколение лентяев?

1. Є умовно дві категорії: ті що бігли від війни і ті, що бігли на соціал. Тому, поки йде війна в Україні а за кордоном є халявне життя ці дві категорії будуть закордоном.

2. Парубку років 30-32, дуже розумний, але дурна родина. Тому, замість дати йому можливість займатися, вирішили інакше. І навіть "с калькулятором не порахували":))) 1. Є умовно дві категорії: ті що бігли від війни і ті, що бігли на соціал. Тому, поки йде війна в Україні а за кордоном є халявне життя ці дві категорії будуть закордоном.2. Парубку років 30-32,, але дурна родина. Тому, замість дати йому можливість займатися, вирішили інакше. І навіть "с калькулятором не порахували":)))

Ага, дуже "розумний", але основна мета в житті - автомобіль або сидіння на соціалі. Тобто там про допомогу рідним і близьким або донати для перемоги взагалі не йдеться. Ага, дуже "розумний", але основна мета в житті -. Тобто там про допомогу рідним і близьким або донати для перемоги взагалі не йдеться.

"Розумний"- в сенсі дуже гарні мізки. І дуже талановитий. Але мати і жінка думають тільки про сьогодні. Там ще до автомобіля є й інші забаганки, наприклад, жити в Мюнхені або Берлині, хоча в Україні жили в умовному мухосранську. Тут для багатьох купити автомобіль( щоби що?- незрозуміло, бо людям нікуди і нідлячого на ньому їздити) це українська мрія,яка саме тут може здійснитися.вони так думають. Про витрати на авто не знають "Розумний"- в сенсі дуже гарні мізки. І дуже талановитий. Але мати і жінка думають тільки про сьогодні. Там ще до автомобіля є й інші забаганки, наприклад, жити в Мюнхені або Берлині, хоча в Україні жили в умовному мухосранську. Тут для багатьох купити автомобіль( щоби що?- незрозуміло, бо людям нікуди і нідлячого на ньому їздити) це українська мрія,яка саме тут може здійснитися.вони так думають. Про витрати на авто не знають Wisznia2021 Повідомлень: 431 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 39 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 19:21 flyman написав: так то ж "наплив" а не "заробітчани",

rjkz роками готувався свідомо до еміграції, думаю, що там мало таких,

в основному: "всі біжуть і я біжу" так то ж "наплив" а не "заробітчани",rjkz роками готувався свідомо до еміграції, думаю, що там мало таких,в основному: "всі біжуть і я біжу"

Ще багато таких, що на низькокваліфіковану працю не підуть і їм не треба, бо їм гроші з України передають, типу, чоловік в Україні працює/має бізнес/здає квартири або й самі здали квартири і сидять на ці гроші в Польщі. Їздять у Львів до чоловіка на здибанки. В Німеччині теж таких багато. Ще багато таких, що на низькокваліфіковану працю не підуть і їм не треба, бо їм гроші з України передають, типу, чоловік в Україні працює/має бізнес/здає квартири або й самі здали квартири і сидять на ці гроші в Польщі. Їздять у Львів до чоловіка на здибанки. В Німеччині теж таких багато. Wisznia2021 Повідомлень: 431 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 39 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 19:32 vitaliiangel написав: В магазинах Сан-Франциско начали вешать цепи на морозилки, а остальные товары прятать за пластиковыми экранами. Так владельцы пытаются защититься от многочисленных краж. Порой воры приходят по 20 раз за день. Даже такие недорогие товары, как зубная паста и салфетки, теперь под замком.

В нашем околовашингтонском захолустье ничего этого нет - бери не хочу. И ни граффити на станциях метро, ни радужных флагов, ни 32 гендеров в школах. Один раз видел на заборе слово из трех букв, да и то BLM. Скучища...



Зато там центр Вееленной: майкрософты, гуглы, амазоны наверное, местные гугло-айтишники тырят. В нашем околовашингтонском захолустье ничего этого нет - бери не хочу. И ни граффити на станциях метро, ни радужных флагов, ни 32 гендеров в школах. Один раз видел на заборе слово из трех букв, да и то BLM. Скучища...Зато там центр Вееленной: майкрософты, гуглы, амазонынаверное, местные гугло-айтишники тырят. Starikan 2 Повідомлень: 19592 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2545 раз. Подякували: 3107 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 19:41 Ну вот видите - а люди на Финансовом форуме Украины размещают этот бред.

Как будто это "Ленинская комната" и пришел инструктор райкома партии. akurt

Повідомлень: 8026 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3204 раз. Подякували: 1094 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 19:43 Hotab написав: flyman ,



https://fi202x.blogspot.com/2023/07/2023.html



можна жити на $145 в місяць "в своєму" і не паритися,

Постидись , горе ти outlook-ове…

Тебе спитали, «скільки ти за осінь-зиму- весну зʼїдаєш свіжих огірків помідорів зелені?» , ти щось промукав про закрутки, які робив ще перед війною .. Це життя?? Кому воно потрібне в хоч якійсь країні??

Коли ти останній раз купався в морі? А хоч в басейні?? Коли ти останній раз комусь дарував квіти?? Про ресторан мовчу.. Постидись , горе ти outlook-ове…Тебе спитали, «скільки ти за осінь-зиму- весну зʼїдаєш свіжих огірків помідорів зелені?» , ти щось промукав про закрутки, які робив ще перед війною .. Це життя?? Кому воно потрібне в хоч якійсь країні??Коли ти останній раз купався в морі? А хоч в басейні?? Коли ти останній раз комусь дарував квіти?? Про ресторан мовчу..

Дались тебе эти закрутки

Раскрою страшный секрет: семья старшего сына, живущая в США уже лет 8, тоже до сих пор делает закрутки. Летом невестка ездит на местный рынок и покупает овощи для заготовок.

И еще более страшный секрет: они арендуют маленький огородик (0.4 сотки), таких "огородных коллективов" тут несколько. И американцы рядом с ними тоже возделывают грядки.



Не для экономии, а просто для удовольствия. Дались тебе эти закруткиРаскрою страшный секрет: семья старшего сына, живущая в США уже лет 8, тоже до сих пор делает закрутки. Летом невестка ездит на местный рынок и покупает овощи для заготовок.И еще более страшный секрет: они арендуют маленький огородик (0.4 сотки), таких "огородных коллективов" тут несколько. И американцы рядом с ними тоже возделывают грядки.Не для экономии, а просто для удовольствия. Starikan 2 Повідомлень: 19592 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2545 раз. Подякували: 3107 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 19:54 Starikan написав: Не для экономии, а просто для удовольствия. Не для экономии, а просто для удовольствия.

Может быть. "Для удовольствия". Верю.

Я сам в Калифорнии 2 недели жил в типичной частной американской усадьбе: перед домом зеленый газон, а за домом - огородик. Меня хозяйка просила не только выгуливать ее лабрадора, но и поливать водичкой ящик с дождевыми червями для огородика.

Но в случае с любителем Филиппин совсем другая история. Может быть. "Для удовольствия". Верю.Я сам в Калифорнии 2 недели жил в типичной частной американской усадьбе: перед домом зеленый газон, а за домом - огородик. Меня хозяйка просила не только выгуливать ее лабрадора, но и поливать водичкой ящик с дождевыми червями для огородика.Но в случае с любителем Филиппин совсем другая история. Востаннє редагувалось akurt в Вів 18 лип, 2023 20:07, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8026 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3204 раз. Подякували: 1094 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 975976977978> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt BIGor і 3 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор